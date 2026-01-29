微軟AI支出大增招疑慮 財報亮眼卻難抬升股價

（法新社舊金山28日電） 微軟今天公布2025年最後一季的淨利成長6成，但投入人工智慧（AI）的支出大幅增加，讓投資人感到不安。

微軟今天公布的財報，雖優於市場預期，但股價在盤後交易卻下跌約5%；投資人正密切注意微軟的資本支出。身為雲端和軟體大廠的微軟，在AI領域投入大把資金，與Google、亞馬遜（Amazon）和Meta等競賽。

微軟表示，資本支出增加了66%，達到375億美元，其中大部分用於AI大型建設和雲端基礎設施。

投資人也關注微軟與OpenAI的合作關係。目前微軟持有該公司27%股份。

法新社報導，聊天機器人ChatGPT的開發公司OpenAI，近期以5000億美元估值，成為全球市值最高的未上市公司，但外界對其高額支出有所疑慮。

分析師擔心，微軟未來幾季的營收進帳，會有很大一部分來自財務壓力龐大的OpenAI。

微軟公布截至2025年12月31日的季度財報，淨利達385億美元，營收達813億美元，表現優於市場預期。而2024年同期，微軟的淨利為241億美元，營收為696億美元。（編譯：紀錦玲）