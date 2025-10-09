德國取消移民快證 廢除「三年入籍」 移民申請須最少居德五年｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】德國國會於周三（8 日）正式通過取消快速入籍計劃，該「快車道」最初旨在吸引高技術專才，可在展示出色德語能力、志願服務或在專業及學術上的成就後，在居住滿 3 年後便可申請入籍。分析認為，取消移民快證計劃反映德國社會對移民議題的態度轉向保守。

德國總理 Friedrich Merz 領導的保守派政府兌現今年競選活動中的承諾，廢除前政府推行的移民快證計劃。該計劃原允許「融入程度特別良好」的外國人，在居住滿 3 年後便可申請入籍，較一般 5 年的要求更快。

廣告 廣告

內政部長 Alexander Dobrindt 在國會表示，取消計劃是為減少非法移民，「德國護照應是成功融入的認可，而非非法移民的誘因」。

至於前總理 Olaf Scholz 領導的社民黨、自由黨及綠黨聯合政府所推動的其他入籍改革則得以保留，包括承認雙重國籍，及將入籍年限由 8 年縮短至 5 年。

去年僅數百宗申請 吸高技術專才

現時作為 Friedrich Merz 政府聯盟夥伴的社民黨表示，快速入籍計劃實際使用率極低，去年 30 萬宗入籍個案中，僅有數百宗屬此類途徑，強調政策核心的開放性並未改變。

快速入籍原為吸引高技術專才而設，申請人須展示出色的德語能力、志願服務或在專業及學術上的成就。綠黨議員Filiz Polat 在議案辯論中批評，撒銷計劃減少人才入境的吸引力，「德國正與全球競爭人才，若這些人選擇德國，我們應盡一切努力讓他們留下」。

近年德國社會對移民的態度急劇轉變，態度漸趨保守，分析認為主要因為大量移民對地方公共服務造成壓力，亦令極右政黨「德國另類選擇黨」（AfD）在多項民調中上升至第一位。

來源：The Guardian