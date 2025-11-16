德國副總理兼財長 今啟程訪華

【on.cc東網專訊】德國副總理兼財長克林拜爾周日（16日）啟程前往中國訪問，周一（17日）將出席第四次中德高級別財金對話。克林拜爾將是德國新聯合政府5月上台後，首位訪華的內閣官員。

克林拜爾此行將會與中國官員討論財政、貿易爭拗以及俄烏戰爭等議題。他早前曾表示，中國是重要的國際參與者，所以有需要與中方對話、合作，以解決問題。但他上周在歐盟財長會議上曾拋出爭議言論，稱來自中國的低價跨境電商包裹是「垃圾」，引起廣泛關注。

廣告 廣告

克林拜爾亦將出席第四次中德高級別財金對話，國務院副總理何立峰及中方監管機和金融業界代表會參與對話。由於德國外長瓦德富爾上月底臨時宣布押後原定訪華行程，故克林拜爾此行備受關注。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】