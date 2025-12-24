《復仇者聯盟 5》第2輯預告片網上外洩 雷神登場

【on.cc東網專訊】漫威超級英雄片重頭戲《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday）將於明年12月18日全球公映，繼早前首條預告片於網上外洩「美國隊長」宣布回歸後，第2輯預告片近日亦已於網上出現，今次輪到「雷神」登場！

距離新一集《復仇者》上映時間倒數1年，漫威日前公開新一集的首張海報，一如之前幾集，首張海報只得一個代表「復仇者」的A字。而第2輯預告片亦於網上出現，只見澳洲男星基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）飾演的「雷神」於新一集中的零碎片段，其中包括「雷神」行入一森林，此外還有他親吻於床上的前敵人女兒Love額頭，該角色於《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor:Love and Thunder）中出現過，並由基斯的親生女India Rose飾演。此外，基斯近日就與家人於斐濟度假一同慶祝聖誕節。 ​​​

另方面，雖然上條Trailer證實「阿Cap」將於新一集《復仇者》中回歸，但近日網上有傳美國男星基斯伊雲斯（Chris Evans）飾演的角色Steve Rogers確實會於《復仇者5》中出現，不過他不再是「美國隊長」，「美國隊長」繼續由「飛隼」Sam Wilson擔任。網上消息指在新預告尾段打出「Steve Rogers會於《復仇者聯盟5：末日降臨》中回歸」漫威沒有寫明是「美國隊長」回歸，因而留下伏線。

