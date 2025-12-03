微軟雲端遊戲時數暴增45%！免費串流服務被爆料將上線，但要先看廣告

上個月微軟才剛被爆料，傳出目前正在計畫在雲端遊戲串流這條路上走得更遠，接下來要推出免費雲端遊戲串流服務但玩家還需要先看廣告才能玩遊戲，而且每個月只能透過免費雲端串流玩 5 個小時的遊戲。而現在微軟似乎又有更充分的理由推行這件事了，因為根據微軟公布的最新數據，XBOX 遊戲主機上透過雲端遊戲串流功能遊玩的總時數增加了 45%，也證明了這個市場仍在成長中。

(Credit:Getty Images)

根據微軟 26 日發布的數據報告，稱不論是 XGP 訂閱者還是持有 XBOX 主機的玩家，與去年同期相比透過雲端遊戲串流服務玩遊戲的時數都大漲了 45 %，並且除去 XBOX 主機外，從其他裝置（例如 XBOX 掌機、PC）用雲端遊戲串流玩遊戲的總時數也成長了 24 %。而有這樣的數據成長可能是微軟的雲端遊戲串流服務 XBOX Cloud Gaming 拓展到了更多國家，例如上月這個服務就已經在有 5 億玩家市場的印度正式推出，同時在南美洲市場微軟也透露，阿根廷與巴西兩個國家的 XBOX Cloud Gaming 遊玩時數都出現了 2 位數成長，讓微軟必須擴充伺服器。

如此快速的市場成長或許也是微軟上個月被爆料的事情更真實了，因為微軟上個月就被爆料，稱即將會先試著在目前的雲端遊戲服務中插入廣告，如果沒問題的話接下來 XBOX Cloud Gaming 可能就會推出免費方案，只要玩家們能夠接受在玩遊戲時會被插入廣告，就能免費透過雲端串流來玩遊戲，而一個月的遊玩時數以 5 小時為限，每天只能玩一小時。而到底在遊玩遊戲的過程中插進廣告影響體驗節奏能不能讓玩家們買單，就得要等到微軟正式確認真的要推出這個方案後讓玩家市場評價了。

