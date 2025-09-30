德國總理：川普和平計畫是結束加薩戰爭「最佳機會」

（法新社柏林30日電） 德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天會見遭巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）扣押的人質家屬時說，美國總統川普提出的和平方案是結束加薩戰爭的「最佳機會」。

德國總理發言人透過聲明表示，梅爾茨說：「以色列對此方案的支持是重大進展，現在哈瑪斯也必須同意，為和平鋪路。」

川普昨天在白宮與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）討論加薩走廊的局勢後，發布20點和平計畫，並獲以色列同意，但仍待哈瑪斯表態。計畫提到巴勒斯坦人將不會被迫離開加薩，有別於川普先前的立場。