德國新軟件結合量子速度與超級計算機規模

德國科學家最近開發了一款強大的新軟體工具，這款工具結合了量子計算機和超級計算機，使這兩種根本不同的系統能夠無縫互動。這個系統名為 sys-sage，由慕尼黑工業大學（TUM）的研究團隊與來自萊布尼茲超級計算中心（LRZ）的同事合作創建，目前正在進行實驗測試。這項研究的進展表明，儘管量子計算機在解決複雜問題方面展現了巨大的潛力，但將其集成到現有的超級計算機中依然存在挑戰，主要是因為它們在架構和操作上的差異。

研究團隊指出，儘管量子計算機的潛力巨大，但它們與傳統超級計算機的整合仍面臨不少困難。TUM 的電腦架構與平行系統教授 Martin Schulz 博士表示：“我們通過開發 Sys-Sage 混合工具，解決了一些這些挑戰。”這一工具旨在以一種新的方式整合量子計算與高性能計算（HPC），從而促進這兩種計算技術的協作。

量子計算機利用量子物理的特性來存儲數據和進行計算，被廣泛認為是未來最具潛力的技術之一。與依賴於表示零或一的比特的傳統計算機不同，量子計算機使用的量子比特（cubits）可以同時存在於多個狀態中，這一現象稱為「疊加」。量子纏結的特性使它們能夠比傳統機器更快地解決某些問題。然而，量子計算機不是通用的，也不打算取代傳統的高性能計算技術，而是被研究人員視為可以互補的加速器，專注於解決高度複雜的任務，而將常規工作留給超級計算機。

根據研究團隊的說法，挑戰在於讓這兩種不同的架構協同工作。量子計算機使用獨特的介面、控制系統和拓撲，這些特性無法輕易融入優化良好的傳統 HPC 環境。TUM 團隊的 sys-sage 庫旨在解決這一問題，最初是作為超級計算機的中心介面開發的。這個庫擴展了現有的系統，將量子系統納入其中，並建立了一個統一的表示，結合了量子計算和傳統計算機的拓撲結構。這意味著任務現在可以在兩個系統之間智能地進行分配。

例如，如果某個問題更適合量子處理器，Sys-Sage 可以將其定向到量子系統；相反，如果工作負載更適合傳統的 HPC，則任務將留在超級計算機上。Schulz 在一份新聞稿中表示：“通過這種架構，作為慕尼黑量子谷計劃和慕尼黑量子軟體堆疊（MQSS）的一部分，我們為量子計算機在超級計算中心的生產性和有效使用奠定了基礎。”這項研究的成果已發表在 ISC High Performance 2025 研究論文會議中，並可通過 IEEE Xplore 獲得。這一進展不僅為量子計算的應用開啟了新的大門，還為未來的計算技術發展奠定了基礎。

