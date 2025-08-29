德國經濟數據欠佳 領跌歐股

小朋友長假後扭計唔返學？三部曲安撫心理
新一批銀債發行規模500億元保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
港府宣布發行第10批銀色債券，目標發行額500億元，發行額最多可上調至550億元。銀債每手本金金額1萬元，年期為三年，每半年派息一次，保證息率為3.85厘。AASTOCKS ・ 11 小時前
中國多家銀行警告 信用卡資金不得用於投資股票、基金等
【彭博】— 隨著散戶紛紛湧入股市，搶搭中國1萬億美元股市上漲的列車，中國多家商業銀行正加強監管使用信用卡投資股票的客戶。Bloomberg ・ 1 天前
大茶飯│香港科技探索令人摸不着頭腦（青冰）
HKTVmall是一個值得支持的業務，但香港科技探索並不是一隻好股票，除了並非處處為股東着想外，作出的決定也令人摸不着頭腦，需要資金打仗對付京東之時走去派發特別息，憧憬你可能賣盤就話兩年不會賣，選擇繼續創新的道路卻去換了一位資深Banker作主席。Yahoo財經專欄 ・ 19 小時前
HKTVmall母企虧損縮至2320萬
HKTVmall母公司香港科技探索（1137.HK）公布中期業績，虧損由2750萬元收窄至2320萬元，虧損因新探索及科技業務產生虧損及投資物業估值虧損增加所致。香港電子商貿業務有所改善，其經調整後EBITDA（扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）為1.61億元，按年升20.6%，不派中期股息。信報財經新聞 ・ 2 天前
股價爆升133.86% 寒武紀警告：面臨脫離基本面風險
中國寒武紀周四（28 日）晚間發布股票交易風險提示公告，稱公司當天收盤價較 7 月 28 日收盤價飆漲 133.86%，漲幅超過大部分同行業公司，且顯著高於科創綜指、科創 50、上證綜指等指數漲幅，股票價格存在脫離基本面的風險。鉅亨網 ・ 18 小時前
曾淵滄專欄│升勢不穩 炒股不炒市（曾淵滄）
目前是業績公布期，不少業績很好的股在公布業績後，卻馬上面對股價下跌的壓力，這是傳統的所謂趁好消息出貨的現象，這些股，在公布業績前股價已經炒上，許多人就是在等待公布業績後趁好業績沽貨。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
「盲盒之王」王寧身家超越馬雲
中國商業版圖迎來重大時刻，「潮玩帝國」泡泡瑪特 (09992-HK) 創辦人王寧在富比世 (Forbes)2025 年億萬富豪榜以 279 億美元身價超越馬雲的 271鉅亨網 ・ 14 小時前
美7月核心PCE年升2.9% 通脹頑強聯儲議息陷兩難
美國 7 月消費支出成長為 4 個月來最大幅度，顯示需求在物價壓力下仍具韌性。不過通膨壓力揮之不去，就業市場卻轉趨降溫，讓聯準會（Fed）在「抑制通膨」與「支撐就業」間的政策抉擇更加困難。鉅亨網 ・ 6 小時前
英偉達黃仁勳專訪：美科企能勝華競爭 能成全球標準
英偉達行政總裁黃仁勳一直推動全球科技的自由貿易，他說美國科企不能被排除在中國市場之外，而是應該致力成為全球標準，猶如美元是全球首要儲備貨幣一樣。Yahoo財經 ・ 1 天前
美股日誌｜標指創新高 英偉達業績勝預期 股價盤後跌
美股連升兩日，標普500指數創歷史新高收市，然而大市整體升勢並不強，交投淡靜。英偉達收市後公布業績，收入和盈利雙雙好過預期，股價在延長交易時段早段向下。股市大致消化美國總統特朗普意圖解僱聯儲局理事Lisa Cook的事件，然而長債仍然繼續下跌，30年國債息率連升3日。Yahoo財經 ・ 1 天前
美元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
去銀行做美元定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，加上港元與美元掛鈎，減低匯率風險，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 13 小時前
美股日誌｜大市三連升標指再破頂 英偉達績後偏軟
美股連升三日，標普500指數再創歷史新高，首次在6,500點以上收市。英偉達在業績後股價下跌令大市早段受壓，其後該股跌幅收窄，大市轉升。美國經濟數據好過預期，顯示經濟暫時仍然強韌。在星期五的通脹數據之前，金價上升，美元轉弱。俄烏和平進程令人失望，油價轉漲連升兩日，俄羅斯發動對烏克蘭首都機輔歷來最大的轟炸，德國總理默茨表示，兩國元首會談不會發生。Yahoo財經 ・ 21 小時前
外賣戰累美團少賺九成 ADR插9.7%
內地外賣大戰衝擊平台盈利，美團（3690.HK）次季經調整溢利淨額15億元（人民幣．下同），按年重挫89%，遠遜預期的99億元；收入918億元，增長12%，同樣低於預估的937億元。信報財經新聞 ・ 1 天前
富衛半年淨利潤升14.7倍至4,700萬美元 新業務價值升21%
富衛(1828.HK)公布截至今年6月底止中期業績，保險收益14.82億美元(下同)，按年升8.9%。淨利潤達4,700萬元，錄得採用國際財務報告準則第17號以來中期業績新高，按年升14.66倍；每股盈利2.32仙。AASTOCKS ・ 18 小時前
建銀國際：恒指26000阻力大 宜先獲利 待回至兩萬四再部署
恒指周一（25日）試攻26000關失敗後連續兩日回吐，累計蒸發超過600點。建銀國際認為，恒指在26000點附近有較大阻力。另一邊廂，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室質疑推升A股市場的流動性能否持續，提醒投資者應選擇性地揀股。信報財經新聞 ・ 1 天前
全球10大美味即食麵排行榜出爐！香港有上榜嗎？「即食麵之神」最愛「這款」連續10年蟬聯第1
即食麵美味又方便！美國知名「即食麵之神」Hans Lienesch在2002年創立「THE RAMEN RATER」，品嚐全球超過5000種即食麵，累積了過百萬Fans，每年必定會發布的全球十大即食麵排行榜成為了麵食的重要參考指標。近日Hans Lienesch公布了2025年全球最強的10大即食麵榜單，最令人驚訝的是「這款」即食麵蟬聯10年獲得第一名，香港都有得買！榜單中更有來自台灣、日本、韓國等地方的即食麵，以往也見到香港品牌上榜，如2019年排第9名的壽桃，你都很好奇今次香港有沒有品牌上榜吧？立刻為大家揭曉這美味排行榜！Yahoo Food ・ 19 小時前
「蕉皮」朱永棠孖老婆拍片介紹美食 譚凱欣曾拍檸檬茶廣告俘虜少男心
現年57歲嘅朱永棠，曾與陳小春及謝天華等人組成唱跳組合「風火海」出道，並因參演《古惑仔》系列電影中「蕉皮」及「巢皮」爆紅。佢喺2010年決定前往內地居住及發展，除咗直播、登台、出唱片及拍劇之外，佢仲開設個人抖音帳戶，近日仲同太太譚凱欣（Nicole）一同拍片介紹美食，唔少人大讚Nicole保養得宜。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
許正宇今午3時半主持發行銀色債券記者會
財經事務及庫務局局長許正宇今日(29日)下午3時30分主持發行銀色債券記者會。AASTOCKS ・ 15 小時前
UNIQLO「繭型牛仔褲」是修臀神褲？梨形、蘋果形、沙漏形身材，官方教5大身型「牛仔褲穿搭法」
每個人身型都有不同優點，無論你是豐滿的梨形、纖細的長方形，還是曲線明顯的沙漏形，懂得選擇適合自己身型的服飾，往往比跟隨潮流更能真正展現個人風格。早前 Uniqlo 分享五大身型穿搭法，包括女生常見的五大身型以及男生主要的三大身型橢圓型，了解自己屬於那類身型，便能找出最適合個人身型的穿搭法及服飾。Yahoo Style HK ・ 1 天前