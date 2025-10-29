江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
微軟設定失誤導致雲端中斷 客戶端網站異常
（法新社華盛頓29日電） 微軟公司（Microsoft）表示，因「無意間的設定變更」影響了旗下廣泛使用的Azure服務，以致雲端用戶今天遭遇大規模服務中斷。
這起故障從格林威治標準時間今天16時開始，影響了微軟的內容分發網路Azure Front Door。
根據網站DownDetector顯示，從Xbox、阿拉斯加航空（Alaska Airlines）到零售商Costco等多個面向客戶的網站都出現問題。
在科技營運中，設定變更屬於例行操作，企業常常進行這類變更，以提升服務、新增功能或修復問題。
然而，即便是細微的設定錯誤，也可能在高度互聯的系統中迅速蔓延，幾乎瞬間影響全球雲端用戶。
微軟在X平台的Azure支援帳號上表示：「我們正調查影響Azure Front Door服務的問題。客戶可能會遇到間歇性的請求失敗或延遲。我們將很快提供更新。」
上週，亞馬遜旗下重要的雲端網路AWS也發生故障，導致串流平台、即時通訊與銀行等許多熱門網路服務中斷了數小時。（編譯：紀錦玲）
其他人也在看
Amazon優惠｜M4 MacBook Air 歷史低價，HK$6,200 平過香港近 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號又回歸到了歷史低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
蘋果擬升級MacBook Air和iPad mini等熱門設備 將採用OLED顯示屏
【彭博】— 蘋果公司正準備對其MacBook Air、iPad mini和iPad Air系列進行重大改動，計畫為這些熱門設備配備更高端的顯示屏。Bloomberg ・ 21 小時前
Samsung 三摺疊手機真身首度公開，內摺確認或於 11 月在少數地區發售
趁著 APEC 正在南韓慶州舉辦的機會，Samsung 首度公開了旗下三摺疊手機的真身。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Nothing Phone (3a) Lite 平價登場：簡化版透明設計和 Glyph 燈效
Nothing 主品牌旗下最平價的手機 Nothing Phone (3a) Lite 今日正式登場，它依舊有標誌性的透明設計和 Glyph 燈效，但兩者都經過了簡化以降低成本。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
Google Pixel 10a CAD 渲染圖流出
Google 在八月發佈了大部分 Pixel 10 系列的手機，但仍有一款成員缺席：Pixel 10a，這款中 […]TechRitual ・ 1 天前
【中環解密】iPad mini及Air系列 擬用OLED螢幕
「果粉」注意！蘋果公司據報準備對MacBook Air、iPad mini及iPad Air系列作重大改動，打算為這些熱門產品配備更高端的顯示屏。海外媒體引述知情人士透露，蘋果正在測試採用OLED（有機發光二極體）螢幕的新版產品，OLED技術能呈現更飽和色彩與更深層的對比效果，畫質優於現有的LCD螢幕。 報道指出，率先獲得升級的產品，可能是iPad mini，配備OLED屏幕的型號最快明年上市，有關調整是蘋果全面導入OLED技術的一環，亦為用家更換新產品提供誘因；改採OLED預料將推升售價，代號J510的iPad mini更新機型，售價或因螢幕成本提高而上漲約100美元（約780港元）；蘋果同時亦測試具防水功能的新外殼設計，與最新iPhone相同；惟報道補充，今次升級計劃仍有可能變動或延後。信報財經新聞 ・ 4 小時前
香港電訊(06823.HK)於Now TV APP推AI賽馬及玄學數據大模型
香港電訊(06823.HK)個人業務行政總裁林國誠宣布，由公司AI團隊自行研發的賽馬AI及玄學數據大模型「AI神數」，已於Now TV 應用程式推出，預期通過融合傳統玄學與AI技術，透過深度分析大數據，可為用戶提供賽馬資料作參考。目前該大模型處於免費試用階段，未來或會考慮收費。 他補充，AI神算採用私人AI大模型及檢索增強生成(RAG)架構，能避免市面上AI大模型普遍出現的幻覺問題，確保為所提供的數據準確無誤。 香港電訊早前宣布與亞太區九個流動網絡營運商合作，推出「黃金漫遊」服務。林國誠表示，所有CSL及1O1O客戶均可自動升級使用該服務，又透露正與各地電訊營運商洽商，有部分已接近達成合作。 第十五屆全運會將於下月在由廣東、香港及澳門三地舉行，他表示，為了在此年度盛事期間為本地觀眾、內地及海外旅客提供優質5G流動體驗，香港電訊已在啟德體育園、紅磡體育館及將軍澳香港單車館三個比賽主要場館完成網絡覆蓋，手機流動數據傳輸回程線路(Backhaul)升級至可支援25Gbps，較現時市面上提供的10Gbps快2.5倍。 林國誠又指，與杭州AR眼鏡公司靈伴科技已達成合作，今日(28日)起在港獨家發AASTOCKS ・ 1 天前
Adobe(ADBE.US)將其影片編輯功能引入YouTube Shorts
Adobe公司(ADBE.US)周二宣布，將與Alphabet(GOOG.US)旗下YouTube合作，將 Adobe Premiere 的行動影片編輯功能引入YouTube Shorts，並以名為「Create for YouTube Shorts」的新內容創作空間的形式呈現，該功能將很快在公司的Premiere行動應用程式中提供。 公司又公布人工智能領域的其他多項創新，包括 Adobe Firefly Foundry 的新「品牌一致」AI模型、Photoshop和Adobe Express中的新AI助手，以及Adobe Firefly的全授權音樂軌道創作功能。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
香港電訊於 NowTV 賽馬頻道668台引入個人化 AI 功能
香港電訊(HKT)(06823.HK)個人業務行政裁林國誠表示，其人工智能(AI)下一階段的發展是將其功能個人化，首個產品是是本地首創的賽馬專屬 AI 及玄學數據大模型，融合傳統玄學與現代人工智能技術，透過深度大數據分析，為賽馬愛好者提供綜合數據和玄學的賽馬資料作參考，並同時提供賽馬排位、檔次和彩池趨勢等重要資訊，為馬迷提供更多元化、更創新的參考資訊。他稱，用戶可透過 Now TV App使用此增值服務，提升NowTV 賽馬頻道668 台用戶的觀賞體驗。客戶由現在起至12月7日可免費使用，12月8日即會收費，惟收費水平未定。另外，香港電訊成為全港首家電訊商與亞太區九大流動網絡營運商合作，於2025年10月推出「黃金漫遊」服務，客戶在區內八個港人旅遊熱點使用當地合作流動網絡營運商的服務時，可獲優先分配黃金頻譜，即當地極高級別的網絡頻段，大幅提升漫遊時的連線速度和穩定性，客戶可享更優質的漫遊體驗。1010及 cs| 客戶於中國內地、澳門、日本、泰國、菲律賓、南韓、台灣及馬來西亞八個地區使用漫遊服務時，將會獲得額外網絡資源，享受更高速、更穩定及更流暢的連線品質及網絡體驗。(BC)infocast ・ 1 天前
網上熱話｜港女北上住酒店 放枱飲品疑被執房員「加料」：成件事好恐怖
港人北上非常普遍，既有人想吃喝玩樂、享受一番，亦有打工者因工作需要，要「出trip」北上。近日社交平台就有人分享一次不安的北上經歷，事主表示，自己在本月因「出trip」北上住酒店，並與同行的同事每人一間房。然而，在本月17日下午，她吃了午飯後「跟手買咗杯廢水諗住上房飲，但由於拿錯細飲管，「索性（打開杯蓋）撕開嚟飲」；她am730 ・ 15 小時前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 14 小時前
許紹雄離世︱與龍嬿而相濡以沫33年 視繼子如己出
【on.cc東網專訊】許紹雄（Benz雄）今日（28日）凌晨離世，享年76歲。許紹雄於圈中人緣極佳，而他亦對家庭一條心，是出名的愛妻號和好爸爸，除了極愛錫女兒許惠菁（Charmaine）外，於1992年和新加坡籍的龍嬿而結婚後就成為緋聞絕緣體。龍嬿而和許紹雄一樣東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的意外交集
許紹雄從事演藝行業四十年，他的一生亦連結着清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的家族成員意外交集。Yahoo財經 ・ 22 小時前
英偉達一日宣布15大單 高盛：AI熱潮市場累了
儘管輝達市值單日飆升 2450 億美元創下紀錄，但市場對 AI 交易熱潮的疲態已悄悄顯現。高盛科技、媒體與通訊 (TMT) 交易員 Peter Bartlett 最新指出，面對 AI 領域層出不窮的新交易、合作與投資，市場參與者正感受到明顯的疲勞感。 輝達在周二 (28 日)鉅亨網 ・ 12 小時前
江旻憓持有的加拿大護照 到底有多厲害？今年排名首超美國護照
本港政壇熱議「劍后」江旻憓出戰地區直選，或因未能及時處理護照問題，短期內暫不參選立法會。江旻憓為本港精英運動員，難得的奧運金牌得主，另外擁美國名牌大學史丹福大學與中國人民大學法律碩士學歷，而且獲頒銀紫荊，被形容為愛國政壇「明日之星」—參選事件揭發連愛國精英都持有的加拿大護照，在國際舞台上到底有多厲害？Yahoo財經 ・ 1 天前
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲綠葉王許紹雄「器官多重衰竭」病逝
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲「綠葉王」許紹雄「器官多重衰竭」病逝。人稱「Benz雄」的香港資深藝人許紹雄，於10月28日凌晨2時30分安詳離世，享年76歲。經其家人透過好友黎芷珊向傳媒公佈，證實他因癌症引發器官多重機能衰竭而離世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：許紹雄IG、Medical Inspire製圖Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
許紹雄逝世 Benz消費學神話不再
許紹雄離世震撼娛樂圈，他除了出名戲路縱橫，「Benz雄」外號更深入民心。不過從貴價車廠經營狀況，許紹雄倡議的「貴買平用」消費學可能神話不再。Yahoo財經 ・ 1 天前
越南人比日本人肥胖率更低？4大秘密減肥瘦身習慣，全因「這東西」餐餐吃湯麵也不胖
在全球肥胖問題日益加劇的情況下，越南卻以其驚人的低體重過重比例而引發熱議，整體數據甚至遠遠低於同樣擁有低肥胖率的日本。到底越南人有什麼魔法，能在米飯和麵食為主的飲食中，依舊保持苗條身形呢？以下即揭開越南人4大秘密瘦身飲食習慣！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
朱慧敏晒一家四口萬聖節造型 醫生老公不顧形象扮法老王 網民直言好幸福
前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）曾演出《珠光寶氣》、《絕代商驕》、《蒲松齡》、《愛．回家》等劇集，與黎諾懿呢對CP極受歡迎。直至2021年，朱慧敏與心臟名醫陳良貴（Jason）結婚並減少幕前工作，先後誕下囡囡SheRa及兒子Aten，湊成「好」字。朱慧敏不時於半山豪宅直播，分享與孩子互動日常；日前（26日），朱慧敏成家人就換上萬聖節造型一齊開Live。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
許紹雄離世︱「Sir」字點寫成經典 演歡喜哥爆紅事業再創高峰
【on.cc東網專訊】有「Benz雄」之稱的許紹雄70年代參加TVB第一期藝員訓練班入行，並因以名車代步而獲得稱號，他曾轉往麗的電視，及後重返無綫演閒角為主，直至1984年憑《新紮師兄》「舅父東」一角為人認識，繼而成為「最強綠葉」，千禧年代更有多部作品膾炙人口，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前