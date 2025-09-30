焦點

回顧梁君彥立會主席 9 年　當選後即陷英籍爭議

Yahoo Style HK

「復古電話筒」變手機配件！一秒回舊時，解密這款「POP Phone」為何爆紅？

Yahoo Style
Yahoo Style
「復古電話筒」變手機配件！一秒回舊時，解密這款「POP Phone」為何爆紅？
「復古電話筒」變手機配件！一秒回舊時，解密這款「POP Phone」為何爆紅？

想把通話變成一場小小儀式？POP Phone 這款復古聽筒，把70年代風情與現代設備接軌，外型可愛又有存在感，拿在手上就像把「聊天」變成日常造型的一部分。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）

POP Phone 以 USB‑C 直插手機即用，無需配對與充電；視像會議、長聊心事、行街講電話都穩定清晰，從此跟線材與連線焦慮說再見。

（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）

手握感是加分位：符合人體工學的弧度，長講不累；貼臉距離自然拉開，妝容不被屏幕焗汗影響，髮絲與耳飾亦不再被耳機牽扯。內建接聽／掛線按鍵，回歸「按一下就連線」的直覺操作，像翻出衣櫃那件最合身的基本款——永遠耐看、永遠好配。

廣告
（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）

對忙於Zoom/Teams的上班族、愛長聊的閨密，或偏愛復古科技的收藏控，POP Phone 都是能即刻提升日常好感度的小心機。

SHOP NOW

（官方圖片）
（官方圖片）

>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

相關文章：Kodak盲盒相機是「復古相機界Labubu」？特別版被炒價10倍價錢，LOG-ON以外還有哪裡搶？

Kodak盲盒相機是「復古相機界Labubu」？特別版被炒價10倍價錢，LOG-ON以外還有哪裡搶？
Kodak盲盒相機是「復古相機界Labubu」？特別版被炒價10倍價錢，LOG-ON以外還有哪裡搶？

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流新品：

Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾

Doja Cat演繹「食唇膏」短片爆紅，原來是為了揭曉成為M·A·C品牌大使

白框即影即有相機Escura InstantSnap日本爆紅！香港買到、手掌大小、Y2K復古效果，還可以拍短片

其他人也在看

【君蘭麵包廠】黃金週買麵包滿$50即享全單88折（01/10-07/10）

【君蘭麵包廠】黃金週買麵包滿$50即享全單88折（01/10-07/10）

由10月1至7日，去君蘭麵包廠購買所有包品滿 $50，即享全單88折！

YAHOO著數 ・ 14 小時前
仲有幾日就到中秋節

仲有幾日就到中秋節

仲有幾日🗓就到中秋節🏮啦

Squly & Friends ・ 1 天前
Selena Gomez結婚，老公甜嗌：娶到現實版迪士尼公主！那怕要花時間，都要找個寵自己如公主的另一半

Selena Gomez結婚，老公甜嗌：娶到現實版迪士尼公主！那怕要花時間，都要找個寵自己如公主的另一半

Selena Gomez 結婚成為這陣子的洗版熱話，她與音樂製作人 Benny Blanco 早前甜蜜完婚，並於社交平台發佈在美國大宅後花園舉行的甜蜜婚禮照片，讓粉絲們高呼「女神終於找到幸福了」！同時，Benny Blanco 都在自己的 IG 上甜蜜發貼文表示：「我娶了現實版的迪士尼公主了！」

Yahoo Style HK ・ 22 小時前

外交部：中方主張堅持「巴人治巴」　推動落實兩國方案

美國提出20點加沙和平方案。中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會回應相關提問時指，中方歡迎和支持一切有利於緩解巴以緊張局勢的努力，呼籲有關各方切實落實聯合國有關決議，立即實現加沙全面停火，釋放全部被扣押人員，盡快緩解當地的人道主義災難。郭嘉昆強調，中方主張堅持「巴人治巴」的原則，推動落實兩國方案，願與國際社會一道，為早日全面公正持久解決巴勒斯坦問題作出不懈努力。 (ST)#中國外交部 (ST)

infocast ・ 1 天前
每天只要14分鐘深呼吸！研究：一個月腰圍可縮小，還有助抗發炎

每天只要14分鐘深呼吸！研究：一個月腰圍可縮小，還有助抗發炎

現代人壓力大、生活忙碌，光靠節食或運動減重往往難以長期維持。近期研究發現，每天花10至14分鐘進行深呼吸練習，不僅能放鬆身心，也可能對腰腹脂肪、膽固醇與內臟脂肪帶來改善。

姊妹淘 ・ 1 天前
33歲Selena Gomez結婚，美如「迪士尼公主」！Ralph Lauren婚紗、Tiffany & Co.珠寶，讓她夢幻出嫁

33歲Selena Gomez結婚，美如「迪士尼公主」！Ralph Lauren婚紗、Tiffany & Co.珠寶，讓她夢幻出嫁

Selena Gomez終於和音樂人男友Benny Blanco正式成為夫婦了！婚禮低調地進行，婚禮照也是突然分享的，身穿的是Ralph Lauren的定制婚紗，珠寶則是選擇充滿夢幻氣氛的Tiffany & Co.，難怪連新手丈夫Benny Blanco也稱：「我和現實中的迪士尼公主結婚了。」

Yahoo Style HK ・ 1 天前
日本遊戲產業迎來「AI大航海時代」，調查發現超過一半公司擁抱AI技術

日本遊戲產業迎來「AI大航海時代」，調查發現超過一半公司擁抱AI技術

隨著歐美遊戲產業對於 AI 相關技術的接受度越來越高，就連日本遊戲界都迎來一股 AI 浪潮。根據東京電玩展主辦單位 CESA（電腦娛樂供應商協會）的最新調查報告，日本超過一半的遊戲公司，約 51%，已經在遊戲開發流程中導入生成式AI技術。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
另類諾貝爾獎「優質民生獎」揭曉　唐鳳膺殊榮

另類諾貝爾獎「優質民生獎」揭曉　唐鳳膺殊榮

（法新社斯德哥爾摩1日電） 享有「另類諾貝爾獎」美譽的瑞典「優質民生獎」今天公布多位獲獎人，其中包括台灣無任所大使暨自由軟體程式設計師唐鳳，表彰唐鳳致力推動數位民主的貢獻。評審團在聲明中表示，唐鳳因「推動數位科技的社會應用，以賦能公民、重振民主並彌合分歧」而獲得該獎。

法新社 ・ 11 小時前
菲律賓中部強震無海嘯威脅　建物倒塌多地停電至少5死

菲律賓中部強震無海嘯威脅　建物倒塌多地停電至少5死

（法新社宿霧1日電） 菲律賓中部外海昨晚發生規模6.9強烈地震，造成多處建築和道路受損，部分地區電力中斷，救難人員正搜查可能的傷亡。菲律賓全國電網公司（National Grid Corp）指出，地震導致多條電線垂落，造成宿霧及周邊中部島嶼大規模停電。

法新社 ・ 1 天前
日本氣象廳：沖繩歷經史上最熱9月

日本氣象廳：沖繩歷經史上最熱9月

（法新社東京1日電） 日本氣象廳今天表示，南部沖繩地區今年度過有紀錄以來最熱9月。氣象廳指出，沖繩今年9月的氣溫達到「自1946年開始統計以來」最高溫。

法新社 ・ 11 小時前
Harrods香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年10月最新優惠/香港免運費/免費退貨/網購教學

Harrods香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年10月最新優惠/香港免運費/免費退貨/網購教學

Harrods是英國頂級大型百貨公司，有去過當地的朋友仔相信都會被其奢華的外觀吸引，氣勢十足！不過未必個個都可以去到門市入貨，令不少人都開始轉戰去Harrods網購，品質有保證之餘，款式又夠新、夠齊，而且很多產品的定價都比香港平一截，如果遇上減價就抵上加抵！Harrods減價區現時低至39折，今期女裝Maje黑色百搭連身短裙低至5折、Byredo唇膏折後只需$165、FEAR OF GOD ESSENTIALS運動褲折後不用$1,000入手！Yahoo購物為大家整合Harrods Promo Code、Harrods優惠碼，讓大家在Harrods HK以優惠價購物。即睇Harrods網購教學，免運費詳情與退貨教學，有時Harrods更會推出限時免運費free shipping，大家要密切留意啦～

Yahoo Style HK ・ 19 小時前
Tesla 公佈 Elon Musk 新的薪酬計劃細節

Tesla 公佈 Elon Musk 新的薪酬計劃細節

Tesla 最近發佈了一段視頻，重點介紹 Elon Musk 的新 CEO 績效獎，該獎勵計劃預計將把公司市值 […]

TechRitual ・ 1 天前
M5 iPad Pro 實機疑似流出，256GB 基礎款也有 12GB RAM

M5 iPad Pro 實機疑似流出，256GB 基礎款也有 12GB RAM

疑似 M5 iPad Pro 的實機動手玩影片今天突然出現在了 YouTube 上，新機的外觀似乎跟 M4 iPad Pro 別無二致，但從跑分結果可以看出，即便是 256GB 的基礎款也升級了 12GB RAM。

Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
行動版 Apple Watch S10 新低 66 折！HK$2,560 購 iPhone 最佳拍檔｜Amazon Prime Day優惠2025

行動版 Apple Watch S10 新低 66 折！HK$2,560 購 iPhone 最佳拍檔｜Amazon Prime Day優惠2025

Apple Watch Series 10 推出以來, 憑藉 「全螢幕沉浸視野」設計，以更大顯示面積、更輕薄機身橫掃智能穿戴市場，搭配血氧偵測等進階健康功能，實用性與潮流感兼備。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式

Amazon優惠｜Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式

運動手錶不僅僅是為了記錄運動數據，還能幫助你更深入了解自己的身體狀況，提升健康管理的效率。若果想找到功能全面且外型時尚的運動手錶，Garmin vivoactive 6 搭載 AMOLED 高亮彩螢幕，再加上內建 80 種運動模式，絕對是追求極致性價比運動愛好者的好選擇。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Lexar NM790 散熱片 SSD 歷史低價，HK$540 享 7,400MB/s 高速同級大廠最便宜｜Amazon Prime Day 優惠 2025

Lexar NM790 散熱片 SSD 歷史低價，HK$540 享 7,400MB/s 高速同級大廠最便宜｜Amazon Prime Day 優惠 2025

Lexar NM790 SSD 支援高達 7,400 MB/s 的讀取速度，而且在價格上更是接近同級廠商最實惠，不少人都會入手它來擴充電腦或 PS5 的容量。秋季 Prime Day 前夕含散熱片的型號已經開始大力促銷，價格低至 US$70（1TB）。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」

何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」

因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜

阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜

本港甲廈市場再現觸目成交，據報近期股價爆升的阿里巴巴，豪擲70億元，掃入銅鑼灣「港島壹號中心」13層，持有項目的文華東方國際，確認正就出售部分寫字樓空間進行洽談。如交易成事，時代廣場或雪上加霜，世貿中心則可能受惠。

Yahoo 地產 ・ 1 天前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖

34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖

《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！

Yahoo Style HK ・ 21 小時前
「向家破產」傳聞登熱搜　向太直播反擊：珠寶豪宅還在　向佐：說話的人請有點底線

「向家破產」傳聞登熱搜　向太直播反擊：珠寶豪宅還在　向佐：說話的人請有點底線

影壇大亨向華強家族向來富貴，坐擁數以億元計資產，但其子向佐近年多次捲入風波，早前更被澳門美高梅賭場起訴追討140萬港元，加上向太陳嵐積極直播帶貨，故網上不斷傳出「向家陷入財困」、「全家破產」等說法，而近日「向家是不是破產了」更登上微博熱搜，謠言愈傳愈廣。

Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前