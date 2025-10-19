三號風球至少維持至周二下午 6 時
復修辦館夥拍太古可口可樂技術員義助復修家電 街坊讚「好掂」慳錢又環保
家居電器故障時有發生，但部份電器只要送予維修，其實仍有「痊癒」的可能。團體「復修辦館」與香港太古可口可樂早前適逢「國際維修日」，合作設置社區維修站，安排可口可樂的外勤電子機械技術員擔任義工，為基層市民檢查及維修風扇、暖風機等常見舊家電，幫助基層街坊減輕經濟負擔，同時鼓勵「以維修代替購買」，延長家電壽命，從源頭減廢。
香港太古可口可樂外勤電子機械技術員平日的工作，就是要以最快速度為遍佈全港的客戶維修自動販賣機、雪櫃、汽水機等；而昨日國際維修日，他們則運用長年累月累積的實戰經驗，於啟德舉行社區維修站，免費為街坊維修家電。義工團整個下午無間斷地又拆又裝，為身患不同「奇難雜症」的小家電進行檢查及維修。
新買風扇險變即棄用品
一眾的小家電中，街坊Calvin帶來一部新買不久、其按鈕便時靈時不靈的風扇，一直找不出「病因」。而00後的義工阿桐，就化身家電「X光機」，將家電有條不紊地、抽絲剝繭地檢查，短短十五分鐘，是風扇的發熱線壞了。「斷症」之後，有40年維修經驗、曾拯救過十萬部汽水機的資深技術員火哥接力「施手術」，憑藉純熟的工藝更換有問題零件。在團隊默契之下，舉手投足之間便完成修理。風扇再駁電後，隨即吹出陣陣涼風，宣告這台風扇已「重獲新生」，物主Calvin滿面笑容，將風扇帶回家使用。
物主Calvin表示，這台風扇新買數月便出現毛病，但他不懂自行修理，只是覺得新買不久就壞了要掉，實在太過浪費，彷彿成了一件「即棄式」的消費品。他坦言一直很猶豫應否棄置，幸好有是次計劃協助延續風扇壽命，亦毋須花錢買新機。成功「拯救」風扇火哥則表示，平日已經很享受日常工作上修理好自動販賣機、水機等帶來的成功感，但是次義工服務中，不止成功修理冷冰冰的家電，更是將自己的專業回饋予社會，協助街坊省錢，同時減少浪費，為環保出分力，從中獲得不一樣的滿足感。
Jacky：推動以維修代替購買
團體「復修辦館」成立於2022年，創辦人Jacky參考荷蘭阿姆斯特丹的Repair Café概念，致力在本港推廣復修文化，鼓勵大眾選擇維修而非丟棄損壞電器，透過物品維修延長其壽命，從源頭減廢。他很高興活動得到香港太古可口可樂的支持，讓一班專業師傅合作為街坊修理家電，一齊向社會大眾推動以維修代替購買的環保概念，將『惜物、減廢』文化融入生活之中。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/復修辦館夥拍太古可口可樂技術員義助復修家電-街坊讚-好掂-慳錢又環保/609944?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
