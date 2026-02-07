消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
德國團隊在 2D 材料中發現新型磁性 促進未來數據儲存技術發展
研究人員在二維材料中發現了一種新型的磁性，這一發現有助於數據存儲。這項研究由斯圖加特大學的研究團隊主導，實驗展示了在原子薄的材料層中存在的未知磁性。研究人員指出，這一發現與未來的磁性數據存儲技術密切相關，同時增進了對二維系統中磁性相互作用的基本理解。
隨著數據量的不斷增長，未來的磁性存儲介質必須能夠在越來越高的密度下可靠地存儲信息，斯圖加特大學應用量子技術中心（ZAQuant）主任 Jörg Wrachtrup 教授表示。他的團隊負責這項研究，結果對下一代數據存儲技術具有直接的相關性。此外，這些結果也具有基本重要性，因為它們提供了對原子薄材料中磁性相互作用的新見解。
研究小組在由四層碘化鉻組成的系統中發現了新的磁態。斯圖加特大學第 3 物理學研究所的博士後研究員 Ruoming Peng 博士解釋，通過調節各層中電子之間的相互作用，研究人員可以選擇性地控制這種磁性。他指出，值得一提的是，觀察到的磁性特性對環境擾動具有穩定性。
此次研究的碘化鉻屬於二維材料類別，這些系統僅由幾層原子構成，並以晶格排列。根據新聞稿，早已知曉二維材料的性質與其三維大塊材料的性質根本不同。斯圖加特的研究人員通過輕微扭轉兩層碘化鉻，創造了一種新型的磁態。Peng 說：“相比之下，未扭轉的雙層不會顯示出淨外部磁場，這在早期研究中已有證明。”
這種扭轉導致了所謂的斯凱爾米翁（skyrmions）形成，這是一種納米級的拓撲保護磁結構，是已知最小和最穩定的信息載體之一。研究小組首次成功創造並直接檢測到在扭轉的二維磁性材料中出現的斯凱爾米翁。這項研究發表在《Nature Nanotechnology》期刊上，觀察到長程磁性紋理超出了單一的摩爾單元格，我們稱之為超摩爾磁態。
在小扭轉角度下，自發磁性紋理的大小隨著扭轉角度的增加而增大，這與基礎的摩爾波長相反。在 1.1° 的扭轉設備中，自發磁性紋理的大小達到約 300 nm，這比基礎的摩爾波長大一個數量級，而在扭轉角度超過 2° 時則消失。這項研究的發現不僅為未來的數據存儲技術提供了新的可能性，還為研究人員了解二維材料中的磁性行為開闢了新的視野。
馬斯克SpaceX申請已獲審理 100萬顆衛星要上天？
近幾個月來，隨著人工智慧（AI）應用對計算能力的需求不斷增長，SpaceX 執行長馬斯克對軌道資料中心表現出濃厚的興趣。
科學館3常設展廳今登場 探索科技塑造生活到了解未來
位於尖沙咀的香港科學館3個新常設展廳今日起推出，包括「生活科技廳」、「創科廊」及「人工智能廳」，分別探索科技如何塑造日常生活，介紹5大引領現代創新的關鍵科技，以及人工智能的原理與應用。圖︰蘇文傑生活科技廳聚焦日常生活中交通、居住和飲食等3個重要範疇，亮點展品包括科學館第一件藏品、即由國泰航空公司捐贈的DC-3型客機「貝茜號」。參觀者亦可體驗自動駕駛汽車，透過先進感應器在沒有駕駛者干預的情況下行駛。創科廊展示影響未來科技主題，包括量子科技、材料科技、生物科技、電腦與人工智能及機械人技術。展覽部分內容亦配合香港高中課程物理、生物、資訊及通訊科技，以及設計與應用科技科相關課題。
馬斯克再談暢想：36個月內太空會是部署AI最便宜去處
台灣時間周五（6 日）凌晨，全球首富馬斯克作客知名科技訪談播客 Dwarkesh Podcast 的節目上線。作為全球資本市場熱點話題的「太空 GPU」，又獲得馬斯克重點闡述。
香港電訊(06823.HK)與宇樹科技開展合作 攜手推動企業應用物理AI技術
香港電訊-SS(06823.HK)今日(5日)宣布，與內地知名機械人企業、杭州「六小龍」之一的宇樹科技開展合作，雙方將攜手推動本港和全球企業採用物理人工智能及相關創新技術，加速企業數碼轉型。 是次合作將結合香港電訊於固網及5G流動網絡基建、環球網絡、系統整合及託管服務的優勢，以及宇樹科技在四足及人形機械人的研發及生產能力，為本港企業提供涵蓋安裝、培訓、技術支援以至維護的一站式物理人工智能解決方案。 香港電訊商業客戶業務董事總經理吳家隆表示，物理人工智能融合生成式人工智能、機械人及感測技術，大幅提升機械人的環境感知和理解能力，執行更繁複的任務。期待透過與宇樹科技的合作，為香港企業開拓頂尖及高效能的物理人工智能方案，加速政府、公營機構及各行業數碼轉型、提升營運效率。 吳家隆續指，將持續擴展創新科技夥伴網絡，建構完善合作夥伴生態系統，推動香港向智慧城市邁進，同時與夥伴攜手開拓海外市場。 據悉，香港電訊與宇樹科技已成功於不同行業部署物理人工智能方案，其中包括在建造業上，為香港領先的混凝土及石料綜合方案供應商部署結合視覺人工智能技術的四足機械狗等。 此外，雙方亦正積極探索在大型園區及場館部署物理
佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？ ｜有片
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。
大S離世周年真相曝光！ 韓節目揭密：與具俊曄重逢時已「難以進食、行動」
女星大S（徐熙媛）於去年2月因流感併發肺炎辭世，享年48歲。在逝世滿一周年之際，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》特別製作回顧特輯，不僅派員來台採訪三天，更邀請專業醫師分析大S健康急轉直下的關鍵原因。節目揭露，大S在2022年與具俊曄重逢再婚時，身體早已處於極度虛弱的狀態，甚至到了「吃不下也動不了」的程度。
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住
現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。
鍾柔美扮A0終認衰 網民唔收貨：個名已經臭晒
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢
三上悠亞體毛卡片成交天價！ 表面啦啦隊ICON私下驚人！
三上悠亞這位日本前AV女王，引退後轉戰娛樂圈和體育界，最近在節目上爆出超離奇經歷，讓粉絲和媒體都炸鍋。據鏡週刊和自由時報報導，她無意中發現一張夾帶自己體毛的交換卡，在網路拍賣平台上被炒到300萬日圓天價，相當於台幣60多萬。這件商品起初底價僅1000日圓，卻因粉絲瘋狂競標飆漲，讓她本人驚呼「原來我的毛髮這麼有價值」。
佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看
誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！
消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）
消委會枸杞子測試結果出爐！枸杞子是日常料理中常見食材，價錢便宜，功效多多，甚至受歐美地區追捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」。消委會558期測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，當中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑。
藥倍安心｜鄭曦琳發文指昨日遭警方拘捕 涉嫌起底罪｜Yahoo
去年夏季，聖保羅男女中學學生潘浠淳的創新科技項目「藥倍安心（MediSafe）」被指涉嫌「請槍」事件引起外界關注。事隔半年，一直跟進事件的城大學生，綽號「何文田金冬天」的鄭曦琳今日（6 日）表示，昨日（5 日）被警方以涉嫌「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」，即俗稱「起底」罪被捕。鄭曦琳說，由於案件現已進入法律程序階段，基於法律及程序考量，現階段不便就事件作出任何評論。根據《個人資料（私隱）條例》，「起底」罪最高可判囚 5 年。
劉德華太太朱麗蒨近照激罕曝光 打扮低調樸素擋不住天生麗質
現年64歲嘅劉德華與細5年嘅朱麗蒨結婚喺2008年結婚，婚後育有女兒劉向蕙（Hanna），朱麗蒨甘願做佢背後嘅女人，一家三口低調生活，對上一次三人公開露面就係2023年底劉德華父親劉禮嘅喪禮。近日朱麗蒨嘅近照喺內地網站流出，令佢嘅近況激罕曝光。
市民無法為末期病家人提取強積金 積金局承認溝通落差研酌情處理
積金局停用電子身份認證eKYC註冊「積金易」。積金局行政總監鄭恩賜在一個電台節目表示，早前發現有不法之徒使用懷疑仿真度高的身份證以eKYC註冊「積金易」，積金局報警並停用eKYC註冊功能，並已作出全盤檢討。他指出，此前約80%強積金計劃成員用「智方便」註冊「積金易」，約20%人用eKYC註冊。
綠鬣蜥遇寒流「凍僵」 樹上如雨掉下 佛羅里達州逾 5,000 隻被安樂死｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國佛羅里達州近日受寒流影響，大批屬外來物種的綠鬣蜥（green iguanas）因寒冷而被「凍僵」，進入昏睡狀態，並從棲息的樹上掉落。佛州魚類和野生動物委員會(FWC)批准行動，對逾5000 隻綠鬣蜥進行移除及安樂死。
【Aeon】精選超市/玩具/家品 照價再低至8折（07/02-08/02）
就快到農曆新年，AEON今個週末特別推出賀歲大激賞，場內精選電器照價再95折，精選超市產品、護膚及美妝產品、家品、玩具及精品照價再9折，HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO產品、精選服飾及旅遊用品照價再8折！
食客外賣app落單備註想加底 餐廳印單只見「我很肚餓」送贈菠蘿包 網民大讚滿滿人情味
大家平常在外賣平台落單時，或多或少都試過想加底、加餸，卻偏偏找不到相關選項，只能靠備註碰碰運氣。近日就有網民於社交平台Threads上分享一段溫暖又搞笑的外賣經歷，原本只是想多要幾口麵，結果因為備註印出的字數所限，餐廳竟然暖心送贈一個菠蘿包，令不少網民大讚餐廳充滿人情味！
46歲吳尊與15歲女兒「神顏父女檔」合影雜誌！Neinei獲好基因，斯文氣質爆滿兼有修長美腿
吳尊女兒？不還是綜藝《爸爸回來了》的那個4歲小女孩嗎？吳尊最近和女兒Neinei一同為雜誌拍攝，而Neinei已是15歲的活潑少女，不但長得斯文優雅，也明顯地遺傳了父親的身高，擁有修長美腿。不得不說，時間實在過得太快。
黃仁勳一席話 英偉達單日市值暴增逾3200億美元
AI 巨頭英偉達 (NVDA) 週五 (6 日) 回神飆漲近 8%，背後的推手是執行長黃仁勳的一句話：今年科技業合計高達 6,600 億美元的 AI 資本支出擴張，不但「合理」，而且「可持續」。
燒賣被指藏1.5cm生鏽針 女子脷底遭刺穿爆血 生產商職員稱「買咗保險」 食環：已下架｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名屯門女街坊日前在區內AEON超市購買一包由榮鈦行生產的急凍「蟹籽燒賣皇」，豈料遇血光之災，燒賣內暗藏針頭，事主舌頭被刺穿流血，急症室求醫並注射破傷風針，涉事生產商事後僅向事主回應稱「買咗保險」。