BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
攝影、歌詞與旋律交織城市回憶｜《循環之詩On a Loop》梁正灝個人攝影展
在這個資訊爆炸、影像泛濫的時代，城市的每個角落均被無數鏡頭捕捉，卻鮮有人願意停下腳步，真正感受它的呼吸與脈搏。90後獨立攝影師梁正灝Kevin，以其獨特視角與感性觸覺游走於這座不斷變遷的都市，透過鏡頭記錄即將消逝的舊時光，同時發掘未曾被注視的人與事。當Kevin的城市影像遇上周耀輝的詩意歌詞，一場跨越聲音與視覺的《循環之詩》正式展開——這不只於攝影展覽，更是對香港最深情的凝視與最真摯的告白。
城市的光影捕手
「拍攝香港已差不多四年，但至今仍未滿足，因為還有很多地方尚待探索，不論新與舊，或是城市與大自然。而且在環境不斷改變的過程中，也特別拍攝多些舊事物，因為消失了便無法補回。」
本地獨立攝影師梁正灝Kevin，熱衷於研究城市和建築攝影，以及捕捉新舊建築的融合和都市人的真摯情感，在平凡片刻裡尋找詩意。他在年前開設了Instagram帳號@vin.coemgenus，透過本地人文主題的影像配以香港流行曲的歌詞，既為熟悉的城市留下真實光影紀錄，同時引發大眾共鳴。另一方面，Kevin亦創辦非牟利機構「拾光之間」，致力推動跨界合作與社群交流，以攝影將人與城市連結，讓影像成為分享與療癒的平台。
從影像與文字感受循環流轉
「早前閱讀了填詞人周耀輝先生的著作《人在》，內容提及他與同路人如何透過自身強項影響社會和尋回生活的方向與力量，並以他創作的歌詞作串連。我覺得做法上很有趣，因此向他自薦希望將這個構思延伸至攝影展，最終促成今次合作。」現於Kubrick及百老匯電影中心舉行的《循環之詩On a loop》攝影展，Kevin以城市光影片刻主題的攝影作品為背景，並透過周耀輝的歌詞作引子，讓觀眾走進由影像與文字交織的空間，細膩感受時間與每個獨特的生命各自以不同方式流動，與作品展開一段同呼同吸的動態對話。
展覽以〈彳亍〉、〈今天只做一件事〉、〈不遲不早〉和〈剎那的烏托邦〉等流行曲作品，分成八個串連著愛、時間與記憶等命題的章節；從日出走到日落、仰望月圓又待月缺，到近年港人因移民潮而面對相遇、別離再出發的時刻，城市中的人和事日復日地循環流轉，猶如單曲不斷地重播，迴聲之中同時卻孕育無限的可能。「就像那幅配上許廷鏗〈人曲〉歌詞的作品，相中人各自有不同動作、處於不同狀態，有的獨處，有些與朋友相伴，正代表今次展覽其中一個命題：所有人生各自不斷地循環。」
以iPhone 17 Pro Max拍出電影感
為了更切合展覽的流行曲元素，Kevin還特別選取〈有你聽我的故事〉與〈銀髮白〉這兩首歌曲，拍攝《再遇香港Hong Kong Revisit》短片系列。「如果只得相片和文字似乎有所缺憾，短片正好為觀眾提供更全面的體會。」在9月至10月期間，Kevin攜帶著iPhone 17 Pro Max遊走香港不同角落，既以聲與畫紀錄快將消失的人與物，並引領觀眾穿梭於記憶與現實之間。「因為華富邨快將重建，我今年已多次到訪，但每次都有不同感受、經歷，還遇見不同的人。另一方面，也讓自己有機會拍攝過往少見的場景，或接觸大坑舞火龍這類未曾嘗試的題材。」
創作路上，Kevin直言過往較少機會涉獵影片製作，今次正是新嘗試。「基於今次展覽籌備需要爭分奪秒，每次外出均盡量去最多的地方，而iPhone 17 Pro Max正好讓我不會錯過特別時刻或漂亮場景，邊走邊拍。由於工作關係，不少拍攝需要在夜間進行，但因為iPhone鏡頭的感光能力不錯，所以無需刻意調高ISO感光度。」Kevin建議使用Blackmagic Camera這類可以進行詳細設定的應用程式，配合較慢速的快門為影片營造更強烈的電影感。「另外iPhone 17 Pro Max的Apple log 2功能，也能為影像素材提供更大的顏色後製空間，有助為影片加入帶有少許類似菲林的懷舊感，更貼近我的拍攝風格。」
讓更多故事被聆聽
「其中一條短片揀選了〈有你聽我的故事〉，是因為歌詞蘊含『每個人均值得被聆聽』的訊息，也為展覽衍生設於百老匯電影中心那幅Polaroid特展牆。」牆上那100張即影即有相片，記錄了100組來自不同年齡與背景的香港人，背後伴隨著每位此刻追求甚麼的故事，以及對「此刻」的定義。「其中一位受訪者是視障人士，便是在早前的iPhone拍攝工作坊所認識。」相片的影像以多重曝光方式拍攝，象徵人與人之間的連結延伸，併湊出一首關於「共存」的詩篇。Kevin希望未來繼續透過攝影作品與不同形式，為別人帶來啟發與影響，甚至提供途徑給大家對話。
《循環之詩 On a Loop》
日期：即日至11月30日
時間：11:30am至9:45pm
地點：Kubrick & 百老匯電影中心
