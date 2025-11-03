低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
德信前校長向情婦補習社洩試題 分別判監4年3個月及3年
53歲德信學校前校長郭超群及48歲補習社前董事彭詠嫺，因公職人員行為失當等罪成，昨在區域法院判刑。綜合證供指出，彭為郭前任職學校的舊生家長，兩人為密友，共同營運一間補習社。郭涉嫌於2019至2021年多次在學校考試及測驗前將試卷複本交予補習社，包括中英文等核心科目，部分用於升中統一派位呈分試。
在早前頒布的裁決理由書中，法官質疑兩人會外出旅遊，郭的八達通卡可以進入彭的住所，兩人會一同過夜。郭承認與妻子的關係疏離，故從彭身上得到慰藉，法官認為以上足以證明兩人有婚外情。另外，當郭透過WhatsApp傳送試卷時，彭不但沒有顯得驚訝，反而稱讚「很好」及「好幸福有你」。法官斥責他們嚴重違反誠信，打擊公眾對考試制度的信心，二人被裁定一項串謀藉公職作出不當行為罪名成立，郭另被裁定一項藉公職作出不當行為罪名成立，判郭超群監禁4年3個月、彭詠嫺監禁3年。

黃明志捲謝侑芯死亡案 否認吸毒藏毒 大馬媒體引警方稱：他尿液對4毒品呈陽性
有台灣「護理系女神」之稱的網紅謝侑芯，日前傳出早前在馬來西亞猝逝，終年31歲。根據大馬媒體報道，警方於上月22日下午1時許接報發生命案後，趕至吉隆坡某高級酒店房內調查，當時謝侑芯已死亡，而42歲大馬歌手黃明志亦在房間，警方在他身上搜出9粒疑似毒品藍色藥丸，遂將他當場拘捕。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【新聞點評】一個萬聖節 港滬雙城記
上海能否取代香港？在某些範疇或許可以，但至少有一件事情，香港短期內難以被代替。話說在上周五，全港大批市民扮鬼扮馬歡慶萬聖節，港九新界各區人頭湧湧，掀起「近十年罕見」盛況；而在熱烈過節的「嘩鬼」當中，不少都是「高才通」人士。另一邊廂，內地今年繼續嚴打萬聖節活動，尤其是上海的熾熱氣氛不再。由此角度看，香港現時剩下其中一個優勢，其實是去做一些上海暫時不能做的事情，從萬聖節到穩定幣，都是同樣道理。信報財經新聞 ・ 1 天前
從打造豪華腕表國禮到被控跨國詐騙洗錢 太子集團的全球版圖迅速瓦解
三年前，時任柬埔寨首相洪森曾在金邊舉行的地區峰會上，向包括拜登在內的多國領導人贈送了本地打造的豪華腕表。Bloomberg ・ 22 小時前
嘉湖山莊女子家中燒炭 友人揭發證當場命殞
【on.cc東網專訊】天水圍有人燒炭亡。今午(2日)12時38分，執法部門接獲一名市民報案，指其一名女友人懷疑在天湖路1號嘉湖山莊樂湖居一單位內企圖自殺。救援人員接報到場，發現姓劉(54歲)女事主倒臥在單位內一房間，旁邊有一盆燒過的炭。事主經人員檢驗後證實已當場on.cc 東網 ・ 1 天前
屯門俄籍醉娃持鐵錘大鬧車房 涉管有攻擊性武器被捕
【on.cc東網專訊】今早(2日)8時46分，屯門新安街18號怡華工業大廈地下一間車房，一名姓雷(47歲)男職員報案，指與一名外籍女子在上址疑因噪音問題爭執，期間被該名女子懷疑以一鐵錘指嚇。警員接報到場，經初步調查，該名持香港身份證的俄羅斯籍40歲女子涉嫌「管有on.cc 東網 ・ 1 天前
謝侑芯經理人怒轟黃明志「你是否說謊？」 大馬警：搜出藥丸相信為搖頭丸
有台灣「護理系女神」之稱的網紅謝侑芯，日前傳出早前在馬來西亞猝逝，終年31歲。根據大馬媒體報道，42歲大馬歌手黃明志亦在房間，警方在他身上搜出9粒疑似毒品藍色藥丸，遂將他當場拘捕。黃明志其後發文否認吸毒，正等候警方調查以還自己清白。不過謝侑芯經理人Chris昨日（2日）於社文平台發文，怒轟黃明志言論與警方「明顯矛盾」，更質疑對方「你是否說謊？」！今日（3日），吉隆坡總警長拿督法迪爾亦發聲明交待案件。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
德信學校前校長向補習社董事洩露試題 分別囚4年3個月及3年
【Now新聞台】德信學校前校長郭超群向補習社董事洩露學校考試試題，兩人分別被判囚4年3個月及3年。 53歲男被告郭超群及48歲女被告彭詠嫺，早前在區域法院經審訊被裁定串謀犯藉公職行為失當罪成，郭超群亦因隱瞞在補習社的財務利益，公職人員行為失當罪罪成。法官謝沈智慧判刑時稱，郭超群為一己私利，處心積累犯案，兩人不誠實，嚴重違反誠信，打擊公眾對考試制度的信心，不接納他們求情因素，刑期不予扣減。#要聞now.com 影音新聞 ・ 14 小時前
安達臣道棚工高處墮斃｜地盤停工調查 協興近年屢涉致命工傷 發展局：暫停工務工程建築類別投標資格｜Yahoo
曾於 2022 年發生冧天秤的安達臣道首置項目地盤，昨日（2日）再發生致命工業意外。一名男工在樓宇外牆搭棚架時，從高處墮下，當場證實死亡。涉事地盤原本由精進建築承建，今年遭發展局拒絕續牌，精進不服上訴，獲法院批准暫緩除名，地盤其後由協興工程接手。發展局表示，今日（3日）已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程建築類別的投標資格。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
太子集團兩關聯公司釘牌 陳志案續發酵 證監與保監出手
柬埔寨太子集團（Prince Group）創始人陳志因涉嫌操縱一系列大規模加密貨幣詐騙及洗黑錢，先後遭多個國家及地區提出起訴、制裁及凍結資產等，事件愈演愈烈。本港監管機構亦有最新行動，證監會網站資料顯示，太子集團關聯保險經紀及證券公司Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited，同樣在《證券及期貨條例》及《打擊洗錢條例》下的牌照類別最新狀態顯示為「牌照被暫時吊銷」，備註又顯示「終止了受規管活動業務」。信報財經新聞 ・ 8 小時前
元朗男天台疑晾衫失足墮簷篷 手部受傷
警方今日(2日)接獲途人報案，指一名男子從高處墮下，跌落元朗裕景坊11號興發樓一簷篷位置。警員到場調查，發現男子手部受傷，幸無大礙，經救護員治理後，拒絕送院。經初步調查後，相信該名39歲尼泊爾籍男住戶於天台晾曬衣物時，意外失足墮下。警方將案件列作「有人意外受傷」跟進。am730 ・ 1 天前
安達臣道地盤工人 9 樓墮地亡｜智庫倡港牽頭大灣區辦 2036 奧運｜黃明志否認吸毒藏毒｜11 月 3 日・Yahoo 早報
安達臣道房協地盤一名47歲的搭棚工人從9樓高處墮下身亡，勞工處派員到場調查，房協亦要求承建商交報告。現場是安達臣道石礦場R2-2地盤，事發於下午3時許，一名工人懷疑失足，從9樓外牆棚架跌落工作平台，頭部重創昏迷，救護員為他急救，最終不治。工權會則呼籲地盤負責人避免在假日開工，因為星期日開工少了一些管理、監管的人員。Yahoo新聞 ・ 1 天前
秀茂坪地盤男工疑高處失足墮下 當場死亡
秀茂坪發生致命工業意外。今日(2日)下午3時許，在安禧街15號一個建築地盤，有一名男工人懷疑失足從9樓的棚架墮下。工友見狀即刻報警，救援人員接報趕至現場，證實工人已當場死亡。am730 ・ 1 天前
2026年日本節日&假期：國定假日＆節慶、季節活動完整解說！
日本的國定假日是數一數二多的國家，日本人也和台灣人一樣，喜歡趁著放假四處走走、觀光，所以每到假期能看見商場、觀光景點出現洶湧人潮！LIVE JAPAN幫大家整理了日本一年之中的國定假日資訊，從日期、數量到放假原因等都一併告訴你，還有最適合安排日本旅遊的時期、旅遊淡旺季等等，不管是自助還跟團，有計畫在日本玩耍觀光推薦都一定要看一下，才能避開人潮聰明出遊去哦！ 首圖來源：PIXTALIVE JAPAN ・ 1 天前
英國列車持刀捅人案 已知狀況一覽
（法新社英國亨廷頓2日電） 英國警方今天對倫敦方向列車上一起持刀傷人事件展開調查，該案造成多名乘客受傷，目前唯一嫌疑人是一名英國公民，警方表示「當前階段」不將本案列為恐怖攻擊。過去一年連串重大持刀攻擊震驚全英，包括2024年7月南港（Southport）一間舞蹈教室3名女孩遇害，該案是英國近年最嚴重的集體持刀傷人案之一。法新社 ・ 20 小時前
廉政公署推出「劇本殺」活動！由真實個案改編，現正接受公眾報名
大家憑電視電影認識廉署咖啡，今年廉署不但開放供大家參觀，更同大家玩「劇本殺」，開放報名供大家化身廉署調查員！廉政公署推出全新體驗活動「Operation303」，活動劇本參考真實個案，讓大家化身一日調查員，親身參與一場模擬的反貪行動，感受真實調查的緊張與刺激。Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
【中環解密】SHEIN被指在法國賣童顏性玩偶
創作並非全無界限，一旦過火隨時弄巧反拙。外電報道，中國快時尚服飾銷售平台希音（SHEIN）將於法國巴黎知名百貨BHV Marais，開設全球首間實體店，但在開幕前夕，涉嫌捲入出售兒童色情玩偶風波；法國反欺詐監管部門指控，SHEIN網站販售外貌酷似兒童的成人性玩偶，已正式向司法部門舉報，又警告如SHEIN恢復出售該款性玩偶，或會禁止公司進入法國市場。信報財經新聞 ・ 8 小時前
英國列車傷人案相信不涉恐怖主義 兩名疑兇均為英國籍男子
英格蘭東部火車持刀傷人案,警方指11名傷者當中仍有兩人有生命危險,初步相信不涉及恐怖主義。負責調查案件的英國交通警察發表聲明,確認兩名疑兇都是英國籍男子,一人是非裔、另一人有加勒比血統,兩人涉嫌謀殺未遂被捕,正接受問話,警方仍在了解事發經過,現階段不適宜揣測疑兇的動機。事發在當地星期六晚上7時許,警方接報一列由唐卡斯特開往倫敦國王十字車站的列車上,有人持刀襲擊,多人被斬傷,警方在現場將10名傷者送院,另外有一人自行到醫院求醫,部分人已經出院。 (BC)infocast ・ 1 天前
民主黨批共和黨不認真重啟政府 是拿飢餓當武器
（法新社華盛頓2日電） 美國國會民主黨高層今天指責總統川普及共和黨人選擇「拿飢餓當武器」，因為長期的政府關門已嚴重干擾數以百萬計低收入美國人的重要糧食補助。傑佛瑞斯在有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）中表示：「我們希望重新開放政府，我們希望通過兩黨合作的支出協議，讓美國人的生活變得更好。法新社 ・ 19 小時前
羅浮宮珠寶大劫案，再有兩人被起訴
© RMN – Grand Palais (Musée du Louvre) Mathieu Rabeau包括瑪麗-阿梅莉王冠在內的珍貴王冠珠寶至今仍未尋回。 巴黎檢察官辦公室表示，再有兩人因上月羅浮宮博物館的盜竊案被起訴。 一名38歲女子被控參與有組織盜竊及共謀犯罪。另一名37歲男子則被控盜竊及共謀犯罪。兩人皆否認與此案有關。 此前被捕的兩名男子已因盜竊與共謀犯罪被起訴，官員稱他們「部分承認」參與劫案。 此次劫案發生於10月19日，價值8800萬歐元（1.BBC News 中文 ・ 1 天前
疑因噪音問題鐵鎚指嚇車房職員 屯門俄籍醉娃被捕
今日(2日)早上8時許，警方接獲屯門新安街18號一間車房的職員報案，指與一名40歲俄羅斯籍女子因噪音問題爭執，更遭對方以鐵鎚指嚇。am730 ・ 1 天前