微軟季報優於預期但AI變現疑慮仍在 股價盤後下跌
（法新社舊金山29日電） 微軟今天公布季報，營收成長18%至777億美元，優於市場預期，主要受惠於人工智慧（AI）服務需求推動雲端運算業務。但投資人對AI變現速度疑慮仍在，盤後交易股價一度下跌3.6%。
微軟（Microsoft）雲端業務營收增加26%達491億美元，顯示企業對AI驅動服務的需求強勁。不過，財報公布之際，微軟Azure雲端服務發生當機，影響全球企業與微軟自家網站。
Azure雲端業務營收年增40%，表現尤其亮眼。
微軟持續大規模投資AI，包括投入數據中心建設及與聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的合作。
微軟表示，本季資本支出達到349億美元，超出市場預期。大型科技公司正競相加碼AI投資。
在昨天重新續約合作後，微軟持有OpenAI 27%股權，OpenAI也以5000億美元估值成為全球最有價值的私人企業。
這項合作受到華爾街歡迎，微軟市值在昨天交易中突破4兆美元。
然而，相關投資也拖累本季獲利，與OpenAI有關的損失達31億美元，對淨利造成壓力。
微軟包括Office 365的生產力軟體部門上季營收330億美元，年增17%，商務導向社群網路服務LinkedIn營收成長10%，Xbox遊戲業務僅成長1%。
微軟股價今年累漲逾10%，較部分科技同業表現疲弱。（編譯：徐睿承）
