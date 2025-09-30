德國議員前助理為中國從事間諜活動 判刑4年9個月

（法新社德勒斯登30日電） 德國極右政黨「德國另類選擇黨」（AfD）重量級議員克拉（Maximilian Krah）的前助理因替中國從事間諜活動，今天被判處4年9個月徒刑。此案引發外界對歐洲成為中國間諜目標的擔憂。

德勒斯登（Dresden）高等地方法院判決，中國裔德籍男子郭建（Jian Guo，音譯）在為克拉擔任助理期間，為中國情報機構蒐集情報。克拉當時是歐洲議會（European Parliament）議員，郭建在2019至2024年間在布魯塞爾擔任克拉的幕僚期間，蒐集歐洲議會的文件與檔案與AfD的情報。

檢察官原本請求判處郭建7年半徒刑。檢方指出，郭建早在2002年就開始替中國情報機構工作，包括對在歐洲的中國異議人士進行監控。

郭建的同夥、僅以Yaqi X.身分公開的中國籍女子，被判處1年9個月徒刑，暫緩執行刑罰。

郭建同時也被指控是Yaqi X.的聯絡人與指揮者。案件審理之初，Yaqi X.承認曾向郭建提供有關航班時刻表與貨運動態的資訊。她任職於一家為萊比錫（Leipzig）機場提供物流服務的公司。檢方指出，她傳遞的資訊包含軍用飛機、部隊與無人機的細節，甚至包括運往以色列的裝備。

克拉目前是德國國會議員。他本月在庭上表示，自己對郭建從事間諜工作一無所知，僅因其語言能力與進出口公司經驗而聘用他。

克拉本人也正因涉嫌洗錢，以及在擔任歐洲議會議員期間收受來自中國的賄賂而遭到另案調查。

中國駐德國大使館尚未對媒體置評。北京方面過去曾否認在歐洲進行間諜活動的指控。