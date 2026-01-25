德國研究 Google「AI 摘要」功能 健康查詢最常引用 YouTube 專家憂可信度不足︱Yahoo

Google 搜尋功能「AI 摘要」 (Photo by Rasit Aydogan/Anadolu via Getty Images)

【Yahoo健康】Google 搜尋功能「AI 摘要」在回應健康相關查詢時，引用 YouTube 的次數多於任何醫療網站。德國一項研究分析逾 5 萬條健康問題的搜尋結果，發現 AI 摘要最常引用的來源為 YouTube。

YouTube 佔所有引用的 4.43%

根據《衛報》報道，Google 一直表示，AI 摘要會引用如美國疾病控制及預防中心和「妙佑醫療國際」等具權威性的醫療來源，並強調相關摘要具可靠性。不過，搜尋引擎優化平台 SE Ranking 的研究指出，在 50,807 條健康相關搜尋中，AI 摘要最常引用的單一來源為 YouTube，佔所有引用的 4.43%。研究人員指出，沒有任何醫院網絡、政府健康平台、醫學協會或學術機構的引用比例接近這一數字。

研究人員表示，YouTube 並非醫療出版平台，而是一個任何人都可上載內容的影片網站，創作者既包括合資格醫生和醫院頻道，亦可能是沒有醫學背景的健康達人或生活教練，因此相關情況值得關注。

Google：該研究只以德文搜尋為基礎

Google 回應指，AI 摘要旨在不論內容形式，均展示來自可靠來源的高質素資訊，而不少具公信力的醫療機構和持牌醫療專業人士亦會在 YouTube 發布內容。Google 又表示，該研究只以德國境內的德文搜尋為基礎，結果未必適用於其他地區。

是次研究發表前，《衛報》曾調查指出，Google AI 摘要在部分情況下提供錯誤或具誤導性的健康資訊，可能對用戶構成實際風險。其中一宗個案涉及肝功能檢測的錯誤說明，專家形容內容「危險」及「令人憂慮」，或導致患有嚴重肝病的人誤以為身體狀況正常。其後，Google 已就部分醫療搜尋移除AI 摘要，但並未全面停止。

《衛報》曾調查指出，Google AI 摘要在部分情況下提供錯誤或具誤導性的健康資訊(Photo by Fabrice COFFRINI / AFP via Getty Images)

AI 摘要在超過 82% 健康搜尋中出現

SE Ranking 的研究顯示，AI 摘要在超過 82% 的健康相關搜尋中出現。研究團隊統計，共錄得 465,823 次引用，其中 YouTube 以 20,621 次位列首位。其後依次為德國公共廣播機構網站 NDR.de，佔 3.04%；醫療參考網站 Msdmanuals.com，佔 2.08%；德國大型消費者健康平台 Netdoktor.de，佔 1.61%；以及醫生職涯平台 Praktischarzt.de，佔 1.53%。

研究人員指出，選擇德國作為研究對象，是因當地醫療體系受德國及歐盟多項法規和安全標準嚴格監管。如果在這種環境下，AI 系統仍大量依賴非醫療或非權威來源，顯示相關問題或不限於單一國家。