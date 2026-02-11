德國科學家模擬原子震動，揭示金屬表面對納米成像技術的影響

黃子華騷肌自比「阿叔行沙灘」 鄭秀文求再開棟篤笑
德國的科學家們最近揭示了如何利用納米尺度成像技術，例如尖端增強拉曼光譜（TERS），因金屬表面而產生的失真。他們開發了一種強大的方法來模擬以埃（angstrom）為單位的原子振動。這項研究由來自馬克斯·普朗克結構與物質動力學研究所（Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter, MPSD）的 Krystof Brezina 博士和 Mariana Rossi 博士，以及來自馬克斯·普朗克高分子研究所（Max Planck Institute for Polymer Research, MPIP）的 Yair Litman 博士共同進行。該團隊的發現挑戰了長期以來對振動圖像如何表示原子運動的假設，並提供了一種更準確的方法來解釋高解析度光譜工具的數據。
Mariana Rossi 博士指出，TERS 圖像通常被解釋為原子運動的直接圖譜。所有原子在納米尺度上都會振動，這些原子運動決定了熱耗散、化學反應和材料性能。由於這些振動受到局部化學鍵和周圍環境的影響，因此它們成為材料內部結構和組成的高度敏感指紋。科學家們使用拉曼散射等光譜技術來間接研究振動。然而，傳統方法同時從大量原子收集信號，這限制了其空間解析度。
為了解決這一挑戰，研究團隊轉向尖端增強拉曼光譜（TERS）。這一強大的分析方法結合了激光光束和一個尖銳的金屬尖端，將電磁場集中到一個微小的體積中。這使得科學家們能夠以亞納米解析度探測原子振動，達到約十億分之一米的埃級別。在這一層面上，他們甚至可以檢查單個分子或二維材料中的缺陷。然而，解釋高度詳細的 TERS 圖像需要可靠的理論模型，這些模型能夠將測量信號與原子尺度的運動聯繫起來。
研究團隊使用了一種基於基本原理的量子模擬來克服這一局限性。他們並不依賴過於簡化的模型，而是建立了一種現實的計算方法，僅使用量子力學的基本法則來刺激包含數百個原子的系統。研究發現，常見的理論捷徑，如將分子視為孤立系統或用小簇近似表面，實際上會導致誤導性結果和簡化的解釋。Rossi 在新聞稿中總結道，結果顯示，表面的電子響應可以主導信號，從根本上改變這些圖像的意義。
研究結果顯示，TERS 對局部環境的對稱性非常敏感。這使得研究人員能夠發現小的結構變化並識別二維材料中的缺陷。此外，金屬表面的電子屏蔽大大改變了垂直於表面的振動圖像，而那些限制在分子平面的振動則受到的影響較小。
根據 Brezina 的說法，原子之間的空間非局部互動可以強烈影響特定空間點的 TERS 信號。他補充道，圖像中最亮的區域不一定反映最大的原子運動。這項研究為更準確的振動運動成像提供了一條途徑，可能會影響幾個新興領域，例如二維材料中的缺陷繪製、單分子電子設備的設計、即時表面催化研究以及下一代基因組測序技術。該研究成果已發表在《ACS Nano》期刊上。
陳小春被爆砸百萬改名！新名字超斯文 全家跟著改「應采兒冠上夫姓」
58歲香港男星陳小春，早年以《古惑仔》系列中的「山雞」一角走紅影壇，近年事業重心轉往大陸，除了活躍於各大綜藝節目，更擔任了祖籍地廣東惠州的政協委員。日前他出席惠州市政協會議時，座位前的一塊名牌意外引發熱議，上面寫的並非大眾熟知的藝名，而是本名「陳泰銓」，意外揭開他花費百萬港幣改名轉運的內幕。
五索一家溫馨遊主題樂園甜蜜放閃 馬生大方露臉獲網民激讚後生
現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與67歲坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生周遊列國及生活點滴，愈愛愈高調，被外界形容為「最強小三」 。近日，五索再次放閃，更激罕上載與馬生嘅合照。
鄭少秋喪女神隱3年 為亡友許紹雄激罕蒲頭
人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。
福島核災區雜種豬大爆發 研究顯示家豬基因是繁衍關鍵
2011 年日本東北 311 大地震造成福島核災，15 萬居民被迫逃離家園，卻遺下一些家豬流離浪蕩。牠們走出原本被圈養的農場，跟區內的本土野豬結緣，並且誕下新品種的雜種豬。最新的研究發現，經歷數代繁殖，雜種豬的家豬基因已被稀釋，但家豬的強大生殖力卻遺傳下來。
台北北投溫泉情侶離奇命案｜女友泡湯時間過長、男友受驚過度雙亡
台北北投發生一宗離奇溫泉命案。一對中年情侶在北投行義路一間溫泉餐廳浸溫泉時，女方疑因身體不適或環境因素在湯屋內猝死；男方隨後入內察看，疑因目睹摯愛慘狀受驚過度，引發心血管疾病發作，雙雙撒手人寰。
阿Mo終現真身 用一物增強肌肉力量助駕駛電動輪椅
男團MIRROR 2022年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），經過3年半的復健過程，阿Mo已大有進展。去年底，其父李盛林牧師表示阿Mo在新一輪的治療循環中，確實獲得了更持久的鼓舞：「每天的復健訓練，都是對自己身體反應的一次突破。現在，他已經較少使用輪椅上的頭枕架，只有在放鬆時才會加上去，但也只是作為輔助，讓頭部和頸部能稍微休息一下。」而在每周的治療空檔，阿Mo持續練習駕馭電動輪椅，已能有限度地在狹窄通道中穿行、進出升降機，這項進步為他帶來了久違的行動自由，讓他擺脫了過去三年多以來那種強烈的空間受限感。
山頂陽光花園大宅兩度流拍 9,000萬劈到7,000萬都冇人要 銀主出奇招求甩手
再有罕見豪宅銀主盤推出拍賣。忠誠拍賣行公布，山頂加列山道48號陽光花園一幢單號洋房，將於本月26日以「一開即售」形式推拍。
特朗普關稅踢鐵板！美眾院阻擋關稅挑戰失敗、共和黨3議員倒戈
美國眾議院周二（11 日）以些微差距否決共和黨領袖提出的一項程序性提案，未能阻止國會對美國總統特朗普關稅政策提出立法挑戰。此舉不僅凸顯共和黨內部分歧，也為民主黨推動撤銷對加拿大等國關稅鋪路。
傳S媽請律師防具俊曄爭大S遺產 小S發聲：心思非常骯髒
台灣女星徐熙媛（大S）去年2月2日不幸因病離世，其家人好友及粉絲都傷心不已。上星期，大S離世一周年，由其丈夫具俊曄設計打造的紀念雕像揭幕，S媽、小S、具俊曄及大S生前一眾好友都有現身墓園。不過近日有傳S媽因大S遺產事宜請來律師團隊，在遺產事宜上防範具俊曄。
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。
容祖兒王菀之御用監製為女歌手唱功評級 評炎明熹A+僅次於王菲林憶蓮？
不時有網民開post自行評價歌手唱功水平，仲分埋級數。畢竟呢啲係個人口味，未必中肯但勝在多人討論。估唔到連容祖兒王菀之御用監製馮翰銘Alex都出post為女歌手唱功評級。
醫美直擊 首爾篇 ｜何依婷主持醫美旅遊攻略節目 57歲綠葉黃梓瑋醫美應對「豪華臀」
由何依婷（Regina）主持連同兩位「花生友」關嘉敏、陳嘉佳合作，共12集攻略式扮靚旅遊節目《醫美直擊 首爾篇》。
2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運
2026丙午馬年，看到丙午同為火的屬性就知道今年火很旺！火旺的話，對於屬土的人可以加強運勢，但太旺又不是太好，小心隨時旺到燒走財運！Threads就有貼文提醒12生肖在2026的「漏財色」，穿了隨時會令火氣太旺太衝動而漏財呢！
食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題
農曆新年將至，不少家庭都會預訂酒樓團年飯，寓意一家人齊齊整整、好意頭。不過近日就有食客因為「七個餸」問題而大感不滿，在網上發文怒斥酒樓安排失禮，隨即引爆網民熱議，更掀起一場關於「食七」與傳統圍菜規矩的討論。
港澳票房突破8888 古天樂率台前幕後慶功 同賀與大哥大洪金寶 滕麗名入圍金像獎
電影《尋秦記》自去年12月31日上映至今一個多月，港澳累積票房已突破8888萬港元，現在更榮登歷年香港電影港澳票房第四位。
卻奧斯：C朗一走沙超聯玩完
【Now Sports】有關基斯坦奴朗拿度最近與沙特阿拉伯聯賽之間的爭拗，前皇家馬德里隊友卻奧斯直言，如果他們趕走了這名超級球星，這個聯賽不會有人看。基斯坦奴朗拿度因不滿沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）資源分配不公，沒有給予他所效力的艾拿素足夠支持度，因此罷踢了該隊最近的兩場比賽，以示抗議，但也有官員走出來指責C朗此舉是得罪了「米飯班主」。卻奧斯（Toni Kroos）最近在自己的網上平台節目，則認為C朗如果決定離開沙特的話，損失的是沙特：「C朗到來前，幾乎無人知曉這個聯賽的存在，而現在他們卻對這位將他們推向世界球壇的功臣如此不敬。如果C朗明天離開，這個聯賽將失去所有魅力，沒有他，根本沒有會問沙特聯賽的賽果。」事實上，這名退役球星一向不同意球星為錢而去沙超聯征戰，而他重申：「沙特聯賽就是一種奇怪的現象，突然因為球星加盟而得到關注，所以沒有了球星，他們根本難成氣候。」
中國禁菲 16 地方官入境 菲外交部敦促中方冷靜、專業
中國與菲律賓又爆發新一輪外交角力，引發風波的是菲律賓軍方成員在一場演說時使用了中共總書記習近平的漫畫，卡拉延（Kalayaan）地方議會又宣佈中國駐菲大使井泉為不受歡迎人物。北京昨日（10 日）採取報復行動，宣佈禁止 16 名卡拉延官員入境包括港澳在內的中國。菲律賓參議院同日譴責中國大使館，菲外交部今日（11 日）進一步呼籲中方以冷靜和專業態度處理外交事宜。
中國減持已連綿多年 折射出美國國債面臨的更大風險
2萬億美元貿易順差正在推動這股購買熱潮。企業和銀行並沒有將出口利潤轉回國內，而是增加了對海外資產的購買，以獲取更高的回報。倫敦Eurizon SLJ Capital的聯合創始人Stephen Jen稱，鑒於中美地緣政治緊張局勢加劇，如此大的美元資產敞口令中國決策者擔憂。「把錢借給大對頭這個概念，在北京應該已經不再受歡迎了，」他說。推薦閱讀：中國的天量貿易順差去哪了？民間對外資產激增給全球市場帶來深遠影響格陵蘭之憂而幾周之前，川普威脅要吞併格陵蘭，在1月再次震動了市場。當月，規模250億美元的丹麥退休基金AkademikerPension宣布要賣掉其持有的1億美元美債，荷蘭退休基金Stichting Pensioenfonds ABP表示，它已在截至9月的六個月內，將美債持倉削減了約100億歐元，至190億歐元。彭博策略师称.中国持有的美债规模在过去十多年里持续下降，但这并未催生美债或美元熊市。\- Markets Live策略师Skylar Montgomery Koning除歐洲外，印度的持倉也降至五年低點，因為該國在努力支撐本幣以及推動外匯存底多元化。巴西的長期美債持有量也減少了。
金像獎2026 提名名單｜衛詩雅宣布陳家樂入圍影帝爆喊 DQ事件爾冬陞：若見諸相非相，則見如來
第44屆香港電影金像獎，今日(10日)公布提名名單。董事局爾冬陞主席率先致辭，表示香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。