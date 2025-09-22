樺加沙｜天文台考慮明日下午 1 至 4 時改發八號
德國重申巴勒斯坦國須談判產生 不隨多國即刻承認
（法新社法蘭克福22日電） 德國今天重申立場，表示在以色列與巴勒斯坦雙方協商達成兩國方案前，不會承認巴勒斯坦國。
這番談話是在聯合國大會召開前發表。法國預計將成為最新承認巴勒斯坦國的國家，澳洲、英國、加拿大與葡萄牙昨天已先行表態承認。
各國的承認行動，目的是對以色列在加薩走廊的軍事行動施加壓力。這場行動已造成數萬人喪生，加薩地區大部分地區嚴重毀損，也引發以色列盟友的強烈批評。
以色列政府則表示，承認巴勒斯坦國等於獎勵哈瑪斯（Hamas），及其2023年10月7日對以色列發動前所未有的攻擊，引發這場戰爭。
德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）啟程前往紐約參加聯合國大會時表示：「透過談判實現兩國方案，才是讓以色列人與巴勒斯坦人都能在和平、安全與尊嚴中生活的道路。」
「對德國而言，承認巴勒斯坦國是這個過程的終點，但這個過程必須現在啟動。」
基於對大屠殺（Holocaust）的歷史責任，德國將支持以色列國視為外交政策的核心。但隨著加薩戰事持續、巴勒斯坦平民人道危機日益嚴重、聯合國甚至宣布加薩部分地區已出現饑荒，近幾個月來柏林對以方行動的批評聲浪也與日俱增。
本週，超過140位世界領袖將齊聚紐約，參加一年一度的聯合國大會，巴勒斯坦未來前途將成為此次峰會的核心議題。（編譯：陳政一）
