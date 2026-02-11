「微笑比怒吼更有力量」這不是妥協，而是用另一種方式守護你真正在乎的人｜周靈山《只在你心頭》

當你受了委屈，以為世上只有自己心疼自己，其實不是。

身邊總有朋友、家人、同事，心裏默默覺得：你是值得被好好照顧、被溫柔保護的。只是命運弄人，際遇和環境都不由自己。他們也為你不值，暗自握緊拳頭，卻不知該如何伸手，才不會讓你的處境更難。

最近，我看着一位傻朋友出錢、出力、出心對人好，卻被那些不出錢、不出力、也不出心的人嫌他多事、罵他攪事。我把一切看在眼裏，心頭像哪吒腳下的風火輪狂燒不止。若換作從前，我早就把對方罵得人仰馬翻。

但這一次，我沒有。我甚至對「敵人」微笑，主動修補關係。

為什麼？因為當朋友受了委屈，如果我還衝出去罵人，我們兩個都會一起被排擠、被標籤。到那時候，就再也沒有人願意替他說話、替他平反。唯有先走近那些人，卸下他們的防備，等到合適的時機開口，他們才可能聽得進去。

年輕時我們講義氣，誰被欺負，大家就一起衝出去出頭。結果呢？敵人更恨我們，還得到更多空間扮演受害者：因為我們擺出誓不兩立的姿態，反而讓對方站穩了道德高地。長大了才懂，親近，只是一種策略；君子報仇，未必需要明刀明槍。

從前，我總不喜歡與那些「太成熟」的人交往，覺得他們不夠熱血、不跟我同一陣線。如今我明白了：溫和，不是軟弱；懷柔，未必無力。能夠沉住氣，在必要時籠絡關係、化解敵意，往往比當場撕破臉更需要智慧和膽量。

我曾說過：「留低比離開更需要勇氣」，同樣地，「微笑比怒吼更有力量」。這不是妥協，而是選擇用另一種方式，守護你真正在乎的人。

