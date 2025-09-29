德合集團舉辦「Oodles Smart香港AI Fun享會」

推動本地科技教育 啟發新一代創科潛能

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月29日 - 本港領先裝修承建商德合集團控股有限公司（「德合集團」，連同其附屬公司：「本集團」；股票編號：0368.HK）一直致力透過旗下科技品牌弦科技有限公司（「Oodles」或「本公司」），以創新科技提升社區生活質素。為推動本地創科發展，及啟發新一代對科技研發的興趣，Oodles日前舉辦「Oodles Smart香港AI Fun享會」，並獲科技創新界立法會議員邱達根先生及可立中學師生蒞臨支持，親身體驗公司自家研發的一站式室內設計平台Oodles Smart，以及了解Oodles動能間隔門鎖、變形傢俬Oodles Transformer等多項嶄新科技產品，認識德合集團如何結合「人工智能（AI）」、大數據技術和行業專業知識，為大眾帶來更智能便捷的生活體驗。



是次體驗日中，德合集團分享一系列由公司自主研發的創新科技產品。活動期間，學生更分組進行小型設計比賽，利用Oodles Smart平台上作家居設計，發揮「小宇宙」，進行即時室內設計變身大改造。即使是首次接觸Oodles Smart，學生亦迅速上手，只需約15分鐘便完成合共12款設計作品。經評審後，邱達根議員和集團主席兼執行董事吳志超先生分別揀選出心儀作品，最終兩支隊伍脫穎而出，並獲頒發禮品以作鼓勵。



德合集團主席兼執行董事吳志超先生表示：「新一代為社會的未來棟樑，亦是推動科技創新的關鍵，香港以至全球科技進步均有賴他們勇於想像、敢於創新。我們期望透過此次活動，讓同學們跳出課堂框架，親身感受創新科技及AI在日常生活中的實際應用，激發他們的創意並以科技力量回饋社會。未來，集團將繼續發揮行業優勢，積極研發更多前沿技術，推動科技融入社會，與各界攜手打造以人為本的智慧城市，為大眾帶來更高效的生活體驗。」



德合集團控股有限公司

德合集團控股有限公司（股票編號：0368）是香港一家具規模的承建商，擁有逾20年營運歷史，提供裝修服務以及維修及保養服務。集團已為香港具規模的地產發展商的多個重要物業項目提供服務，當中包括全港各地的地標性商場、酒店及住宅項目。集團近年亦推出全新科技品牌「Oodles」，結合自家研發的科技及科技解決方案，組成集設計、配對、購物及資訊於一身的裝修服務平台，讓用家可以更方便及準確地實現未來的理想家居。







Oodles Smart

通過善用「人工智能（AI）」、自主編碼，以及大數據等技術，Oodles Smart能夠自行識別家居相片或效果圖，用家只需從預設材料庫選取心儀建材和傢具，便可實時自由配搭完成個人理想家居設計。



立即試用：

https://oodles-smart.com/











