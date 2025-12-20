德國工程師乘藍源火箭 輪椅使用者完成太空之旅

（法新社休士頓20日電） 德國女性工程師班特豪斯（Michaela Benthaus）今天搭乘藍源公司（Blue Origin）火箭完成短暫太空之旅，成為第一位進入太空的輪椅使用者。

美國億萬富豪貝佐斯（Jeff Bezos）旗下的藍源，上午8時15分自德州基地展開新謝波德號（New Shepard）執行次軌道任務。

這次飛行的乘客之一，是任職於歐洲太空總署（European Space Agency）的航太與電子機械學工程師班特豪斯。她在約10分鐘飛行期間，跨越象徵太空邊界的卡門線（Karman line）。

班特豪斯因越野自行車意外導致脊髓受傷，目前必須仰賴輪椅代步。

她在公司發布的影片中表示：「意外發生後，我才真正意識到，對於身心障礙者來說，我們的世界還是充滿障礙。」

班特豪斯補充：「如果要建立一個真正包容的社會，就應該在所有層面實現包容，而不是只在自己想做的部分如此。」

這枚全自動火箭垂直升空後，載客艙體於飛行途中分離，最後在降落傘的緩衝下平穩降落於德州沙漠。