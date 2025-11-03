低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
德國科學家研發新系統 利用震動去除飛機機翼冰霜
在德國，科學家們最近研發了一種新系統，旨在有效去除飛機機翼上的冰霜。這項技術的發展對航空業來說意義重大，因為機翼結冰會導致飛行安全風險增加，並且影響飛行效率。傳統的除冰方法通常依賴化學除冰劑或是熱水，但這些方法往往需要消耗大量資源，並且可能對環境造成一定的影響。因此，這項新的系統不僅提高了除冰的效率，也減少了對環境的負擔。
這項新技術的核心是一種叫做「超聲波除冰」的技術。透過發射高頻聲波，這種系統能夠迅速震動冰層，使其從機翼表面脫落。根據科學家的測試，這種方法能在幾分鐘內去除機翼上厚厚的冰霜，與傳統方法相比，速度大幅提升。此外，這項技術的能耗也相對較低，這意味著航空公司可以在不增加運營成本的情況下，確保飛行的安全性。
在多次試驗中，這項系統的表現都相當穩定，無論是在寒冷的環境下還是其他極端天氣條件下，都能高效運作。科學家們指出，這項技術未來有潛力應用於其他交通工具，例如汽車和火車，進一步推廣至更廣泛的領域。這不僅能改善公共交通的安全性，還能減少因天氣原因所造成的延誤，對於提升整體交通效率將具有重要意義。
隨著這項技術的成熟，航空公司可能會在未來幾年內開始實施這種超聲波除冰系統，這將是一個顯著的進步。市場上對於安全和效率的需求日益增加，這項技術的出現不僅符合市場需求，也能提升飛行體驗。科學家們期待未來能夠進一步優化這一技術，使其更加普及，並為全球的航空業帶來積極的變革。
