冬季季候風 周三市區最低氣溫11度
CES2026｜復刻 BlackBerry？Clicks Communicator 實體鍵盤新機不為追劇，只為打字！
2 月 27 日前早鳥價 US$399。
由知名科技 YouTuber MrMobile 參與創立的新創品牌 Clicks 再度登上 CES 舞台，此番其帶來兩款充滿懷舊情況的新品，其中更矚目的當屬品牌首款智能手機 Clicks Communicator。廠方強調，這款手機設計理念是「溝通而非消費」（communication, not consumption），即主打通訊用途，而不是讓人沉迷於社交平台或影音內容。
配備實體鍵盤、4 吋 OLED 屏幕、支援加密功能
Clicks Communicator 配有 BlackBerry 風格的實體 QWERTY 鍵盤，同時有 4.03 吋 AMOLED 顯示屏、3.5mm 耳機插口，以及 256GB 內建儲存和最高 2TB microSD 卡擴充。手機採用基於 Android 16、Niagara Launcher 的客製系統，並內置硬體級加密技術，加強私隱保護。
儘管定位為「副機」，Communicator 仍然搭載了 24MP 及 50MP 的前後相機 ，同時支援 NFC（可用於 Google Pay）、藍牙及 Wi-Fi。手機電量達 4,000mAh，支援 USB-C 和 Qi 2 無線充電。
空白鍵藏指紋辨識，可自訂提示燈 Signal LED
Clicks Communicator 外觀看似 BlackBerry 或 Palm 回歸，但內裏藏有不少現代設計。例如空白鍵內置指紋辨識模組，方便快速解鎖。機身側面亦設有 Signal LED 指示燈，用戶可自訂提示效果，比如只為特定聯絡人或應用程式顯示通知。除此之外，裝置的三圍是 130.5x78.63x12mm，重量僅為 170g。
極簡風手機新潮流，早鳥價 US$399
這款新品延續近年興起的「極簡手機」潮流，不少用家希望遠離資訊過載及社交媒體帶來的壓力。不過，Clicks 瞄準的「副機」市場能有多大反響尚待檢驗，畢竟兩部手機代表兩個電話號碼及收費計劃，未必適合所有人。
Clicks Communicator 現已開放預訂，早鳥價 US$399（約 HK$3,110），並將於 2 月 27 日調升至 US$499（約 HK$3,890）。
同場加推 Power Keyboard，支援 iOS／Android
除了手機外，Clicks 亦同步發表 Power Keyboard —— 一款可配合多款手機使用的外接鍵盤。產品採用完整 QWERTY 佈局，設有方向鍵及數字列，並支援 MagSafe 或 Qi2 吸附連接。它內置 2,150mAh 電池，可為手機反向充電。用加可選擇橫向或直向安裝手機，用法相當靈活，外形亦頗有當年 T-Mobile Sidekick 的味道。
Power Keyboard 兼容 iOS 及 Android 裝置，並可透過藍牙連接平板電腦、智能電視及 VR 頭戴裝置。產品目前也已開放預售，春季正式開賣，零售價為 US$110（約 HK$860），現在的早鳥價是 US$80（約 HK$620）。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
10,000mAh電池、空冷風扇與185Hz刷新率！新款遊戲手機「HONOR WIN」評測
中國智慧型手機製造商HONOR於2025年12月26日(五)推出一款全新的遊戲智慧型手機「HONOR WIN」 []Saiga NAK ・ 4 小時前
CES2026｜輕到唔信係真！新合金「Aerominum」加持 LG Gram Pro 16 竟比 MacBook Air 更輕
LG 於今年 CES 帶來全新一代 Gram Pro 筆電系列，延續品牌一貫的「輕薄」取向，並且終於改善過往「機身太軟」的問題。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
人氣實況主「UMEBOSHI」加入FENNEL，邁向創造新時代娛樂
株式會社Fennel營運的職業電競戰隊「FENNEL」宣布了實況主部門的新加入者。 擁有絕大人氣的實況主「UM []Saiga NAK ・ 4 小時前
今年手機全行加價，Galaxy S26系列卻有力保持原價策略
文章來源：Qooah.com Samsung 計劃於今年2月26日在美國三藩市舉行新品發佈會，屆時將正式推出年度旗艦 Galaxy S26系列。該系列預計包含三款機型，分別為 Galaxy S26、Galaxy S26+ 以及 Galaxy S26 Ultra。隨著發佈日臨近，不少消費者關注新一代旗艦是否會調整售價。 有博主透露，Galaxy S26 系列很可能維持與上一代相同的起售價。參考前代機型，Galaxy S25 的 12+256GB 版本起售價為 HK$5898，Galaxy S25+ 為 HK$7598 起，而 Galaxy S25 Ultra 的起售價則定在 HK$9898。若該消息屬實，Galaxy S26 系列的起售價將繼續保持在 HK$5898，其中頂配版 Galaxy S26 Ultra 的價格預計仍將超過 $13,398。 自2025年下半年以來，全球 DRAM 與 NAND Flash 存儲價格持續大幅上漲，導致多數旗艦手機成本壓力增大。除了像 iPhone 17 等極少數產品外，市面上大多數旗艦機型均已上調售價，尤其大 RAM 與大 ROM 版本漲幅更為明顯Qooah.com ・ 1 天前
音速小子索尼克與電競PC品牌「Astromeda」合作！推出索尼克型號與夏特型號兩種類型
音速小子索尼克與電競PC品牌「Astromeda」的合作PC決定發售！ 將以「索尼克型號」與「夏特型號」兩種陣 []Saiga NAK ・ 11 小時前
跨越26年的驚喜！《寶可夢》粉絲開箱時光膠囊驚現初代卡包，市值破10萬！
當我們小時候時，有時往往會因為某些契機，而在一個地方埋下自己的時光膠囊，靜待未來的某一天會有機會能夠打開。而國外有一位自小就很喜歡《精靈寶可夢》的粉絲近日打開了家族中這個已經保存了超過 26 年的時光膠囊，結果卻意外發現，當中竟有著三個《精靈寶可夢》的初代卡包，每一包卡包還被很完善的保存在泡泡袋中，現在在國外拍賣網站 ebay 上的售價已經每包超過 1000 美元（約 30000 新台幣），並且如果能夠開出閃卡等特殊卡片，那麼就有機會獲得更高的收益。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
MSI推出「MPG 341CQR QD-OLED X36」！QD-OLED面板、RGB條紋結構、支援360Hz刷新率的遊戲螢幕
MSI微星科技宣布推出遊戲螢幕「MPG 341CQR QD-OLED X36」。 採用QD-OLED面板與RG []Saiga NAK ・ 5 小時前
Arm 的設計如何影響現代科技產品的運作
人形機器人、自動駕駛車輛、智能手機、智能家居設備，甚至連日常用品如電視遙控器或咖啡機，都有一個共同的特徵：它們的核心技術大多是基於一家公司所創造的設計，這家公司就是 ARM。與大多數科技巨頭不同，ARM 並不生產實體晶片，但它已成為現代計算中最具影響力的力量之一，塑造了數十億設備的運算方式、計算能力和能源使用效率。隨著高通將基於 ARM 的處理器推入 Windows 筆記本電腦，以及 Apple ...TechRitual ・ 18 小時前
「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-」特別影片搶先公開
卡普空有限公司宣布，已搶先公開「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Sy []Saiga NAK ・ 10 小時前
「AI改圖」亂象失控！Coser遭惡改裸露檢舉無效、驚現兒童色情惹全球政府關切
去年 12 月，全球最大社群平台之一 X 推出新功能，讓用戶登入後就能透過 Grok AI 隨意編輯圖片、進行修改。並且更誇張的是這個功能還能修改 X 上看到的大多數圖片，即便不是自己上傳的也一樣。而在幾個禮拜之後，現在的 X 上似乎已經變成了「群魔亂舞」，許多用戶上傳的圖片都被惡搞，甚至還出現許多女性裸露、兒童色情等絕對不被允許的圖像，就連受到亂改圖影響的日本 Coser 「あまつぷくぷ」本人送出檢舉也沒用，被判定不違規。種種亂象現在也引起各國政府注意，法國政府向檢察官告發、印度則要求 X 限時 72 小時必須做出改善。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
Tesla Cybertruck 內部配置調整滿足車主需求
Tesla 的 Cybertruck 在市場上與傳統皮卡相比，有著顯著的不同之處TechRitual ・ 1 天前
詭異黑洞的發現挑戰宇宙形成理論
天文學家在探索早期宇宙時，通常不會預期能夠觀察到完全發展的宇宙物體，反而會發現小型星系、年輕恆星及仍在成長中的黑洞。然而，最近利用詹姆斯·韋布太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）的觀測，卻揭示了一個完全意想不到的現象——一個幾乎獨自存在的巨大黑洞，周圍幾乎沒有恆星。這個物體位於一個名為 Abell 2744-QSO1 的星系中，存在於大爆炸後僅 7 億年時，質量已大約...TechRitual ・ 1 天前
可見光通訊系統實現穩定的戶外數據傳輸
科學家們研發了一個低成本的可見光通信 (VLC) 系統，利用商業上可獲得的硬件，即使在強光環境下也能實現穩定的數據傳輸。該團隊通過在 FPGA 上實施新設計的 8B13B 編碼方案，並將其與 Raspberry Pi 連接，實現了在幾米距離內以最高 3.48 Mbit/s 的數據速率進行可靠的戶外 VLC。這一方法解決了 VLC 中的關鍵挑戰，包括脈衝失真和陽光干擾，並為智能交通系統 (ITS) ...TechRitual ・ 1 天前
HUAWEI Pura 90系列攜超大電池首發，Pura X2 摺疊屏第2季到來
文章來源：Qooah.com 根據博主 @定焦數碼 近日爆料，華為新款闊摺疊屏手機 Pura X2 的上市時間將晚於直屏旗艦 Pura 90系列。後者預計會率先發佈，延續以往的更新節奏；而 Pura X2 則可能要等到2026年第二季度才會亮相。 作為 Pura X 的後續機型，Pura X2 將繼續採用獨特的橫向摺疊設計，展開後可提供接近平板電腦的大屏體驗。這款手機預計搭載與 Mate80 系列同源的 Kirin 9030 處理器，採用全新的9核架構。影像系統方面，它可能配備紅楓四鏡組合，包括 5000萬像素主鏡、4000萬像素超廣角鏡頭、800萬像素長焦鏡頭，以及一顆150萬像素多光譜通道紅楓原色攝像頭。 Pura 90系列也同樣值得關注。該系列在續航上預計有顯著提升，標準版電池容量可能達到 7000mAh，Pro 版則有望搭載 7500mAh 電池，並支援 100W 有線快充和 50W 無線充電。兩款機型屏幕尺寸分別為 6.58吋和 6.87吋，均採用窄邊框設計，進一步提高了屏佔比，在橫屏觀看時能減少字幕遮擋。 HUAWEI Nova 14 Pro 評測：旗艦影像系統下放，3XQooah.com ・ 21 小時前
Samsung CES 展示新的野心，AI OLED 機器人、汽車、VR上全面進化
文章來源：Qooah.com 2026 年國際消費電子展（CES）上，Samsung 雖未推出新款手機，卻憑借多項突破性顯示技術成為焦點，集中展示了 OLED 面板在人工智能時代的多元應用潛力，覆蓋智能裝置、車載、Notebook、影音等多個核心領域。 核心展示之一的 AI OLED Bot 機器人，專為大學校園等場景設計，搭載 13.4吋圓形 OLED 屏幕作為交互中樞。其靈活的形態設計打破傳統局限，當語音溝通不便時，可直觀呈現日程安排與任務清單，成為高效的移動交互助手。同期亮相的還有人工智能氛圍燈與復古風格音頻交互界面，採用創新圓形屏幕提供音樂可視化反饋，跳出了智能音箱的矩形屏幕設計框架。 為解決消費者對摺疊屏易碎的顧慮，Samsung 現場演示了震撼測試：用機械臂將籃球砸向 18 塊摺疊 OLED 屏幕拼接的籃板，彰顯其卓越抗物理衝擊性能。在極端環境適應性上，車載 OLED 屏幕在零下 20℃低溫中仍能保持 0.2 毫秒超快響應速度，徹底解決了液晶屏幕低溫下響應延遲的痛點，為寒冷地區自動駕駛提供安全保障。 針對筆電市場，Samsung 推出 UT One 技術，通過「玻璃基板 +Qooah.com ・ 21 小時前
OneDegree調查：四分之一寵主低估危疾醫療費119% 半數零儲蓄
OneDegree公布最新委託獨立調查機構 Ipsos-進行的「香港寵物危疾醫療認知及預算調查」結果，訪問了537名本地貓狗主人。調查顯示，四分之一寵主從不擔心愛寵會患上危疾，亦低估危疾相關醫療費用，其估算與實際開支相差119%，而另類治療所需費用更低估了近9倍（879%）。調查亦發現一半寵主（49%）無儲蓄習慣，當中接近六成（58%）沒有為寵物購買寵物保險。這意味著若寵物不幸患上危疾，將全無財政預備。調查發現，80%寵物在過去一年曾接受醫療治療，當中一半（52%）的寵主並無投保寵物保險。若寵物不幸患上危疾，除了傳統醫療方案，逾8成（84%）亦會考慮其他另類治療方案，如按摩、針灸、中醫/中藥、營養食品及補充劑等。OneDegree 副行政總裁周美華表示，在香港，人類危疾保險非常普及，但寵物危疾保險並沒有其他機構願意提供。是次調查發現不少寵物主人都會選擇另類治療，是傳統醫療保險未能涵蓋的。周美華指，公司推出高級危疾現金附加保障，新增中風及心臟衰竭，覆蓋更多疾病，確保無論貓狗都同樣得到更全面的照顧和保障。OneDegree 全港唯一寵物 CEO Plan提供全港獨家危疾現金附加保障，現涵蓋infocast ・ 9 小時前
竟然有人「玩」iPhone Fold？獨特設計，摺疊屏的終極形態？
文章來源：Qooah.com 近期博主 @i冰宇宙 發文，向網友展示了 BenGeskin 製作的 Apple iPhone Fold 在手渲染圖。可以看到該設備為獨特的書本式闊摺疊設計，展開之後類似 iPad。 有趣的是，評論區有網友詢問博主「這是真的還是 AI」。博主回應表示「也不是真的，也不是 AI，是 PS」。 近期關於 Apple iPhone Fold 手機的消息愈加頻繁，Apple 內部評估過許多種折疊方案，最終選擇書本式摺疊設計。有傳言稱 Apple 解決了困擾摺疊屏裝置許久的「摺痕」問題。 規格方面，Apple iPhone Fold 手機採用 7.8吋內屏 + 5.5吋外屏，摺疊厚度為 9mm，僅比 iPhone 17 Pro Max 的 8.75mm 厚一點。裝置共配備4個鏡頭，分別為內外屏前置單鏡和後置雙鏡。預計售價在 2000-2500 美元。 HUAWEI Nova 14 Pro 評測：旗艦影像系統下放，3X 長焦同價位拍攝利器Qooah.com ・ 23 小時前
Apple M5 Max GPU 性能大漲 50%，略超 RTX 5070 Ti，可惜沒遊戲
文章來源：Qooah.com Apple 在去年發佈標準版的 M5 處理器，今年將會帶來性能更強的 M5 Pro、M5 Max 和 M5 Ultra 等更高定位版本。有最新消息顯示，M5 Max 處理器的遊戲性能有著大幅度提升，甚至有望與 NVIDIA 最新的 RTX 5070 Ti mobile 版顯示卡進行對抗。 近期一位 Reddit 用戶結合多款 NVIDIA 桌面及 mobile 版 GPU 與 Apple M4 Max 處理器的數據，從而推測 M5 Max 在遊戲中的表現。對比的數據來自於 Notebookcheck，結合了以往 Apple Silicon 代際性能增幅幅度進行評估。 對比結果為，《CyberPunk 2077》在開啓 1080p 解像度和最高畫質設定的場景下，M5 Max 處理器的幀率為 125fps，比 M4 Max 處理器的 85fps 高出 47%，對比 RTX 5070 Ti mobile 版高出 4%。 另一款遊戲《刺客教條：暗影者》，M5 Max 處理器的幀率達到了 51fps，比 M4 Max 處理器的 33fps 高出54.5%，稍微低於Qooah.com ・ 23 小時前
LG 發佈全球最薄無線 OLED 電視，無眩光屏幕備受矚目
LG Electronics 於周日（星期日）在拉斯維加斯的 CES 2026 展前媒體預覽活動中，正式揭曉了一款超薄無線 OLED 電視，進一步推進高端電視的競爭。這一宣布使這家韓國電子巨頭在設計、性能和智能功能越發重要的市場中，獲得了提前的聚光燈。這款新產品名為 LG OLED evo W6，專為尋求高端視覺體驗的買家而設，且無需顯眼的電纜或笨重的硬件。 W6 僅厚 9 毫米（0.35 英寸...TechRitual ・ 5 小時前
蘋果中國AI功能未上線
內地「21財經．南財快訊」報道，有博主稱蘋果公司已在近期針對部分國行設備啟動「Apple智能與Siri」功能的灰度測試，獲得測試資格的使用者可在設備設置中查看相關選項。有內地網友評論，也收到蘋果AI智能升級提醒，但在使用過程中發現，AI的回答都是基於百度現有答案，疑似部分功能被閹割。信報財經新聞 ・ 18 小時前