微塑膠與腸道變化相關，可能增加抑鬱及癌症風險

一項新的研究發現，微塑料——這些直徑小於 5 毫米的塑料顆粒，能夠改變人類的腸道微生物組。這些變化引發了人們的擔憂，研究人員指出，這些變化與患有嚴重疾病的患者所觀察到的改變相似，例如抑鬱症和結腸癌。這項由奧地利生物標記研究中心（CBmed）主導的研究於 2025 年 10 月 6 日在歐洲消化病學周發佈，提供了關於微塑料如何影響人類腸道微生物組的首次直接檢驗。

微塑料的普遍存在已成為全球健康和環境的一個重大關注點。近年來，微塑料幾乎在地球上的每個角落都被發現，包括極端地點如珠穆朗瑪峰和馬里亞納海溝，令人擔憂的是，這些微塑料甚至在人體內部被檢測到，如血液和心臟中。研究表明，典型人類每年通過飲用水、食物和呼吸吸入 78,000 至 211,000 個微塑料顆粒。微塑料如何影響人類健康是一個複雜的問題，仍在廣泛研究中，因此這項新的研究為人類腸道微生物組提供了新的見解。

研究人員利用來自五名健康志願者的糞便樣本進行外部腸道微生物組培養，樣本接觸了五種常見的微塑料類型：聚苯乙烯、聚丙烯、低密度聚乙烯、聚（甲基丙烯酸甲酯）和聚對苯二甲酸乙二醇酯。實驗中使用了不同濃度的微塑料，從估計的人類接觸水平到更高劑量，以測試劑量依賴性效應。研究發現，所有培養物中的細菌細胞總數基本保持穩定，但接觸微塑料的培養物相對於對照組的 pH 值出現下降（酸度增加）。這表明細菌的代謝發生了變化。

微塑料還引起了細菌組成的特定變化。某些細菌群體的增殖或減少取決於引入的特定塑料類型。這些變化影響了幾個關鍵的細菌家族，包括 Lachnospiraceae、Oscillospiraceae、Enterobacteriaceae 和 Ruminococcaceae。大多數這些變化發生在 Bacillota 界內——這是一組以消化和整體腸道健康著稱的腸道細菌。細菌的變化導致細菌產生的化學物質發生了相應變化，其中一些與 pH 值的下降直接相關。具體而言，不同的微塑料改變了如戊酸、5-氨基戊酸、賴氨酸或乳酸等化合物的水平。

微塑料可能含有干擾細菌代謝過程的化學物質，這可能導致細菌改變其酸的產生作為壓力反應，無意中改變腸道的 pH 值，進一步影響整體微生物組的平衡。研究的主要作者 Christian Pacher-Deutsch 表示：“在這個階段，確切的途徑仍不清楚，但幾種合理的解釋正在浮現。微塑料可能通過創造有利於某些細菌的物理或化學環境來改變微生物組成。例如，微塑料表面可以形成生物膜，提供新的棲息地，某些微生物能更快地在此定殖。”

這些觀察到的變化可能會對疾病風險產生影響，因為某些微塑料引起的微生物組變化類似於抑鬱症和結腸癌中觀察到的模式。這項研究顯示出越來越多的證據，表明現代塑料主導的環境可能對人類健康產生意想不到且潛在的重大影響。

