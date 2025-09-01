微信明確如發布AI生成合成內容 需主動聲明

【on.cc東網專訊】內地「微信珊瑚安全」公眾號周日（8月31日）發布《關於進一步規範人工智能生成合成內容標識的公告》，為避免發布的內容在傳播過程中引起混淆或誤認，用戶發布的內容如為人工智能（AI）生成合成，發布時需主動聲明。

公告指出，根據《人工智能生成合成內容標識辦法》要求，平台應對AI生成合成內容添加顯式標識和隱式標識。為保障用戶訊息獲取的透明度與可信度，微信平台進一步優化內容識別能力，用戶通過該平台獲取的AI生成合成內容，可能帶有顯式或隱式標識，平台也會對可能是AI生成合成的內容進行相應提示，以便用戶清晰辨識。

公告又指，上述標識辦法規定，用戶在發布或傳播AI生成合成內容時，不得以任何方式刪除、篡改、偽造或隱匿平台添加的AI標識，同時不得利用AI技術製作傳播虛假、侵權訊息以及從事任何違法違規活動。對於違反法律法規及平台規範的行為，該平台將視違規情況處罰。

