微軟被爆將推免費雲端遊戲服務！但玩遊戲前要先看廣告、每月最多只能玩5小時
最近微軟調漲旗下遊戲訂閱服務 XGP 月費的決定不但震驚了全球玩家，也引起了玩家們的不滿與引爆退訂潮，大家都認為這次的漲幅真的太高了。沒想到，微軟最近竟又被爆料，其實他們正在準備推出免費的雲端遊戲串流功能，讓玩家們不用訂閱 XGP 就能免費透過雲端串流玩遊戲，只是必須要看廣告，並且每月只能雲端遊玩 5 小時。
綜合外媒報導，微軟被爆目前正在測試在雲端遊戲的過程中插入內部廣告，如果一切順利，接下來就會推出免費雲端遊戲服務，讓玩家們不用訂閱漲價後的 XGP，只要能接受再開始遊戲前看廣告，也能享受透過雲端串流玩遊戲的便利。
只不過，根據爆料消息，這些廣告的時長大約 2 分鐘，並且透過免費雲端串流玩遊戲的方案每次最多只能玩一小時，而每個月的遊戲時數也只有 5 小時，因此對於那些想要免費雲端玩 3A 遊戲的玩家們來說，可能並不便利。而微軟接下來也預計將讓這個免費服務同時登上 XBOX 主機、掌機與 PC 進行公開測試，再依據測試結果決定正式推出的時間。
