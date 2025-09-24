復古 Casio 手錶升級為藍牙、步數追蹤及遊戲功能

Ollee Watch One 為經典的 Casio F-91W 數位手錶帶來了多項智能升級，這是自該款手錶推出 36 年以來的首次改變，然而這些升級並非來自 Casio。Ollee Watch One 是一款可以安裝於 Casio F-91W、A158W 及其他多款手錶型號的主板替換裝置，使用者無需焊接技術，只需簡單的工具即可完成安裝。雖然這款升級並不會使 Casio 的手錶達到 Apple Watch 的水準，但它增添了藍牙和應用程式連接功能，使手錶能夠自動設置時間、追蹤步數、玩遊戲，並透過改進的變色背光提供更個性化的體驗。

Ollee Watch One 的 DIY 版本目前售價為 $54.99 / 約 HK$ 428，使用者需擁有六款不同的支持型號（包括 F-84W、A159W、A171W 和 W-59）才能進行升級。如果不想自行安裝，Ollee 也提供預裝升級的 Casio F-91W-1 和 A158W-1，售價為 $99.99 / 約 HK$ 777，但目前已經售罄。

升級的主板包含加速度計以進行步數計算，並配備升級的音頻蜂鳴器，可通過配套的 iOS 和 Android 應用程式提醒使用者達到設定的目標。此外，升級還增加了溫度感應器、改進的 LED 背光，使用者可以調整顏色或將手錶用作手電筒，還具備世界時間功能和設置五個計時器預設的選項。

儘管不支持通知功能，Ollee Watch One 提供了替代的錶面選擇，但並未升級 Casio 所提供的基本分段顯示螢幕。儘管如此，使用者仍可以玩簡化版的二十一點遊戲或一款名為 Ping 的遊戲，該遊戲要求使用者控制一個拍子來保持彈跳的球在空中。升級後的電池壽命雖然不及 Casio 所聲稱的無改裝 F-91W-1 的七年，但由於採用了藍牙低功耗技術，升級套件的電池壽命仍可維持約 10 個月，使用 CR2016 電池。

