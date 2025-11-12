微辣發聲明感謝法庭裁定「日更頻道」侮辱罪 網民至今仍唔睇好：事實冇人想睇你地

微辣Manner

澳門自媒體公司微辣於2013年創立，一直大受歡迎，直至2023年7月前經理人Jane（阿晶）逝世，並於遺言控訴微辣曾經對佢欺凌、否認離職後搶走舊公司嘅工作等，事件令微辣陷於公關災難，網民發起抵制行動；同年8月宣布專頁暫停更新、取消10周年演出，而且旗下藝人相繼宣布退出。雖然微辣曾於2024年9月回復活動，但反應依然平平，8個月後再度暫停活動。呢兩年來，微辣不斷受到網民及YouTuber攻擊，微辣於昨日（12日）喺社交平台發出聲明，感謝法庭及仍相信微辣嘅人。

微辣發出聲明：「兩年來，社會上不斷有人對微辣作出毫無根據的詆毀和誹謗。 經營『日更頻道』嘅YouTuber，日前被澳門法庭裁定一項『侮辱罪』和兩項『公開及詆譭罪』成立，被判監一年一個月徒刑，緩刑兩年。微辣感謝法庭還了我們的清白。 這兩年，我們沒有逃避，一直尊重司法程序和等待審判結果。 法庭的裁決，證明了我們一直所說的都是事實。 衷心感激在危難當中仍然選擇相信微辣的每一位。」不過，唔少網民嘅反應都唔係咁好：「而事實就係冇人再想睇你地」、「哈哈 仲諗住翻身」、「唔好再出黎啦，好好地過去就算」、「舊事重提，怕人吾記得件事咁」等等。

微辣IG

