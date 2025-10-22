不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
「微冥想」成為繁忙都市人的潮流！5分鐘練習法簡單調整身心，以短暫「碎片時間」緩解焦慮與壓力
你是否是每天被工作、生活追著跑的繁忙都市人？傳統冥想比較追求長時間靜坐，讓你望之卻步？現在，一股名為「微冥想」（Micro-Meditation）的新潮流正在興起！利用短短的 5 分鐘「碎片時間」，進行簡單的冥想練習，有效地調整身心，緩解焦慮與壓力！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
「微冥想」是什麼？碎片時間的身心療癒術
「微冥想」是一種將正念（Mindfulness）融入日常生活的簡短、高效的練習方法。它與傳統冥想不同，不需要你騰出大塊的時間或找尋特定的場所，而是鼓勵你利用過渡時刻，如等待電梯、通勤路上、或是工作休息的空檔，進行短暫的靜心。
別少看短短的 5 分鐘正念練習，對於改善焦慮、壓力和憂鬱方面也有著很大的功效，能幫助你激活副交感神經系統，降低壓力荷爾蒙，促進身心放鬆。
降低皮質醇，啟動放鬆系統：冥想（即使只有一分鐘）能幫助激活副交感神經系統（Parasympathetic Nervous System），這是身體的「休息與消化」反應，有效對抗壓力荷爾蒙皮質醇（Cortisol）的有害影響。
提升認知功能與專注力：規律地將注意力帶回呼吸或身體感受，能訓練大腦前額葉皮質（Prefrontal Cortex，負責決策和專注力）的灰質密度。有研究指出，經常性的短暫練習，能幫助大腦更有效率地處理資訊，減少思緒混亂。
減輕「工作記憶」超載：認知心理學指出，當我們思慮過多時，「工作記憶」（Working Memory）會陷入超載。短暫的冥想如同給大腦 RAM 休息，能幫助整理想法與情緒，提升思考的靈活性。
培養「情緒韌性」：微冥想教你以「觀察者」的角度看待情緒和想法，實現「認同分離」。這有助於打破慣性的負面思考迴圈，提升情緒韌性，讓你不再被情緒帶著跑。
5 分鐘微冥想練習法
以下是幾個簡單實用的微冥想練習法，讓你隨時隨地都能進行身心調整：
1. 專注呼吸法（1 分鐘）：
做法：閉上眼睛，用鼻子深吸一口氣約 5 秒，再用嘴巴緩緩吐氣約 8 秒。反覆進行腹式呼吸。
功效：最快速的平靜身心法。將注意力集中在呼吸上，能將意識帶回「當下」，有效打斷焦慮的思緒循環。
2. 觸覺覺察法（2 分鐘）：
做法：專注於你當下所接觸到的物體，例如：感受手中咖啡杯的溫熱、衣服布料的柔軟、或腳底與地面的接觸。
功效：透過觸覺，讓你的意識從腦中的雜念轉移到身體的感受，達到接納與覺察的效果。
4. 飲食正念法（3 分鐘）：
做法：在進食時，放下手機。專注於食物的顏色、氣味、口感，細細咀嚼，感受每一口品嚐時的感覺。
功效：這種飲食微冥想有助於清除腦中雜念，讓你從食療中獲得身心健康的均衡。
4. 感恩微冥想法（1 分鐘）：
做法：在心中默默感謝今天發生的一件小事，無論是同事的一句讚美、或是一杯好喝的咖啡。
功效：培養正向情緒，已被證實能有效提高整體的幸福感。
「微冥想」的價值：提升專注力與情緒穩定
微冥想的價值不僅是讓你感到放鬆，長期練習更能帶來實質的改變：
提升專注力：訓練你的大腦學會「不被拉走」，讓注意力重新回到「此刻」。
增強情緒穩定：幫助你調整呼吸、放慢思緒，學會在情緒波動中保持平靜。
減輕壓力：即使是短短幾分鐘，也能有效降低皮質醇（壓力荷爾蒙）水平。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
身心療癒：
養生旅遊Wellness Tourism熱潮掀起！新世代已厭倦「食玩買」？6大新興減壓療癒旅遊行程
50歲林志穎「不老傳說」5個保養大法：每日做「這件事」排毒抗衰老、樂觀心態驅散壓力
其他人也在看
「真．法國女人」特質，由美魔女上司Sylvie教你！灑脫帥氣完勝女主Emily
Netflix愛情輕喜劇《Emily in Paris》，其異國戀愛劇情極具爭議。在云云討論當中，美魔女老闆Sylvie Grateau（Philippine Leroy-Beaulieu飾）也是焦點，除了因為Sylvie的法式穿搭好品味之外，還有哪些特質備受大家喜愛，完勝大家口中的「討厭鬼」Emily（Lily Collins飾）？Yahoo Style HK ・ 1 天前
可以平安下班是件幸福事！365則「化解職場焦慮」幽默短篇插畫故事，引起職場喘息共鳴｜誠品書店《閱見自己》
每日返工都會希望當天順順利利，別有大事發生，平安渡過，安全下班就會鬆一口氣。你是這類型的打工仔嗎？其實有時沒什麼大抱負，只想安好渡過日子的想法，也是可以的。沒有人說上班一定要轟轟烈烈，滿懷大志的，由日本職場達人林雄司撰寫，人氣繪本作家吉竹伸介繪製插圖的《今天也平安下班了呢》，以365則貼近日常的短篇插畫與金句，描繪上班族在辦公室中「明哲保身又可愛頑強」的生存日常。也許透過可愛的插畫故事，可以引起大家的共鳴。Yahoo Style HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜深圳大梅沙京基洲際酒店2大2小人均$432.5起！住海景房兼嘆私人沙灘 送自助晚餐/旅拍服務
假日北上深圳旅遊想找間靚景酒店留宿一宵，深圳大梅沙京基洲際度假酒店是個好去處！KKday及Klook推出雙11優惠，最平2大2小人均$432.5起入住豪華海景客房一晚，包自助早餐及自助晚餐，兼可暢玩健身房、室內泳池，以及大梅沙趣趣島每日活動～預訂行政房staycation套票還有旅拍服務，即睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
深圳觀瀾湖怎樣玩？3日2夜行程提案 酒店推介、哈利波特禁忌森林體驗門票優惠
年尾要請假，又沒有特別想法？可以近近地去深圳觀瀾湖，一個景點園區有多個遊樂體驗，10月初還有最新哈利波特禁忌森林體驗夜遊，加上附近有深圳硬石酒店、深圳觀瀾湖度假酒店，要親子遊或與朋友或另一半一齊玩個兩三日都是個不錯選擇。至於如何安排行程？即睇以下提案！Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
以色列特拉維夫足球賽爆騷亂 球迷投擲照明彈及煙霧彈 比賽腰斬 42 人受傷︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】以色列特拉維夫市一場球賽因球迷騷亂被迫腰斬。當地時間周日（19 日），馬卡比（Maccabi Tel Aviv）與哈普爾（Hapoel Tel Aviv）於布隆菲爾德球場（Bloomfield Stadium）舉行的德比戰，賽前爆發混亂，球迷向球場投擲照明彈及煙霧彈，導致場地被濃煙籠罩，警方認為現場不安全而中止比賽。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
韓國旅遊｜釜山通行證24小時平玩36個景點！親身實測報告：一個步驟竟可用多過24小時、更可盡慳$XXX
去釜山自由行要跑景點，不可不買釜山通行證（Visit Busan Pass, VBP），一張pass已涵蓋到36個釜山熱門景點。時間安排得好的話，即使只有24小時都可以去到6至7個景點，甚至可以慳得更多！Yahoo購物專員親身實測，發現可以賺到超過通行證1倍價值的方法，即使「通行證到期後」仍可以入到景點，想知詳情即睇內文！Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
AMI Paris快閃激減半價起！朴寶劍、Anson Lo也穿的「愛心A」：Tee低至$900／黑色背心冷衫$2,380
AMI Paris可以講是近年潮人界的象徵，就算話每人手持至少一件，都絕不誇張。加上不少人氣明星如朴寶劍、Mirror的Anson Lo、木村光希、鄭在玹、許光漢等都多次穿著其服飾現身，令品牌人氣一直有增無減。趁著雙11優惠來臨前，FARFETCH靜悄悄推出指定產品限時減價優惠，當中Yahoo購物專員發現AMI Paris竟然更有低至半價，多款皇牌冷衫、Tee、Hoodie、冷背心等都有平，不少折後低至幾百元就買到，價錢抵到連Yahoo購物專員都心動！提提大家，FARFETCH只要買滿$3,000即可免運費送貨，一於找姊妹們一齊掃平貨喇！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
雙11優惠2025｜回顧雙11最受歡迎自助餐/放題/餐廳Top 10！買一送一優惠、「呢間」米芝蓮團隊主理餐廳首次上榜
雙11就快到！自助餐、放題一向是Yahoo讀者喜愛的人氣產品，雖然未到雙11，但不少酒店與餐廳都會提前搶閘推出雙11優惠。如果大家心急想搶先品嚐美味，可以入手先！Yahoo購物專員根據去年雙11期間酒店buffet、放題的銷售數量、商品交易總額等數據，篩選出最受歡迎的10間餐廳，當中排名第一的酒店自助餐是首次上榜，排行榜當中更有米芝蓮三星團隊主理的法式餐廳。除此之外，大家熟悉的文華東方酒店、灣仔會展中心薈景、康得思酒店的自助餐也榜上有名。事不宜遲，馬上為大家揭曉Yahoo讀者雙11購物節期間最愛餐廳排名Top 10！Yahoo Food ・ 7 小時前
宣萱隨緣看待感情 見證古天樂由少說話欠自信到今日成就 ｜娛實說 ｜有片
宣萱最近頻頻亮相，不單在電視劇《巨塔之后》中見到，一段舊片亦在網絡界被翻炒，片中年輕的她勇敢挑戰無綫高層Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
渣打上調港全年GDP增長預測至2.8% 惟第四季仍面臨多重風險
渣打銀行(2888)發表報告，上調本港全年經濟增長預測，由原來2.2%增至2.8%，接近政府2%至3%預測的上限。同時渣打將本港第三及第四季經濟增長預測，分別上調至3.2%及1.8%，較原來預測高1%，主要受下半年以來出口勝預期及本地情緒改善所帶動。am730 ・ 2 小時前
雙11及Black Friday最常犯錯誤 熱數購物季人類總會重複犯錯的6件事
一到年尾，大大小小的購物平台都會相繼推出大型折扣狂歡活動，當中雙11及Black Friday絕對是每年的重頭戲，好多網店都會乘機推出激減優惠，吸引不少人瘋狂入手劈價產品！不過綜合過去雙11及Black Friday購物經驗，發現不少人網購時都會經常犯幾個錯誤，當中最常見的一定是貨不對版、衣不稱身，個個都睇model上身圖就當真！Yahoo購物整合過去網購經驗，熱數6個大家最常重複犯的錯誤，趁今年雙11及Black Friday前，入嚟重溫下，提醒自己「我答應我永不要重複犯錯」！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
關淑怡病情轉趨穩定 傳家人考慮Shirley安排轉私院休養
90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有傳媒日前報導指Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
劉嘉玲遭質疑「不生孩子如何延續生命」高EQ回擊！揭與梁朝偉30年頂客婚姻內幕
「我就是不想生！」劉嘉玲近日在大陸綜藝節目《一路繁花2》中，被資深演員何賽飛當面問及「不生孩子如何延續生命」時，直率回應生育是個人選擇，無需他人干涉。這段對話不僅展現她對「傳宗接代」觀念的挑戰，也讓外界再次聚焦她與梁朝偉牽手30年、堅持不生育的原因。姊妹淘 ・ 23 小時前
長鑫存儲傳來季上海IPO
早前曾考慮在港掛牌上市的記憶體製造商長鑫存儲（CXMT），有傳計劃明年第一季度在上海啟動首次公開招股（IPO），融資額或高達400億元人民幣，目標估值421億美元（約3284億港元）。信報財經新聞 ・ 13 小時前
不為別人而活是最大的自由！不是自私，只是自我，在不傷害你之下去重視自己｜周靈山《只在你心頭》
我相信，一定有人跟我一樣：不愛問世事，最愛獨處。娛樂新聞誰跟誰出軌，總是最後一個才知道；知道了，也攪不明白。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
開學至今587間學校現流感 當局冀盡快安排學生接種疫苗
【on.cc東網專訊】政府指至今已有587間學校出現流感，希望更多學校盡快安排學生進行的要接種討好家長亦應盡快接種。on.cc 東網 ・ 3 小時前
歐倩怡承認同「翻版歐陽震華」了解中 回應新歡被傳身家過億「得啖笑」
歐倩怡（Cindy）郭晉安去年5月宣布離婚，結束18年婚姻關係，更承認當時已分居2年。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
一開口就吵架？養成「安靜親密」的自在關係：不說話、放空，為生活留白，讓感情更長久
有一種親密，就是靜靜地陪伴左右，不說話也不會感到不安，享受最舒適的 “Quiet Intimacy”。身於都市，每天也在不停地談話，但很多時間也只是「發出聲音」，並非真正的溝通。歐美興起 “Quiet Intimacy” 安靜親密概念，在喧囂的世代停下來，為生活留白，更能好好地真正溝通。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
愛．憾事／迷宮裡的魔術師／藤本樹17-26 PART.2／加沙有個荷里活／震耳欲聾︳電影LOL 今期睇咩戲
愛．憾事／迷宮裡的魔術師／藤本樹17-26 PART.2／加沙有個荷里活／震耳欲聾︳電影LOL 今期睇咩戲電影LOL ・ 3 小時前
Realme GT8 Pro 玩轉 DIY 造型和 Ricoh 街拍，仲有 Snapdragon 8 Elite Gen 5 和 7,000mAh 電池
繼各家國產廠商的主品牌相繼完成新一代旗艦晶片的更新後，本週輪到副牌們輪番登場。緊跟著 iQOO 15，主打 Ricoh 街拍的 Realme GT8 系列也在今天正式亮相。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前