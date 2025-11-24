德國腳新星破門 RB萊比錫擒文達不來梅登德甲第2

（法新社柏林23日電） 德國國腳新星韋德拉奧戈（Assan Ouedraogo）下半場精彩進球，協助RB萊比錫今天主場2比0擊敗文達不來梅，重返德甲聯賽第二。

萊比錫的奧地利中場施拉格（Xaver Schlager）在比賽結束前10分鐘再下一城，鎖定勝局。

這場勝利讓萊比錫獨居第二，領先勒沃庫森2分積分，落後榜首拜仁慕尼黑6分。

年輕的韋德拉奧戈在17日於同一場地的比賽中迎來德國國家隊首秀，在世界盃資格賽6比0對斯洛伐克之戰斬獲進球；他當時開賽表現活躍，上半場兩度威脅對方球門。