德國公司獲委託開發雙階段高超音速飛行器
德國已向 Polaris Spaceplanes 頒發合約，負責開發及飛行測試一款可重複使用的雙級高超音速測試飛行器，該飛行器還可作為太空飛機使用。根據 Polaris 的聲明，這一概念是在 2024 年至 2025 年間開發的，新的協議預計將於 2027 年底前準備好進行飛行。
這份新合約是由德國聯邦國防裝備、信息技術及後勤支持辦公室（BAAINBw）頒發的。HYTEV 計劃旨在創建一個高超音速測試平台，支持軍事和科學研究。然而，這款飛行器也可以作為在地球軌道進行偵察任務的太空飛機。如果能成功實現，該太空飛機將能在不受反衛星武器影響的情況下提供即時情報，這在日益軍事化的低地球軌道中將非常有用。
Polaris 在 LinkedIn 上發表聲明表示，對於聯邦國防軍對其技術的持續信任感到非常自豪。據了解，類似系統的合約在歐洲甚至全球範圍內從未頒發過給其他機構。根據該公司的說法，這款太空飛機的尺寸和起飛質量與戰鬥機相當，將由一個主級和一個上級組成。主級將配備兩台渦輪風扇發動機和一台氣刀火箭發動機，而上級則僅由火箭推動。
上級在分離前將使飛行器加速至高超音速，並可根據需求調整以適應實驗載荷或小型衛星發射操作。報導指出，這款太空飛機的載荷能力可達 1,000 公斤（約 2,205 磅）至低地球軌道。
根據《Defense Post》的報導，Polaris Spaceplanes 在獲得新合約之前，一直在關鍵推進技術方面進行研究。2023 年，該公司獲得獨立合約，負責為一款太空飛機示範機開發線性氣刀火箭發動機。該公司的 AS-1 發動機於 2024 年成功完成了在飛行中的點火測試。
Polaris 還利用其小型示範機 MIRA II 和 MIRA III 評估 AS-1 發動機的性能。該發動機至今已進行了超過一年的測試，並在此過程中達成了幾項重要里程碑。這些進展不僅為 Polaris 的未來計劃奠定了基礎，也為高超音速技術的發展提供了寶貴的數據。
