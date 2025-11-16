德國副總理兼財長 今啟程訪華
【on.cc東網專訊】德國副總理兼財長克林拜爾周日（16日）啟程前往中國訪問，周一（17日）將出席第四次中德高級別財金對話。克林拜爾將是德國新聯合政府5月上台後，首位訪華的內閣官員。
克林拜爾此行將會與中國官員討論財政、貿易爭拗以及俄烏戰爭等議題。他早前曾表示，中國是重要的國際參與者，所以有需要與中方對話、合作，以解決問題。但他上周在歐盟財長會議上曾拋出爭議言論，稱來自中國的低價跨境電商包裹是「垃圾」，引起廣泛關注。
克林拜爾亦將出席第四次中德高級別財金對話，國務院副總理何立峰及中方監管機和金融業界代表會參與對話。由於德國外長瓦德富爾上月底臨時宣布押後原定訪華行程，故克林拜爾此行備受關注。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
長者日2025丨11月16日長者日優惠合集！免費交通／餐飲／超市／景點等過百間商戶優惠懶人包
今年11月16日就是長者日2025，每年長者日，全港多家商戶、餐廳也會推出長者及同行者免費優惠或折扣！著數專員集合各大商戶和全港各區長者日優惠詳情，方便不同年紀的朋友與家中長者一齊享受週末！YAHOO著數 ・ 2 小時前
中國提醒國民勿往日本 揭示壽司郎要提早排隊？
中日關係隨著高市早苗有關台灣的言論開始惡化，中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，引起市場憂慮，會否有進一步禁止國民赴日旅遊的新政策。近年內地人大舉到日本旅遊，隨時比港人更熱愛日本飲食文化，倘若禁止赴日，「思鄉」內需消費將更高漲，內地旅客甚至會多來港享用日本空運食材，意味港人也是時候提早排隊Yahoo財經 ・ 1 天前
中國提醒公民避免前往日本 赴日遊客考慮退改
中國外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。鉅亨網 ・ 7 小時前
安世半導體風暴炸裂！中國怒批荷蘭部長「挑釁」 稱別再製造新問題
根據《路透》報導，中國商務部周五 (14 日) 批評荷蘭經濟部長卡雷曼斯 (Vincent Karremans) 日前為接管安世半導體 (Nexperia) 辯護的言論，正值荷蘭高層官員即將赴北京討論爭端之際，使雙方緊張情勢升溫。鉅亨網 ・ 1 天前
比利時僅逼和 出線世盃暫「薩」停
【Now Sports】比利時於世界盃歐洲區外圍賽J組作客哈薩克，要提前取得美加墨決賽周資格要等等﹐因他們只能以1:1逼和最後階段只得10人應戰的對手。比利時缺少因傷的正選門將古圖奧斯，以及中場主將迪布尼，今場作客肯定無法出線的哈薩克，踢來卻頗為吃力，尤其他們首循環時曾經主場大勝6:0，令球迷認為可再勝下，輕鬆取得世盃決賽周資格。年僅17歲的沙柏耶夫（Dastan Satpayev）開賽後9分鐘已為沒有包袱的哈薩克先開紀錄，而主隊門將安拿比哥夫多次精采撲救，令到比利時更難應對。縱使芬拿根（Hans Vanaken）換邊後3分鐘頭槌建功追成1:1，而哈薩克79分鐘更有卓斯洛哥夫領紅，但比利時仍未能把握優勢反勝，最終只取得1分。比利時小組以4勝3和得15分仍排榜首，領先次席的北馬其頓2分，而比利時最後一場小組賽主場對列支敦士登，故直接出線決賽周資格機會仍高。now.com 體育 ・ 11 小時前
爆一爆｜新世界債主誓不剃頭（Louise）
新世界發展（0017.HK）向永續債債主提出的剃頭換新債方案，願意提早接受換債者，每100蚊會多獲兩蚊雞的「早鳥優惠」將於下週初到期，有批債主或應該叫苦主，本週初透過自己嘅私人銀行回覆新世界SAY NO，打算同新世界「生死戀」。Yahoo財經專欄 ・ 4 小時前
外交部籲中國公民避免赴日 本港保安局未發新警示 惟提醒前赴或當地港人提高警惕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本首相高市早苗 11 月 7 日稱如果台灣「有事」，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，言論引發外交風波，中國外交部提醒中國公民近期避免前往日本。本港保安局今（15 日）更新外遊警示制度網頁中，有關日本的附加資料，提醒計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
全運會｜港男七欖隊啟德主場圓夢 勇挫山東首奪全運會金牌 港隊今屆第四金
香港男子七人欖球隊周五晚上全力出擊，在啟德主場館的全運會七人欖球賽決賽面對山東，合演2013年全運會決賽翻版戲碼。結果，港男欖隊以26:19氣走對手，由分組賽起連贏5場封王，贏得隊史首個全運會金牌。Yahoo 體育 ・ 1 天前
遭控對美國目標提供共軍技支援 阿里巴巴駁斥
（法新社北京15日電） 英國金融時報稍早引用白宮國家安全備忘錄報導，華府指控中國電商公司阿里巴巴在針對美國目標的「行動」中向中國軍方提供技術支援。中國駐華盛頓大使館否認相關報導，強調中國依法反對和打擊一切形式的網路攻擊。法新社 ・ 20 小時前
中國遭遇空前投資滑坡 威脅經濟的同時也令經濟學家大為不解
【彭博】— 中國投資的滑坡既前所未有，又難以解釋。 周五公佈的官方數據顯示，10月投資估計同比驟降逾11%，創下2020年初新冠疫情最初封控以來的最差單月表現。投資若進一步滑坡，可能動搖占中國國內生產毛額近半壁江山的經濟支柱，加劇本已面臨出口下滑壓力的經濟風險。Bloomberg ・ 1 天前
全運會・劍擊｜何思朗男佩個人賽奪銀 佩劍港隊全運史上首面銀牌 港隊單日摘1金1銀3銅
全運會周六晚上壓軸好戲，由港將何思朗在啟德體藝館出戰男子個人佩劍決賽。這位30歲劍手面對山東魏振浩，力戰下以7:15失手，最終摘得銀牌。Yahoo 體育 ・ 16 小時前
網上熱話｜內地網民首次遊港 讚三個小細節 難忘港人兩字常掛嘴邊
雖然近年越來越多政策促進香港與內地融合，但兩地仍有不少文化差異，令內地旅客來港旅遊後，感到百思不得其解。近日就有內地網民在小紅書發文，記述自己首次來港遊玩後，「真的被某些小細節可愛暈倒」。am730 ・ 1 小時前
英格蘭呈人滿之患 杜曹：建立團隊
【Now Sports】英格蘭輕取塞爾維亞，霍頓、比寧咸回歸亦僅後備上陣，杜曹直言理解球員的心態。英格蘭雖早已晉身世界盃決賽周，但未因此完全放軟手腳，周四在K組外圍賽主場以2:0勝塞爾維亞延續長勝。早於賽前，領隊杜曹聲稱強如曼城中場霍頓、皇家馬德里中場比寧咸（Jude Bellingham），因戰術關係不能與哈利簡尼一起正選，果然霍頓與比寧咸今仗都只能後備披甲。「這不是在建立正選11人，而是關乎建立一個團隊。大家都是在所屬球會的重要球員，當未能落場自然失望，這是正常的。」杜曹續說：「不過他們融入建立團隊的理念，這是我們所想所需，沒有選擇餘地。」他續說：「只有一個強大團隊，能夠放下自我、放下失望，促使主帥在下一場比賽頭痛。」英軍最後一場外圍賽是下周日作客已鎖定附加賽資格的阿爾巴尼亞。K組排名 球隊 賽 勝 和 負 得失球差 積分1 英格蘭 7 7 0 0 20 21*2 阿爾巴尼亞 7 4 2 1 4 14#3 塞爾維亞 7 3 1 3 -2 104 拉脫維亞 7 1 2 4 -9 55 安道爾 8 0 1 7 -13 1*晉身決賽周#鎖定附加賽餘下賽序16/11 阿爾巴尼亞 VS 英格now.com 體育 ・ 1 天前
北京深夜召日本駐陸大使抗議日相言論 牛彈琴：中國的憤怒在升級
11 月 14 日凌晨 2 時 56 分，中國外交部網站發布一則簡短但分量十足的訊息，副部長孫衛東奉示召見日本駐中大使金杉憲治。這一非比尋常的時間點與「奉示」二字，傳遞出中方對日相高市早苗涉台挑釁言論的強烈不滿與嚴正回應。鉅亨網 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜嘉里酒店米芝蓮韓籍主廚主理自助餐買一送一 人均$269起歎燉人參雞湯、烤韓牛、韓式部隊鍋
香港嘉里酒店特邀米芝蓮指南推薦餐廳「Kelly's Cape Bop」創辦人暨韓籍主廚Una Yoo親臨掌舵，於大灣咖啡廳開展一場「大師之味：韓日饗宴巡禮」自助餐，帶來超過25款地道韓式經典，新鮮自製韓式泡菜、燉人參雞湯、烤韓牛等。自助晚餐突發在Klook推出超值優惠，買一送一後人均僅需$443起，性價比超高！而同一時間，酒店也推出「國際美饌自助午餐」，以及「國際美饌自助早午餐」買一送一優惠，前者$269起，後者只需$427起，即可任食海鮮美食，即看內文詳情！Yahoo Food ・ 5 小時前
立法會選舉．港島東｜ 工聯會吳秋北爭連任 4區議員夾擊 民建聯李清霞中途不適退場｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會香港島東地方選區選舉論壇今（15日）舉行，形勢出現「五爭二」，5 位候選人包括爭取連任的港島東立法會議員、工聯會會長吳秋北，及 4 名當區區議員自由黨阮建中、新民黨郭浩景、民建聯李清霞、民建聯植潔鈴。Yahoo新聞 ・ 19 小時前