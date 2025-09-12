德國創科青年看好香港機遇 「風帆女將」變身AI先鋒｜商業創科

左起：由風帆運動員轉戰人工智能領域的Sophie，德國青年創業組織聯合創始人阿Joe，以及來自德國的生物化學專家Lucas。

香港積極打造國際創新科技中心！為引進多元人才，人才辦近日安排一行18人的德國創科代表團訪港，並考察深圳，探索大灣區的創業環境與科技機遇。代表團參觀香港科學園、科大創業中心、深圳前海國際人才港等重要基地，並與投資推廣署、本地及內地科技企業交流，親身體驗香港作為國際都會的創新活力。

本報特邀訪問3位代表團成員，包括由風帆選手轉戰人工智能的Sophie、專注生物科技自動化的Lucas，以及德國青年創業組織聯合創始人阿Joe，他們都暢談其創業歷程、技術願景，並分享對香港與大灣區未來發展的洞察與期待。

Sophie 因傷退役研發監測創傷AI

24歲的Sophie是AthleteIQ的聯合創辦人兼CEO。她曾經是一名風帆運動員，但因傷退役。這次挫折反而激發她投身科技創新，她運用人工智能技術，成功開發出能夠實時監測肌肉疲勞、提前預警傷害風險的系統，並由此創立AthleteIQ，推出智能應用程式及專利設備。她的項目在近期德國提案大賽中脫穎而出，榮獲前三佳績。

Sophie表示，目前全球91%運動員受傷害困擾，導致每年損失超過80億美元，而她的技術正可從根源解決問題。有別於傳統主觀評估和不適的侵入式傳感器，AthleteIQ的專利設備能在傷害發生前1至3分鐘精準預測肌肉過度使用，讓運動員及時應對。目前，Sophie已在意大利設廠，並計劃以香港為橋頭堡，拓展中國内地及東南亞市場，將這項創新科技推向全球。

生物科技專家讚好大灣區環境

另一位Lucas年僅26歲，是一名生物科技專家。他同時攻讀醫學及生物技術雙博士學位，並創辦ProviGen.ai，透過自然語言人工智能與機器人化實驗設施的整合，協助研究人員大幅減少手動操作、降低失誤，從而加快科學發現與技術創新的步伐。他已決定將亞洲基地落戶香港科學園，看中香港與大灣區豐富的生物科研資源與人才優勢，認為香港是進軍亞洲的理想門戶。

Sophie和Lucas都認同，香港是進入內地及亞洲市場的重要橋樑，而且港深或大灣區擁有大量科研人員。在視察完香港和深圳前海後，他們對香港和大灣區的創科環境充滿信心，並讚賞當地人員的工作效率極高。相比起歐洲需花一星期才能運送貨物相比，香港或內地的處理速度通常僅需一天，在時間成本上大大節省了資源。

作為德國青年創業組織的聯合創始人，阿Joe則致力於協助這些充滿熱情的德國創業青年落戶香港。他表示，德國有40%的年輕人正在創業，他們均希望找到適合自己的環境。人才辦指出，特區政府通過數碼港和科學園提供初創空間，並預留10億基金支援科技創新，為合資格人才提供200萬至500萬資金幫助。

