德信學校前校長向補習社董事洩露試題 分別囚4年3個月及3年

【Now新聞台】德信學校前校長郭超群向補習社董事洩露學校考試試題，兩人分別被判囚4年3個月及3年。

53歲男被告郭超群及48歲女被告彭詠嫺，早前在區域法院經審訊被裁定串謀犯藉公職行為失當罪成，郭超群亦因隱瞞在補習社的財務利益，公職人員行為失當罪罪成。

法官謝沈智慧判刑時稱，郭超群為一己私利，處心積累犯案，兩人不誠實，嚴重違反誠信，打擊公眾對考試制度的信心，不接納他們求情因素，刑期不予扣減。

#要聞