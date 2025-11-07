德國城市現約 50 個人血納粹標誌 羅馬尼亞男子被捕 疑與工作上爭執有關︱Yahoo

一輛汽車被塗上紅色液體，形狀似納粹黨徽。

【Yahoo新聞報道】德國西部鄰近法蘭克福的哈瑙市（Hanau）周三（5 日）出現約 50 個以人血繪成的納粹標誌，遍佈汽車、郵箱及建築物外牆等位置。警方根據線報於翌日拘捕一名 31 歲羅馬尼亞男子。

綜合外媒報道，警方表示，事件最初由一名男子報警，指在哈瑙蘭博伊區（Lamboy）發現一輛汽車被塗上紅色液體，形狀似納粹黨徽。警員到場後在區內發現多輛汽車及建築物被同樣方式破壞。初步化驗顯示，該液體極可能為人血，但來源尚未確定，亦未發現與事件相關的受傷者。

德國法律嚴禁公開展示納粹標誌

警方其後在當地一間住宅拘捕涉案男子，他身上有懷疑自殘傷痕，酒精呼氣測試顯示血液酒精濃度偏高。初步調查顯示，事件或與他在工作上的爭執有關，警方形容他「情緒突然失控」，目前已安排他接受精神評估。

德國法律嚴禁公開展示納粹標誌，然而極右翼和白人至上主義分子仍偶爾以此煽動恐懼與仇恨。聯邦議院副議長 Omid Nouripour 形容事件「令人無言」，並強調必須盡快查明真相。他指出，此事「擊中了哈瑙的心臟」，再次揭開了 5 年前該市極右翼槍擊案的傷口，當時一名槍手針對移民背景人士開火，造成 9 人死亡。

哈瑙市長 Claus Kaminsky 強調，納粹標誌在哈瑙「沒有立足之地」。