龔慈恩專訪 《新聞女王2》爭女配
復刻 BlackBerry？Clicks Communicator 實體鍵盤新機不為追劇，只為打字！
2 月 27 日前早鳥價 US$399。
由知名科技 YouTuber MrMobile 參與投資的新創品牌 Clicks 再度登上 CES 舞台，此番其帶來兩款充滿懷舊情況的新品，其中更矚目的當屬品牌首款智能手機 Clicks Communicator。廠方強調，這款手機設計理念是「溝通而非消費」（communication, not consumption），即主打通訊用途，而不是讓人沉迷於社交平台或影音內容。
配備實體鍵盤、4 吋 OLED 屏幕、支援加密功能
Clicks Communicator 配有 BlackBerry 風格的實體 QWERTY 鍵盤，同時有 4.03 吋 AMOLED 顯示屏、3.5mm 耳機插口，以及 256GB 內建儲存和最高 2TB microSD 卡擴充。手機採用基於 Android 16、Niagara Launcher 的客製系統，並內置硬體級加密技術，加強私隱保護。
儘管定位為「副機」，Communicator 仍然搭載了 24MP 及 50MP 的前後相機 ，同時支援 NFC（可用於 Google Pay）、藍牙及 Wi-Fi。手機電量達 4,000mAh，支援 USB-C 和 Qi 2 無線充電。
空白鍵藏指紋辨識，可自訂提示燈 Signal LED
Clicks Communicator 外觀看似 BlackBerry 或 Palm 回歸，但內裏藏有不少現代設計。例如空白鍵內置指紋辨識模組，方便快速解鎖。機身側面亦設有 Signal LED 指示燈，用戶可自訂提示效果，比如只為特定聯絡人或應用程式顯示通知。除此之外，裝置的三圍是 130.5x78.63x12mm，重量僅為 170g。
極簡風手機新潮流，早鳥價 US$399
這款新品延續近年興起的「極簡手機」潮流，不少用家希望遠離資訊過載及社交媒體帶來的壓力。不過，Clicks 瞄準的「副機」市場能有多大反響尚待檢驗，畢竟兩部手機代表兩個電話號碼及收費計劃，未必適合所有人。
Clicks Communicator 現已開放預訂，早鳥價 US$399（約 HK$3,110），並將於 2 月 27 日調升至 US$499（約 HK$3,890）。
同場加推 Power Keyboard，支援 iOS／Android
除了手機外，Clicks 亦同步發表 Power Keyboard —— 一款可配合多款手機使用的外接鍵盤。產品採用完整 QWERTY 佈局，設有方向鍵及數字列，並支援 MagSafe 或 Qi2 吸附連接。它內置 2,150mAh 電池，可為手機反向充電。用加可選擇橫向或直向安裝手機，用法相當靈活，外形亦頗有當年 T-Mobile Sidekick 的味道。
Power Keyboard 兼容 iOS 及 Android 裝置，並可透過藍牙連接平板電腦、智能電視及 VR 頭戴裝置。產品目前也已開放預售，春季正式開賣，零售價為 US$110（約 HK$860），現在的早鳥價是 US$80（約 HK$620）。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
委總統突遭美特種部隊帶走 牛彈琴：給世界三大教訓
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 19 小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨佘詩曼大熱捧獎 破紀錄四度封視后 黃宗澤捧走視帝 爆喊講感言 （不斷更新）
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於今日（4日）晚上8時舉行，並頒發各大獎項，包括最佳男主角、最佳女主角Yahoo 娛樂圈 ・ 2 分鐘前
台慶頒獎禮司儀陣容被嘲史上最奀 去年司儀麥美恩周奕瑋索性飛曼谷外遊
【on.cc東網專訊】近年《萬千星輝頒獎禮》司儀陣容以大堆頭見稱，前年達18人，去年減少到16人，有汪明荃、鄧梓峰、陳貝兒、麥美恩、陸浩明、周奕瑋等。頒獎禮今晚（4日）舉行，並已公布司儀陣容，今年比去年削減4倍，只得車婉婉、陸浩明、何沛珈和鄭衍峰4人，麥美恩和周東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
「FV」牌中港車疑違規裝紅色警示燈 運輸署：已轉介執法部門跟進
近日社交平台流傳一段片段，一輛掛有「FV」車牌開頭的中港私家車，行駛期間在車頂上加裝一盞紅色警示燈，而警示燈在行駛期間不斷閃爍。根據該車輛的車牌，相信是來自深圳的入境車輛。運輸署回覆時稱，涉事車輛為持有粵港常規配額的內地私家車，署方已將個案轉介予執法部門跟進，亦已要求許可證持有人安排驗車。am730 ・ 5 小時前
重演36年前美入侵巴拿馬戲碼！特朗普為何開戰委內瑞拉？
美東時間周六 (3 日) 凌晨，委內瑞拉首都加拉加斯上空驟然響起密集爆炸聲。短短三小時後，美國總統特朗普透過社群媒體宣布，已成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並將其押送至美國。鉅亨網 ・ 23 小時前
委內瑞拉｜馬杜羅被捕衣著遭拆解 灰色Nike套裝成熱搜 曾力撐華為「美國無法監控」
美國拘捕委內瑞拉總統馬杜羅後，其被捕時的v裝束意外成為網絡熱搜；馬杜羅過往亦曾高調力撐華為手機，聲稱可避開美國監控。Yahoo財經 ・ 14 小時前
曾志偉傳辭任TVB總經理 明晚台慶頒獎禮特設感謝環節
早前有傳2021年起出任TVB總經理嘅曾志偉，打算於TVB台慶宣布呈辭，當時曾志偉已作否認。不過綜合多間傳媒報導，明晚假澳門舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮》上，將有特別環節感謝曾志偉，並安排重量級人物向佢頒發大獎。有傳呢位嘉賓係曾志偉多年好友譚詠麟。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Rocky鄭健樂父女戀緋聞反面收場 崔碧珈轟有人扮單純：請遠離我們吧
58歲前港男「大隻Rocky」鄭健樂，早前與37歲的崔碧珈驚爆相差21年的父女戀緋聞，可惜兩人未開始已結束，近排還戲劇性決裂，花生指數持續高企。上月12日，Rocky在Facebook上改了status自稱「和Anita Chui在戀愛中」，並附上與崔碧珈的合照，不過女方事後卻否認戀情，既強調自己單身又暗嘲對方是一廂情am730 ・ 1 天前
林襄傳與經理人鬧翻冇工開 好姊妹禾羽爆近況
【on.cc東網專訊】啦啦隊女神林襄近來傳出跟經理人莉奈因帳目問題鬧翻，導致工作量大減，疑遭雪藏。對此經理人公司發聲明否認，強調雙方合作關係穩定，僅因市場環境與藝人安全考量，調整工作安排。作為林襄好友的啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員禾羽（張雅涵），日東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
間諜、無人機與火焰切割器：還原美國抓捕馬杜羅全過程
數月來，美國間諜一直在監視委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolas Maduro’）的一舉一動。 一個小型團隊，包括一個委內瑞拉政府內部消息源，持續觀察這位63歲領導人睡在哪裡、吃什麼、穿什麼，甚至據高級軍官透露，還包括監視「他的寵物」。 然後，在12月初，一項名為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的計劃最終敲定。這是數月精心策劃和演練的結果，美國精銳部隊甚至按馬杜羅位於首度加拉加斯的安全屋搭建了一個全尺寸複製品，以練習進入路線。 ...BBC News 中文 ・ 6 小時前
萬千星輝頒獎典禮2025｜34歲王敏奕奪「最佳女配角」！《新聞女王2》仙氣亮眼外型，健康瘦身秘訣是堅持「紅黃綠減肥法」營養守則
萬千星輝頒獎典禮2025於1月4日舉行，34歲的王敏奕憑《新聞女王2》劉艷一角，奪「最佳女配角」。早在16歲就出演電影《烈日當空》，到後來轉戰電視界的王敏奕，於2014年因為TVB劇集《女人俱樂部》備受關注。其後在《婚後事》演繹的「最美小三」角色令人看得熱血沸騰，到了《新聞女王2》更奪「最佳女配角」，在這裡恭喜王敏奕！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
網上熱話｜輪候逾10年獲派一人凶宅 先後歷自然身故和意外死亡 事主感忐忑
公屋是珍貴的公共資源，市民若要成功上樓，往往要等候數年，而一人公屋單位的輪候時間更是比其他單位更長。有公屋申請者日前接獲房署通知信，指獲派愛東邨愛寶樓的一人單位，本來成功上樓應可鬆一口氣，惟事主發現單位不但曾有人自然身故，更在去年發生自殺或意外死亡事件，因而內心十五十六。am730 ・ 11 小時前
方力申瘋狂貼女兒照成「曬女狂人」 網民從細節激讚是好爸爸
45歲藝人方力申（Alex）與年輕14歲的圈外女友葉萱（Maple）於去年情人節宣布婚訊，並於同年6月父親節宣布太太已懷孕...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《尋秦記》創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄！55歲宣萱4大凍齡穿搭之道
回歸香港觀眾面前的宣萱，似乎是時間定格，看不到一點歲月痕跡。而在凍齡的大潮流下，相信宣萱絕對能列入凍齡美女行列，踏入50+歲的她，明顯愈來愈富有女人味，更跟上網路潮流在Threads頻頻與粉絲交流。雖然很少觀眾會特別留意宣萱的私下打扮穿搭，但其實她的簡約風格，確實為她增添了不少分數，亦是她看來保持年青的方法，馬上看看她的日常穿搭。自然妝容 髮型與妝容，永遠是容易透露年齡的黑暗史。而宣萱在這方面做得非常出色，因為她似乎從出道至今，都保持自然的妝容與簡單的髮型，減低「出事」率。 就算妝容潮流怎麼轉變，宣萱都依舊保持粗眉大眼的自然妝，這亦是為什麼她看來改變不大，而且能保持年輕的方法之一。 簡約穿搭 另外，宣萱一向奉行簡約打扮，不會過份緊貼潮流或過份誇張，而簡約風格的好處，是永遠長青耐看，尤其成熟女性穿簡約風格，反而會感覺年青。 就算日常外出，宣萱也是以T裇、牛仔褲及球鞋作打扮。貫徹她一向簡約休閒的風格。 宣萱的服裝，基本上不會過於花巧，沒有太多圖案設計，而且線條非常利落。 至於工作時，她也是會選擇盡量簡潔的設計款式，完全把她簡約主義風格進行到底。 宣萱有時會予人剛強味，而適當的配飾配襯，有平ELLE.com.hk ・ 1 天前
阿摩廉暗示在曼聯冇影響力
【Now Sports】曼聯欲購施曼尤的希望看來已破滅，主帥阿摩廉被記者質疑，他在球會買賣球員方面乏影響力，而他言談間亦似默認此點。曼聯轉會目標人物施曼尤，有傳轉投曼城在即，而曼聯之所以爭逐失敗，在於轉會預算上有變。記者在曼聯周日鬥列斯聯前，追問阿摩廉（Ruben Amorim）是否對此毫不知情，但他只是回應：「我不想談這些傳聞，只想專注今場對列斯聯的比賽。」他甚至暗示在球員離隊與否沒有決定權：「你看看球隊陣容，當中有誰要離開都是非常困難的。要做的話，自己跟足球總監Jason Wilcox 談吧。現時我們沒有談過任何有關陣容改變的事情。」早於聖誕時，他公開表示對招兵買馬有一份無力感：「我有種感覺，如果要踢完美的 343陣式，球會需要花費不少，亦需要很多時間作出改變。我開始明白這可能不會發生，或許我要適應。」言猶在耳，曼聯在對喜鵲一役隨即改踢4後衛，更以1:0擊敗對手，當時已被傳媒質疑他無法左右球會買人的方針。阿摩廉帶領曼聯的日子並不好過，上季成績慘不忍睹，今季雖然已呈一定改善，似乎仍有很大改進空間。現時曼聯以30分排英超第6，有指若球隊今季最終無法取得歐戰資格，阿摩廉帥位難保。英超 列now.com 體育 ・ 14 小時前
TVB萬千星輝頒獎典禮｜《巨塔之后》宣萱爭視后 網民問會否出席獲本人親回
無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2025》今晚（4日)假座澳門上葡京綜合度假村舉行，其中最佳女主角10強名單中，佘詩曼憑《新聞女王2》角色「Man姐」文慧心被看高一線可冧莊視后，但另一強敵宣萱在《巨塔之后》飾演心臟外科醫生董一妍亦表現亮麗，加上《尋秦記》電影版上映後人氣急升，成為另一大熱之選。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
【大生生活超市】1月精選優惠 零食/鮑魚/花膠福袋 $188起（即日起至15/01）
大生生活超市進行1月開年優惠，今期精選包括子母牌牛奶 946ml $33/2件、小牧高鈣梳打餅 $30/3件、買家樂氏纖穀脆300g送2盒Oatly原味燕麥奶、雀巢3合1咖啡 $50/2件，仲有一套8件零食福袋 $188、一套6件鮑魚花膠福袋 $388、一套8件尊貴禮袋 $888！YAHOO著數 ・ 1 天前
美軍生擒馬杜羅︱委內瑞拉民眾狂歡 國外僑民湧上街頭慶祝 美墨現反戰示威︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美軍昨日（3 日）突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，消息傳出後引發全球各地委內瑞拉民眾的強烈反應。國內民眾走上街頭慶祝，焚燒馬杜洛畫像及推倒相關雕像；亦有親政府人士在街頭集結，手持馬杜洛肖像，高呼反對美國介入。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
上水內地女顧客欲微信付款不成發難 持菜刀狂斬向警方盾牌被捕（有片）
上水今日（3日）凌晨發生持刀襲警案。 今日（3日）凌晨零時14分，一名32歲劉姓女顧客於上水龍琛路33號地下一間粉麵店情緒激動，持刀揮舞指嚇，職員於是報警求助。警方接報後趕至現場，女顧客拒絕合作，拿起店內的菜刀揮舞，最終被制服。警方經初步調查，相信她與職員因付款問題爭執。據悉，她使用手機電子支付但不成功，雙方發生am730 ・ 1 天前
屯門男工被困大廈外牆冷氣機頂 救援人員救返安全位置
【on.cc東網專訊】屯門有人在危險位置。今午(3日)12時37分，據報一名男工人被發現危坐於景峰徑2號景峰花園4座一單位外牆的冷氣機頂部，身上繫有一條布條綑綁着單位窗框，進退不得。救援人員接報到場，將涉事男工人拉回單位內安全位置，事件的起因及經過有待調查。on.cc 東網 ・ 1 天前