德信前校長向情婦補習社洩試題 分別判監4年3個月及3年

53歲德信學校前校長郭超群及48歲補習社前董事彭詠嫺，因公職人員行為失當等罪成，昨在區域法院判刑。綜合證供指出，彭為郭前任職學校的舊生家長，兩人為密友，共同營運一間補習社。郭涉嫌於2019至2021年多次在學校考試及測驗前將試卷複本交予補習社，包括中英文等核心科目，部分用於升中統一派位呈分試。

在早前頒布的裁決理由書中，法官質疑兩人會外出旅遊，郭的八達通卡可以進入彭的住所，兩人會一同過夜。郭承認與妻子的關係疏離，故從彭身上得到慰藉，法官認為以上足以證明兩人有婚外情。另外，當郭透過WhatsApp傳送試卷時，彭不但沒有顯得驚訝，反而稱讚「很好」及「好幸福有你」。法官斥責他們嚴重違反誠信，打擊公眾對考試制度的信心，二人被裁定一項串謀藉公職作出不當行為罪名成立，郭另被裁定一項藉公職作出不當行為罪名成立，判郭超群監禁4年3個月、彭詠嫺監禁3年。

