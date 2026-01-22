德國慕尼黑將迎兩隻大熊貓 與華開展10年保護合作

【on.cc東網專訊】中國野生動物保護協會周三（21日）與德國慕尼黑海拉布倫動物園，簽署大熊貓保護國際合作協議，約定選擇兩隻中國大熊貓赴該動物園，開啟為期10年的大熊貓國際保護合作。

德國柏林動物園目前飼有大熊貓「夢夢」和「嬌慶」，牠們於2017年抵德，開始為期15年的旅居生活。牠們2019年8月31日誕下雙胞胎「夢想」和「夢圓」，是德國首次迎來大熊貓誕生，這對雙胞胎2023年12月返華。

「夢夢」前年8月22日再次順利產下姐妹花「夢好」和「夢甜」，柏林動物園指這對姐妹花大熊貓將在柏林生活2至4年，之後也會回到中國。

