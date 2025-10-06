中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
微塑膠與腸道變化相關，可能增加抑鬱及癌症風險
一項新的研究發現，微塑料——這些直徑小於 5 毫米的塑料顆粒，能夠改變人類的腸道微生物組。這些變化引發了人們的擔憂，研究人員指出，這些變化與患有嚴重疾病的患者所觀察到的改變相似，例如抑鬱症和結腸癌。這項由奧地利生物標記研究中心（CBmed）主導的研究於 2025 年 10 月 6 日在歐洲消化病學周發佈，提供了關於微塑料如何影響人類腸道微生物組的首次直接檢驗。
微塑料的普遍存在已成為全球健康和環境的一個重大關注點。近年來，微塑料幾乎在地球上的每個角落都被發現，包括極端地點如珠穆朗瑪峰和馬里亞納海溝，令人擔憂的是，這些微塑料甚至在人體內部被檢測到，如血液和心臟中。研究表明，典型人類每年通過飲用水、食物和呼吸吸入 78,000 至 211,000 個微塑料顆粒。微塑料如何影響人類健康是一個複雜的問題，仍在廣泛研究中，因此這項新的研究為人類腸道微生物組提供了新的見解。
研究人員利用來自五名健康志願者的糞便樣本進行外部腸道微生物組培養，樣本接觸了五種常見的微塑料類型：聚苯乙烯、聚丙烯、低密度聚乙烯、聚（甲基丙烯酸甲酯）和聚對苯二甲酸乙二醇酯。實驗中使用了不同濃度的微塑料，從估計的人類接觸水平到更高劑量，以測試劑量依賴性效應。研究發現，所有培養物中的細菌細胞總數基本保持穩定，但接觸微塑料的培養物相對於對照組的 pH 值出現下降（酸度增加）。這表明細菌的代謝發生了變化。
微塑料還引起了細菌組成的特定變化。某些細菌群體的增殖或減少取決於引入的特定塑料類型。這些變化影響了幾個關鍵的細菌家族，包括 Lachnospiraceae、Oscillospiraceae、Enterobacteriaceae 和 Ruminococcaceae。大多數這些變化發生在 Bacillota 界內——這是一組以消化和整體腸道健康著稱的腸道細菌。細菌的變化導致細菌產生的化學物質發生了相應變化，其中一些與 pH 值的下降直接相關。具體而言，不同的微塑料改變了如戊酸、5-氨基戊酸、賴氨酸或乳酸等化合物的水平。
微塑料可能含有干擾細菌代謝過程的化學物質，這可能導致細菌改變其酸的產生作為壓力反應，無意中改變腸道的 pH 值，進一步影響整體微生物組的平衡。研究的主要作者 Christian Pacher-Deutsch 表示：“在這個階段，確切的途徑仍不清楚，但幾種合理的解釋正在浮現。微塑料可能通過創造有利於某些細菌的物理或化學環境來改變微生物組成。例如，微塑料表面可以形成生物膜，提供新的棲息地，某些微生物能更快地在此定殖。”
這些觀察到的變化可能會對疾病風險產生影響，因為某些微塑料引起的微生物組變化類似於抑鬱症和結腸癌中觀察到的模式。這項研究顯示出越來越多的證據，表明現代塑料主導的環境可能對人類健康產生意想不到且潛在的重大影響。
推薦閱讀
其他人也在看
Tesla 工廠經理透露經濟型車型生產計劃
在 Tesla 的德國工廠，一位廠長透露該公司將在未來幾週內開始生產一款經濟型車型，幾乎可以確定明天將會公佈一 […]TechRitual ・ 7 小時前
歐洲股市收低 法國政治危機未解
（法新社倫敦6日電） 法國政治危機加劇，讓巴黎當局陷入混亂狀態之際，歐洲股市主要指數今天收盤挫跌。巴黎CAC 40指數下挫109.76點或1.36%，收7971.78點。法新社 ・ 9 小時前
Amazon 優惠｜Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學
Prime Day 2024 會員日優惠預計將於 7 月中舉辦，想要在期間以優惠價購入心頭好，就必須要成為 Amazon Prime 會員才行。Amazon 雖然採用付費會員制，但同時也留下了 30 天免費試用的選項，讓大家先享受會員福利，再決定是否付費續約。本文將為大家逐步介紹申請方法，以及試用期過後要取消的方法，讓大家無憂無慮地網購掃貨！Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
珠海酒店優惠｜橫琴凱悅酒店激抵價$1升級嘉賓軒客房！2大2小人均$210.5起包早餐、歡樂時光+口岸穿梭巴
珠海橫琴創新方擁有兩個國際級主題樂園、商場，以及凱悅酒店，加上鄰近珠海長隆樂園，一向都熱門的大灣區親子旅遊熱點！Klook推出優惠，當中最平$683起就可以住一晚，兼享雙人早餐、2張水療100元護理代金券，人均也只要$341.5起。另外，還有一個超划算套票，原價$1,408起、折後$841住凱悅房，再用$1升級嘉賓軒客房，可以2大2小全日享用嘉賓軒禮遇：早餐、歡樂時光、全日軟飲，除開人均也只是$210.5起！Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
中國團隊研發可在飛行中互換工具的無人機
位於中國的西湖大學的研究人員近期發展出一種新系統，名為 FlyingToolbox，該系統使無人機能夠在飛行中 […]TechRitual ・ 10 小時前
Samsung Galaxy S22 系列開始接收 One UI 8 更新
隨著基於 Android 16 的 One UI 8 在九月中旬為 Galaxy S25 系列發佈，該更新於上 […]TechRitual ・ 15 小時前
中國新一代運輸機目標 4,000 英里航程以競爭美國 C-17
根據最新的研究報告，一款新一代的戰略運輸機正在開發中，旨在提升軍事及人道救援任務的效率。這架飛機的機身和機翼設 […]TechRitual ・ 14 小時前
韓國機械手指實現月球漫步表演
來自韓國漢陽大學的一段新視頻以輕鬆幽默的方式展示了機器人研究。這段視頻展示了一隻機器手在麥可·傑克森的《Smo […]TechRitual ・ 14 小時前
AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔｜Amazon Prime Day優惠2025
新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史低價 US$90 促銷中。換算之後大約只要 HK$700，比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
Tesla 申請可充氣 Cybertruck 尾翼專利以提升拖曳效率
Tesla 最近正在探索一個新穎的解決方案，旨在應對其 Cybertruck 最大的挑戰之一：拖曳效率。這家汽 […]TechRitual ・ 1 天前
零售業十一生意額雙位數增長 內地客讚中秋氣氛濃厚「下次會再來」
【on.cc東網專訊】內地十一長假期臨近尾聲，不少內地旅客啟程離港。有來港探親的旅客認為香港中秋氣氛濃厚，花費約一萬元人民幣，訪港期間盡情購物，購買藥品、化妝品及手袋，花費數萬元人民幣。有議員表示，長假期間尖沙咀等旅遊旺區人頭湧湧，零售業界有生意額有低雙位數增長。on.cc 東網 ・ 1 小時前
十一長期多國景點擠滿中國人 巴黎酒店工翻華客行李
【on.cc東網專訊】十一、中秋長假期間，內地不少人紛紛出國旅遊，誰知連外國一些小眾景點也擠滿中國人，聽着熟悉的普通話，還以為身在內地。其中有遊客到法國巴黎旅行時，其入住酒店房間被酒店員工擅自進入，行李被翻。酒店事後稱涉事者為臨時工，已將其辭退並致歉。on.cc 東網 ・ 2 小時前
Elon Musk 的 xAI 成為孟菲斯第二大納稅人僅用一年時間
Elon Musk 的人工智能初創公司 xAI 正在重塑孟菲斯的經濟格局。在短短十二個月內，該公司已成為該市及 […]TechRitual ・ 17 小時前
【新聞點評】安倍第四支箭
高市早苗勝出自民黨總裁選舉，勢將成為日本史上首位女首相。這位讀BBA出身的女將，本身是已故首相安倍晉三致力栽培的接班人，她亦堪稱為安倍留在日本政壇的「第四支箭」。高市料將在「安倍三支箭」的基礎上，進一步開放市場、刺激增長，包括大力推動加密貨幣行業發展。日本不少論者把高市比喻為英國前首相、「鐵娘子」戴卓爾夫人，寄望她大刀闊斧執行改革；但高市的外交和經濟政策皆存在高風險，稍一不慎便可能淪為卓慧思（Liz Truss）。信報財經新聞 ・ 1 天前
寧夏夜市 阿宗麵線等遭殃 台驚爆「黑心豬腸」風波
台灣發生嚴重食安危機，當地食品廠「百威公司」涉嫌使用工業用雙氧水，漂白病變豬大腸，近3,800公斤問題產品流入市面，包括台北著名景點寧夏夜市，以及西門町排隊名店阿宗麵線等商家，慘被波及。 屏東地檢署調查發現，不肖業者為牟取利益，把部分病變的豬大腸，以工業用雙氧水浸泡漂白後，販售給不知情的下游廠商。檢方已按違反《食am730 ・ 1 天前
微軟被爆將推免費雲端遊戲服務！但玩遊戲前要先看廣告、每月最多只能玩5小時
最近微軟調漲旗下遊戲訂閱服務 XGP 月費的決定不但震驚了全球玩家，也引起了玩家們的不滿與引爆退訂潮，大家都認為這次的漲幅真的太高了。沒想到，微軟最近竟又被爆料，其實他們正在準備推出免費的雲端遊戲串流功能，讓玩家們不用訂閱 XGP 就能免費透過雲端串流玩遊戲，只是必須要看廣告，並且每月只能雲端遊玩 5 小時。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
Discord驚爆安全洩露事件！客服系統存取權流出，Discord認用戶姓名、電子信箱可能全都露
推出 10 年以來，通訊軟體 Discord 早已從原本只有玩家使用的遊戲通訊軟體發展成全球許多人，不論是不是遊戲玩家都會使用的社群通訊軟體。不過，近日 Discord 所使用的第三方客服系統發生了資料洩漏安全事件，因此 Discord 用戶的真實姓名、使用者名稱、電子郵件、信用卡卡號末四碼等個人資料都可能已經被洩露。Discord 也發電子郵件給使用者們證實此事，並且也提醒用戶們必須提高警覺。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
如何「專注當下」減低焦慮享受生活？經歷嚴重過勞的澳洲百萬Podcaster分享《零雜念的簡單生活》｜誠品書店《閱見自己》
焦慮很無形，當感受到焦慮時又可以應對呢？由經歷嚴重過勞的澳洲百萬人氣Podcaster，布茹珂．麥卡拉莉（Brooke McAlary），以過來人的身份分享關於「專注當下」的生活模式，從而慢慢減低焦慮、內耗，拿回情緒主導權，令自己更平靜繼而享受時刻。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
致肥水果大揭密｜營養師警告：果汁糖份高似汽水？教你揀啱水果避開減肥陷阱
致肥水果│水果果汁糖份高唔健康？營養師教你避開水果減肥陷阱；水果健康人人知，減肥餐加入果汁跟水果亦十分常見，亦有人說水果糖份高，食得多水果會變得肥胖，又指1個桃等於7粒方糖，令減肥人士無所適從，但事實是否如此？這次就請來註冊營養師詹佩鳳（Katrina）揭開水果到底能否減肥的真面目吧！Yahoo Food ・ 1 天前