「復古電話筒」變手機配件！一秒回舊時，解密這款「POP Phone」為何爆紅？

想把通話變成一場小小儀式？POP Phone 這款復古聽筒，把70年代風情與現代設備接軌，外型可愛又有存在感，拿在手上就像把「聊天」變成日常造型的一部分。

（官方圖片）

（官方圖片）

POP Phone 以 USB‑C 直插手機即用，無需配對與充電；視像會議、長聊心事、行街講電話都穩定清晰，從此跟線材與連線焦慮說再見。

（官方圖片）

（官方圖片）

手握感是加分位：符合人體工學的弧度，長講不累；貼臉距離自然拉開，妝容不被屏幕焗汗影響，髮絲與耳飾亦不再被耳機牽扯。內建接聽／掛線按鍵，回歸「按一下就連線」的直覺操作，像翻出衣櫃那件最合身的基本款——永遠耐看、永遠好配。

（官方圖片）

（官方圖片）

對忙於Zoom/Teams的上班族、愛長聊的閨密，或偏愛復古科技的收藏控，POP Phone 都是能即刻提升日常好感度的小心機。

（官方圖片）

