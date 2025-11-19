貨機墮海兩死︱死者胞姊質疑波音指引
微軟和 NVIDIA 向 Claude 開發商 Anthropic 投資 150 億美元
「不要把全部雞蛋都放在同一個籃子裡」顯然已成為 AI 行業的鐵則。
「不要把全部雞蛋都放在同一個籃子裡」顯然已成為 AI 行業的鐵則，早些時候微軟和 NVIDIA 確認將向 Claude 模型背後的開發商 Anthropic 投資合計 150 元美元。作為協議的一部分，Anthropic 承諾向微軟 Azure 採購價值 300 億美元的運算資源，並將額外簽訂最高 1 吉瓦的算力合同。與此同時，Anthropic 也會與 NVIDIA「在模型設計及工程方面深度協作」，後者還將「為 Anthropic 的工作負載優化未來的晶片架構」。
此前微軟其實已對 Anthropic 進行過投資，但他們最近與 OpenAI 合作關係有所調整，整體的 AI 投資策略自然也因應做出改變。而 NVIDIA 更是先後投資了 OpenAI、xAI、Anthropic，當然這些錢砸下去也有利可圖，最終可能都會以 GPU 採購的形式「回流」變成 NVIDIA 的營收。至於 Anthropic，它們採用的雲端服務也是橫跨微軟 Azure、Amazon AWS 和 Google Cloud 三家。之後其如果效仿 OpenAI 也開始採購 AMD GPU 的話，大家也不要覺得有什麼奇怪。
總而言之，如今 AI 行業「左手轉右手」的情況日益普遍，也難怪高企的股價之下越來越多人開始警告泡沫破裂的危險了。
