《復仇者聯盟 5》《沙丘瀚戰 3》下年同日上映打對台 「尚氣」急發聲

【on.cc東網專訊】荷里活大片打對台過往經常出現，最經典例子就是2023年兩部風格南轅北轍的《Barbie芭比》（Barbie）與《奧本海默》（Oppenheimer）於暑假期間同日上映而掀起「芭比海默」效應，結果兩片同樣票房大賣。事隔3年，這個情況將再次出現。皆因漫威（Marvel）的超級英雄曬冷作《復仇者聯盟 5：末日降臨》（Avengers:Doomsday）與華納兄弟的另一科幻大作《沙丘瀚戰：第三章》（Dune: Part Three）將於2026年12月18日同日於北美公映。

兩部重量級大片選擇在同日正面對決，就連漫威男星「尚氣」劉思慕亦在社交網留言，他表示：「準備好迎接沙丘末日（DUNESDAY）未？」《復仇者5》的賣點除了有一眾超英角色再次聯手出戰之外，亦有曾演過「鐵甲奇俠」的美國男星羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）將「由忠變邪」於片中飾演大魔王「末日博士」，此外，於上集《終局之戰》（Endgame）中變老的「美國隊長」亦早前宣布於新一集中再次披甲上陣。至於新一集《沙》是系列的最後一集，相信也會有追開的粉絲繼續買飛支持。

另方面，有美國研究電影票房的專家預測《復仇者 5》將會勁收17.4億美元（約135億港元）成為2026年全球最高票房的電影，而僅次於《復》預計將會是環球動畫《超級瑪利歐銀河大電影》（The Super Mario Galaxy Movie）。

