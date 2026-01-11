德國公司新型電極技術將推動氫氣生產，預計明年啟動試點生產

一家德國公司成功開發出創新的氫氣生產電極技術。Rheinmetall 的新技術是氫氣生產領域能源轉型的關鍵。該公司已經啟動了明年的試點生產準備工作。E²ngel 聯盟項目的負責人 Dr. Karsten Lange 表示：「我們的創新電極技術將使電解槽系統比現在更強大和高效。」

該技術將降低生產成本，Rheinmetall 揭示，這項技術將通過降低整體系統的投資，使綠色氫氣的生產成本下降，並伴隨電力密度的翻倍或效率提升超過 10%。該集團的子公司 KS Gleitlager GmbH (KSG) 在德國政府資助的聯盟項目「無貴金屬電極的下一代鹼性電解」(E2ngel) 中擔任聯盟負責人，過去三年一直進行研究。其目標是顯著提高基於無貴金屬催化劑的水電解產生綠色氫氣的功率密度和效率，與當前系統相比。

Rheinmetall 在特殊合金材料開發、金屬塗層工藝以及各種成型、沖壓、彎曲、切割和連接技術方面的廣泛專業知識，使得催化劑和工藝的快速完成成為可能。根據新聞稿，E²ngel 聯盟的合作夥伴德國航空航天中心 (DLR) 和 McPhy Energy Germany 及時進行了資格認定和驗證。DLR 技術熱力學研究所測試了多種開發變體，McPhy 在最終項目階段進行測試，以確保其在電解槽系統中的適用性。項目的目標在電池電壓和電流密度方面超出了預期，這表明無貴金屬的電極技術比基於昂貴和關鍵貴金屬的複雜解決方案更高效。

該公司透露，系列生產已經開始，試點生產計劃在明年於聖萊昂-羅特(Saint Leon-Rot)地點啟動。生產線設計的電極尺寸可達兩米，因此適用於多兆瓦的電解槽系統。此外，在選擇工藝和生產技術時，已考慮到成功實現能源革命所需的規模擴展。負責該業務單位的 CEO Dr. Klaus Pucher 說道：「我們正在對可持續和負擔得起的能源轉型作出重大貢獻。」同時，這也有助於減少對進口化石燃料的依賴，從而增強德國和歐洲能源供應的韌性。

