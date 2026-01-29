獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎
微軟AI支出大增招疑慮 財報亮眼卻難抬升股價
（法新社舊金山28日電） 微軟今天公布2025年最後一季的淨利成長6成，但投入人工智慧（AI）的支出大幅增加，讓投資人感到不安。
微軟今天公布的財報，雖優於市場預期，但股價在盤後交易卻下跌約5%；投資人正密切注意微軟的資本支出。身為雲端和軟體大廠的微軟，在AI領域投入大把資金，與Google、亞馬遜（Amazon）和Meta等競賽。
微軟表示，資本支出增加了66%，達到375億美元，其中大部分用於AI大型建設和雲端基礎設施。
投資人也關注微軟與OpenAI的合作關係。目前微軟持有該公司27%股份。
法新社報導，聊天機器人ChatGPT的開發公司OpenAI，近期以5000億美元估值，成為全球市值最高的未上市公司，但外界對其高額支出有所疑慮。
分析師擔心，微軟未來幾季的營收進帳，會有很大一部分來自財務壓力龐大的OpenAI。
微軟公布截至2025年12月31日的季度財報，淨利達385億美元，營收達813億美元，表現優於市場預期。而2024年同期，微軟的淨利為241億美元，營收為696億美元。（編譯：紀錦玲）
其他人也在看
日元貶值策略引火自焚 華盛頓對日本快要不耐煩了
《巴隆周刊》最新分析指出，隨著日本首相高市早苗上任滿三個月，其主導的「高市經濟學（Sanaenomics）」正將日本推向金融與外交的雙重深淵。華府近期釋放出強烈訊號，顯示對日本採取「以鄰為壑」的日圓貶值政策，以及該策略引發全球債權市場震盪的後果，耐心正在逐漸耗盡。鉅亨網 ・ 19 小時前
短炒波士｜港股宜先觀望 金價勿高追｜Ringo
港股連升5個交易日，再次挑戰27,200點的本月高位。投資者應觀察恒指短指能否企穩27,200點，一旦確認，則可望進一步挑戰27,400點至27,600點。BossMind ・ 16 小時前
2026年的「七雄」：這3家AI巨擘勝出機會最高
如今2026年開局，投資者難免關心這一組股份在未來數個月的表現潛力。以下3家AI巨擘有望成為當中的最大贏家HK MoneyClub ・ 20 小時前
特斯拉戰略大轉彎！Model S與X走入歷史 馬斯克押注人形機器人
特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克於周三 (28 日) 表示，特斯拉將正式結束 Model S 與 Model X 的生產，並計畫把加州佛里蒙特 (Fremont) 工廠轉作生產 Optimus 人形機器人，象徵公司策略重心將進一步由傳統電動車轉向人工智慧與機器人領域。鉅亨網 ・ 6 小時前
世界黃金協會稱金價難估頂
國際金價氣勢如虹，周一再次破頂升穿每盎斯5000美元。世界黃金協會行政總裁（WGC）泰達維（David Tait）昨在亞洲金融論壇坦言難以給予目標價，但目前有多個有力理由支持金價進一步上揚。信報財經新聞 ・ 1 天前
金價破5000美元 大行再上調目標價 最牛破7000美元大關
先有聯儲局主席鮑威爾遭刑事調查，再有格陵蘭爭議令美歐關係緊張，一再刺激全球資金避險需求，推動金價再創新高。金價已衝破多間大行去年尾訂下的目標價，有智慧亦要趁勢，大行已火速上調黃金目標價，想趕搭黃金順風車，不妨參考一下大行及財經猛人指標。Yahoo財經 ・ 1 天前
曾淵滄專欄│恒指要破5年高 全看科技股（曾淵滄）
去年第四季度，仍然有不少板塊並沒有面對調整，依舊在上升，這些股在今年開局，仍然上升，越升越有，升到許多散戶都不敢追，更多散戶決定沽出食糊，散戶沽貨，貨源盡落大戶之手，升勢也就加快，升到你不信。Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
匯控倫敦股價收漲近3% 市值首見3,000億美元
匯控(0005.HK)倫敦股價周二一度上漲逾3%高見1,283.4便士，創下歷史新高，市值達到2,192億英鎊(相當於3,000億美元)。AASTOCKS ・ 1 天前
財經｜ 調查：港人認為舒適退休需儲蓄375萬元
富達國際發表《全球情緒調查》，發現港人的情緒今年顯著改善，但調查同時反映港人對長遠財務安全及退休需要仍存憂慮。港人認為舒適退休需儲蓄375萬元。 調查顯示，近六成受訪者對未來6個月感到樂觀，高於去年的56%。同時，港人的正面情緒變得更普遍，經常感到平靜的受訪者比例上升至57%，而感壓力的比例則下降。 受訪者對生活多方面感到滿意，包括工作與生活平衡、身心健康及社交關係，全部均見改善。維持現有生活方式、應對緊急情況及準備退休仍然是大部分人的主要財務目標，但只有約40%有信心達成這些目標。 調查顯示，退休準備是港人的一大憂慮。港人認為舒適退休需儲蓄 375萬元，然而，較接近退休群組(55歲或以上)目前的退休儲蓄中位數為 200萬元，顯示明顯的差距。港人平均約在39歲才開始為退休儲蓄，不同年齡層群組對退休年齡預期亦不同。較年長的一代(55歲或以上)希望在65歲退休，而年輕一代(20至38歲)則希望在59歲退休。 此外，港人對退休後健康問題的擔憂略升至59%，另有39%擔心退休儲蓄過快耗盡。三成港人計劃在退休後兼職工作，另有42%正在考慮同樣做法。值得注意的是，退休後持續工作的動機不僅限於財務需Fortune Insight ・ 21 小時前
金銀狂飆在中國掀起投機潮：高槓桿平台出現擠兌 基金暫停交易和申購
【彭博】— 隨著投機性貴金屬需求推動中國本土價格遠高於國際基準，湧入創紀錄漲勢的中國投資者正暴露在越來越大的風險之下。Bloomberg ・ 18 小時前
信用卡取消攻略2026｜13間銀行Cut卡教學及伏位留意：滙豐/恒生/渣打電話熱線、避開罰款陷阱
今次Yahoo!著數為大家整理了13間銀行取消信用卡的「過冷河」規則，教你精準計算最佳取消時間，避開罰款之餘，更能循環賺盡迎新優惠！YAHOO著數 ・ 22 小時前
聰心雅談│珍惜升幅，遠離港股？（何啟聰）
港股仍是與內地宏觀經濟相關度較高的市場，而要外資及北水進場，則看來需待內地新一輪刺激經濟政策出台，市場才會有憧憬，否則可能維持升慢跌慢，跑輸外圍市場的格局。投資者或需待市場重炒大模型股，又或是內地有政策出台，港股才可望追一追升。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
金價升破5500美元再創新高 市場押注聯儲會新主席將持鴿派立場
【彭博】— 黃金價格飆升至每盎司5500美元以上的歷史新高水平，延續了美元走軟及對聯儲會下任主席將進一步放鬆貨幣政策的預期所推動的迅猛漲勢。Bloomberg ・ 5 小時前
領展(00823.HK)6億美元十年期票據以票息4.875厘定價
領展(00823.HK)的管理人領展資產管理今日(27日)宣布，已成功為總額6億美元、於2036年到期的10年期高級無抵押票據以4.875厘票息完成定價。票據預計於下月2日發行，並於香港聯合交易所上市。 領展集團首席財務總裁黃國祥表示，是次美元票據發行進一步延長領展房託的債務到期結構，並擴闊其資金來源。市場反應踴躍，反映投資者對公司業務的長遠穩健性及盈利能力的信心。」 該票據獲標準普爾評為 「A」 級。今次發行所得款項將用作一般企業用途。(ec/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
《大行》大摩下調中資電訊股評級至「中性」 過去多年上升周期的驅動因素已結束
摩根士丹利發表報告，認為大中華電信營運商的行業「啤打」值已大致過去，因此將行業評級由「吸引」下調至「中性」(In-Line)。互聯網數據中心的前景依然強勁，未來可能出現供給端的緩解。 根據該行經濟團隊的預測，內地2026年將持續面臨通縮，十年期國債收益率觸底，人民幣滙價走強。美國在2026年上半年將進一步降息，該行將大中華電信營運商評級下調至「中性」。 該行指，中資電訊商多年的上升周期驅動因素——包括監管放鬆、競爭減弱、雲業務份額提升及股東回報的基本面素已經過去。宏觀環境與通縮持續壓力影響移動業務，而人工智能尚不足以推動業務收入增長。該行將中資電訊股H股評級下調至「與大市同步」(EW)，偏好固網多於移動，並偏好H股多於A股，因為人民幣走強以及A股溢價可能收窄。 大摩指，疲弱的內地宏觀環境與通縮格局是傳統電信業ARPU增長的主要阻力，對公司利潤、現金流的強調，可能抑制新業務收入的增長，這一情況在2025年已經得到驗證，料2026年也呈現類似趨勢。儘管2025年第一季度出現了DeepSeek，但由於收入規模有限以及政府端採用速度較慢，該行認為中資電信商收入的上行空間有限。該行預測行業服務收AASTOCKS ・ 22 小時前
漲到癲狂！金價漲破5100美元 白銀單日飆10%衝上110美元 專家：貨幣貶值交易熱潮持續升溫
國際金價周二 (27 日) 延續強勁漲勢，連 2 日站穩每盎司 5000 美元大關之上，朝連 7 日漲勢邁進，因美元指數周一 (26 日) 大幅下挫，因市場擔憂美國總統川普可能對南韓等國加徵關稅，並猜測美國可能協助日本支撐日元。 過去兩年金價翻倍走漲，今年以來再漲約 17%，凸鉅亨網 ・ 1 天前
川普喊「很棒」成拋售綠燈！美元跌至4年新低 日元衝上152創3個月新高
在美國總統川普示他對美元目前「表現得很好」之後，加劇了美元連續四天的跌勢，並創下 2022 年初以來的最低點，這番言論被視為向交易員發出拋售美元的綠燈，同時激勵日元、歐元勁揚，日元兌美元飆上 152 字頭見 3 個月新高。 川普週二 (27 日) 於愛荷華州受訪時，被問及是否擔鉅亨網 ・ 1 天前
綠色狂潮引爆供應荒！白銀從避險工具變為稀缺資源 缺口為何持續擴大？
2026 年，白銀市場迎來歷史性時刻，現貨價格近日首度衝破每盎司 100 美元大關，今年來的漲幅逾 44%，刷新紀錄。這不僅是一場價格的狂歡，更是白銀身分轉變的標誌性節點，背後是從金融附屬品轉型為實體產業的戰略資源。鉅亨網 ・ 1 天前
SpaceX上市要看星象？馬斯克想法超狂
根據英國《金融時報》(FT)周三 (28 日) 報導，特斯拉與太空探索科技公司 (SpaceX) 創辦人馬斯克，近日曾向身邊人士提及，正考慮將 SpaceX 潛在首次公開發行 (IPO) 的時間點，與特定行星天象及他本人的生日相互呼應。鉅亨網 ・ 16 小時前
財經｜金管局：外匯基金去年收入3310億元 創歷史新高
金管局公布，外匯基金2025年投資收入3310億元，創有記錄以來新高。Fortune Insight ・ 20 小時前