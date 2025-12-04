德國狼狗負傷躺村屋旁留血路 晶片揭來自場主早前離世繁殖場

【動物專訊】一隻受傷德國狼狗昨日躺在粉嶺東閣圍一村屋旁，下身一直流血，血路更延伸至遠處垃圾站，義工救起後由浪浪協進會接收，現時已在獸醫診所留院治療。浪浪協進會潘潘表示，狗狗的晶片登記人是一繁殖犬舍的員工，惟該員工稱3年前已離職，並非狗狗照顧者，而該犬舍更在早前因場主突然離世而結業，場內多隻狗狗亦曾在網上尋家，令這狗狗的來歷更耐人尋味。

潘潘表示，昨日上午收到求助，指一隻德國狼狗躺臥在一戶人家的屋旁，下半身一直滲血，追蹤血路一直伸延至遠處的垃圾站，而該狗狗躺了約6小時沒有離開。

狗狗由義工送到獸醫診所，晶片資料顯示狗狗名叫Malaysia，年齡是6歲，而登記人是一間以繁殖德國狼狗聞名的犬舍工作人員，但該晶片登記人對義工表示早在3年前已經離職，自己並非狗狗主人。由於該登記人表示自己無力照顧狗狗和承擔狗狗的醫療，因此已簽棄養書，將狗狗轉到浪浪協進會名下。

潘潘表示，狗狗來自的犬舍，早前因狗主突然離世而結業，亦有人在網上為場內多隻德國狼狗尋家，惟未知道這狗狗是否為那些尋家狗狗之一，亦不知道狗狗為何會流落到粉嶺。

他表示，浪浪協進會將接手狗狗的治療，並希望知道這狗狗背景的人士，與義工聯絡。

