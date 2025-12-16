精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
德國音訊工程技術：發燒收音新選擇 Sennheiser Profile Wireless 麥克風系統超詳細評測
今天我請來《今期熱話》主持 Vanessa，一起為大家實測這款 Sennheiser Profile Wireless 麥克風系統。這是我第一次和 YouTube 頻道合作做評測。
今天小瑟請來了《今期熱話》的主持 Vanessa，一起為大家實測這款 Sennheiser Profile Wireless 麥克風系統。Vanessa 表示這款麥克風雖然功能多，但整體設計並不顯得笨重，反而挺嬌小。她平時用的麥克風通常只有單一功能，而 Profile Wireless 的多功能設計讓她印象深刻。
產品規格及特性
Sennheiser Profile Wireless 是一款專為專業錄音設計的多功能工具，特別適合對音質有要求的創作者。它採用雙通道 2.4GHz 連線，無線錄製範圍最高可達 245 米，內置錄音時間長達 30 小時，並支持備份錄音功能——當訊號轉弱或中斷時會自動啟動。充電盒從 0% 到 100% 僅需約 3 小時，內置 2000mAh 電池。設備支援單聲道、立體聲和安全通道模式，可通過 3.5mm、USB-C 或 Lightning 接口連接不同錄製設備，例如手機或相機。建議售價 2,880 港幣。這款 Sennheiser Profile Wireless 乍看像一支傳統的訪問麥克風，但其實它功能非常多元。它不僅是手持式訪問，還能作為領夾式麥克風和桌面式麥克風使用。產品內含兩個無線領夾式收音咪和一個雙通道 2.4GHz 接收器，並附有內置收納配件和充電功能。
套裝内容包括兩個無線領夾式麥克風，一左一右擺放，每個收音咪側邊有一個按鈕，按下後收音咪會彈出並自動開啟；雙通道 2.4GHz 接收器，位於側邊下方，按底部按鈕可退出並即時啟動；充電收納盒內置 2000mAh 電池，可為整套設備充電，底部有腳架螺絲孔和磁吸設計，方便固定和收納收音咪；配件有 Lightning 及 USB-C 插頭，以及用於相機的轉插；其餘配件：隨包裝附有收納袋、3.5mm TRS 線和兩個防風罩。
操作與功能
接收器的控制非常直觀，機頂設有控制器，左邊對應 1 號收音咪，右邊對應 2 號收音咪。從底部向上掃可進入接收器功能選單，包括立體聲、單聲道和安全通道三種模式；向下滑則返回上一頁。點選 1 號或 2 號收音咪區域（分別從左或右掃入），可調整錄製、增益和 LED 燈等設定。特別值得一提的是遠程控制功能。例如，要啟動 1 號收音咪的內置錄音，只需在接收器上雙擊對應位置即可，無需跑到佩戴者面前手動操作，這一點對外景錄製來說非常方便。
實測體驗
我們測試了 Profile Wireless 在不同場景下的收音效果，包括現場收音、麥克風錄音和內置錄音三者的差異。Vanessa 用 iPhone 16 配合 Profile Wireless 的錄影程式進行測試，並開啟安全通道模式。即使她突然大聲說話，收音依然清晰穩定，非常適合訪問時嘉賓情緒激動的場景。
此外，我們還借來 Sennheiser ME 2 領夾麥克風，與 Profile Wireless 搭配使用。兩支麥克風同時掛在身上，測試結果顯示人聲清晰，環境噪音影響不大。我們在嘈雜環境錄製了兩段音頻，一段用 Profile Wireless，另一段用攝影機頂麥克風，對比之下，前者明顯更能突出人聲，減少背景噪音干擾。
距離測試
我們還測試了無線接收距離。從 20 米到 65.8 米，收音效果依然清晰；到 100 米時，雖然受到距離和環境干擾影響，會有些許雜訊，但整體仍可接受。備份錄音功能在此時尤為實用，佩戴的領夾收音咪能同時錄製獨立音軌，確保音訊不遺失。
使用心得及建議
Vanessa 分享道，這款麥克風的人聲表現非常出色，環境噪音影響小，特別適合經常外景錄影的人。她提到，平時最怕錄完發現環境太吵需要重錄，而 Profile Wireless 能有效解決這個問題。小瑟補充說，Sennheiser 在音質控制上一直是專家，這款產品專為 YouTube 創作者或分享者設計，小巧卻功能豐富，還能通過 USB-C 接駁電腦用於線上會議，收音清晰度遠超一般設備。小瑟提醒大家，若要更新軟體，建議先將麥克風內的錄音備份到電腦，以確保資料安全。
總括這次評測請來 Vanessa 一起試用 Sennheiser Profile Wireless麥克風系統，錄製了多個場景的聲音效果，大家可以在影片中自行感受並留言告訴我們你的想法。這款收音咪支援手機直向或橫向錄影，內置自動轉向功能，操作起來非常方便。
產品名稱：Sennheiser Profile Wireless 麥克風系統
產品售價：HK$ 2,880
產品詳情：sennheiser.com
