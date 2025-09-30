德國極右黨議員華人助理當中國間諜 被判監四年零九個月

郭健（右）今日（30 日）在德國德雷斯頓（Dresdem）法院被判間諜罪成，入獄四年零九個月。 (Photo by Martin Divisek - Pool/Getty Images)

一名華裔德國公民被控為中國情報機關工作，並且重複向中國傳遞歐洲議會的談判及決策資料。被告本身任職德國極右黨政黨國會議員的助理，卻在任內從事間諜超過四年。他今日（30 日）在德雷斯頓被判監四年零九個月，中國外交部去年曾就歐洲華人間諜案回應說，有關報道是「旨在抹黑中國的炒作」。

暗中監視在德中國異見者

被判監的中國間諜是 44 歲的郭健（姓名拼音），案情指，他由 2019 年 9 月至 2024 年 4 月期間，多次向中國情報機關傳遞有關歐洲議會談判和決策的資料，又暗中監視身在德國的中國異見人士，並蒐集德國極右政黨德國選擇黨（Alternative for Germany）政客的情報。郭健本身是德國選擇黨國會議員克拉（Maximilian Krah）的助理。

郭健今日在柏林被法庭判處監禁四年零九個月，本案早於去年已獲傳媒廣泛報道，當時中國外交部回應稱，有關報道是「旨在抹黑中國的炒作」。同案還有另一名中國籍女被告 Yaqi X.，調查人員指控她為郭健提供協助。本身在萊比錫哈勒機場在一家物流服務公司工作的 Yaqi X.被控多次為郭健提供有關航班、貨運、乘客訊息，包括軍火物資運輸以及與一家德國軍火企業有關聯人員的訊息。

至於涉案的國會議員克拉，本身亦因涉嫌與中國有聯繫和捲入貪污及間諜醜聞，本月較早時候已被德國國會褫奪其被檢控的豁免權，其寓所及辦事處亦在法庭搜查令下被搜查。克拉否認任何指控，反指針對他的行動是出於政治動機。德國選擇黨去年已跟克拉割席，禁止他角逐歐洲議會席位，但原因與本案無關，而是他接受意大利傳媒訪問時表示，並非所有納粹黨黨衞軍成員都是二戰戰犯。然而，克拉今年較早時候仍能勝出國會選舉。