德國巴伐利亞發現古羅馬米特拉斯神廟 遺跡引起考古學者興趣

巴伐利亞的考古學家近日在雷根斯堡的歷史中心發現了一座驚人的神廟，這是專門奉獻給米斯拉斯神的，標誌著該古城鎮首個羅馬宗教文化遺址的發現。這一消息來自巴伐利亞，研究人員幾乎錯過了這一“非凡”的考古發現：這是該國最古老的米斯拉斯神廟。考古學家們發掘出來了來自史前時期、羅馬時代和中世紀的豐富遺跡。他們原本期望在雷根斯堡的舊城區找到過去的痕跡，但起初並未預料到會有如此驚喜的收穫。

由於挖掘坑的空間有限，這些大型發現一度被掩蓋。根據新聞稿，考古學家們在多個階段中艱苦地工作，直到能夠正確組織所有發現時，才明白自己手中握有真正的寶藏：一座米斯拉斯神廟。這一發現有兩個獨特之處：首先，雷根斯堡的米斯拉斯神廟是舊城區內首次確認的羅馬時代宗教聖地；其次，它是迄今為止在巴伐利亞發現的九座米斯拉斯神廟中最古老的一座。

考古學家們在進行標準的預防性挖掘時，意外地發現了這座神廟，這是近十年來在羅馬雷根斯堡發現的最重要的建築之一。這座神廟最初是用木材建造的，雖然保存下來的部分不多，但遺物——祭壇或奉獻石、祭品金屬片、聖櫃以及硬幣等，讓考古學家們能夠將其日期確定為公元80年至171年之間，這段時間內恰好是庫姆夫米爾的軍團駐地和多瑙河定居點的存在。

根據考古學家的研究，米斯拉斯神的崇拜在這些地區的歷史比他們所知的要早。考古學家們從發現的物品中勾勒出這一崇拜所參與的傳統，包括裝飾有蛇形圖案的陶罐、香爐和有把手的水壺，這些都表明這些物品屬於神秘的米斯拉斯崇拜，因為這一神祇在羅馬軍團士兵中非常受歡迎。

作為“過去十年最重要的新發現之一”，米斯拉斯神廟及其宴會場地“為該多瑙河定居點的結構和歷史提供了關鍵的新見解”，新聞稿指出，這一地區仍然相對未被深入研究。這一發現的意義遠超過城市本身，米斯拉斯神廟及其遺物為了解崇拜儀式和習俗提供了重要的新知識，進一步加深了對米斯拉斯崇拜的理解。

目前，這些發現已經交由雷根斯堡市博物館進行整理。博物館在聲明中承諾將“將最初不顯眼的發現進行背景化和可視化，從而使其重新焕發生機”。他們認為這一努力將是值得的，因為博物館中的“米斯拉斯發現”將為我們對羅馬雷根斯堡的理解增添重要的新面向。

