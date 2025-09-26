德國阿爾特馬克發現全球最大鋰礦床之一

最近，一家全球能源公司確認德國擁有世界上最大的鋰資源基礎之一，據報導，該基礎的鋰碳酸鹽當量（LCE）達到 4300 萬噸。根據 Neptune Energy 的資料，這一資源基礎位於德國薩克森-安哈特州的阿爾特馬克地區，該地區以其 55 年的天然氣生產歷史而聞名。這一發現是在這家總部位於英國的石油和天然氣勘探生產公司委託國際獨立評估機構 Sproule ERCE 對該地區的鋰開採項目進行資源基礎評估後得出的，符合 CIM/NI43-101 標準。

Neptune Energy 的首席執行官 Andreas Scheck 強調，這一新評估突顯了該公司在薩克森-安哈特州的許可區域的巨大潛力。他表示：「這使我們能夠為德國和歐洲的鋰這一關鍵原材料供應市場作出重要貢獻。」阿爾特馬克盆地位於薩克森-安哈特州，長期以來一直是天然氣開採的重要地點。這裡曾是歐洲最大的天然氣田之一，屬於延伸至德國北部，並延伸到俄羅斯、烏克蘭和波蘭的二疊紀盆地。

自 1969 年以來，Neptune Energy 及其前身公司一直在開發該地區的地質資源。最近的數據顯示，來自阿爾特馬克天然氣田的 Rotliegend 鹽水不僅礦化程度高，還富含鋰。Sproule ERCE 確認該地區的鋰碳酸鹽當量為 4300 萬噸，這意味著世界上最大的項目基礎鋰資源之一正位於薩克森-安哈特州北部。該公司已獲得在薩克森-安哈特州進行鋰開採的第三個勘探許可證。

與此相比，位於阿根廷、玻利維亞和智利之間的鋰三角區擁有全球 53% 的鋰資源，約含有 5000 萬噸的鋰。這促使該公司將重心從化石燃料轉向清潔且需求量大的電池材料。Neptune Energy 不再依賴開採露天礦或蒸發池等對環境有害的方法，而是采用一種稱為直接鋰提取（DLE）的地下鹽水提取方法。此技術旨在最小化土地使用和環境影響，並依賴先進的離子交換和吸附過程來從鹽水儲量中分離出鋰。

在 2025 年 8 月，Neptune Energy 完成了其第二個使用 DLE 技術的試點項目，成功從阿爾特馬克的地熱鹽水中提取出電池級鋰碳酸鹽。目前，第三個專注於基於吸附過程的試點測試正在進行中。如果獲得必要的採礦許可，Neptune 計劃在試點階段之後建立一個示範規模的設施，該設施將整合提取、處理和生產，這將是進入全規模商業運營的最後一步。

目前，Neptune Energy 擁有 Jeetze-L 生產許可證以及三個在阿爾特馬克地區的鋰勘探許可證。該公司於 2024 年獲得了 Milde A-L 和 Milde C-L 許可證，並在 2025 年獲得了位於該地區東南部的 Milde B-L 許可證。Neptune Energy 的新能源總監 Axel Wenke 在一份新聞稿中表示：「阿爾特馬克地區結合了地質潛力、成熟的基礎設施和技術專業知識，為成功實現從天然氣生產向環保鋰提取的轉型提供了完美的條件。」

