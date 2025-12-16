德國音訊工程技術：發燒收音新選擇 Sennheiser Profile Wireless 麥克風系統超詳細評測

今天小瑟請來了《今期熱話》的主持 Vanessa，一起為大家實測這款 Sennheiser Profile Wireless 麥克風系統。Vanessa 表示這款麥克風雖然功能多，但整體設計並不顯得笨重，反而挺嬌小。她平時用的麥克風通常只有單一功能，而 Profile Wireless 的多功能設計讓她印象深刻。

產品規格及特性

Sennheiser Profile Wireless 是一款專為專業錄音設計的多功能工具，特別適合對音質有要求的創作者。它採用雙通道 2.4GHz 連線，無線錄製範圍最高可達 245 米，內置錄音時間長達 30 小時，並支持備份錄音功能——當訊號轉弱或中斷時會自動啟動。充電盒從 0% 到 100% 僅需約 3 小時，內置 2000mAh 電池。設備支援單聲道、立體聲和安全通道模式，可通過 3.5mm、USB-C 或 Lightning 接口連接不同錄製設備，例如手機或相機。建議售價 2,880 港幣。這款 Sennheiser Profile Wireless 乍看像一支傳統的訪問麥克風，但其實它功能非常多元。它不僅是手持式訪問，還能作為領夾式麥克風和桌面式麥克風使用。產品內含兩個無線領夾式收音咪和一個雙通道 2.4GHz 接收器，並附有內置收納配件和充電功能。

套裝内容包括兩個無線領夾式麥克風，一左一右擺放，每個收音咪側邊有一個按鈕，按下後收音咪會彈出並自動開啟；雙通道 2.4GHz 接收器，位於側邊下方，按底部按鈕可退出並即時啟動；充電收納盒內置 2000mAh 電池，可為整套設備充電，底部有腳架螺絲孔和磁吸設計，方便固定和收納收音咪；配件有 Lightning 及 USB-C 插頭，以及用於相機的轉插；其餘配件：隨包裝附有收納袋、3.5mm TRS 線和兩個防風罩。

操作與功能

接收器的控制非常直觀，機頂設有控制器，左邊對應 1 號收音咪，右邊對應 2 號收音咪。從底部向上掃可進入接收器功能選單，包括立體聲、單聲道和安全通道三種模式；向下滑則返回上一頁。點選 1 號或 2 號收音咪區域（分別從左或右掃入），可調整錄製、增益和 LED 燈等設定。特別值得一提的是遠程控制功能。例如，要啟動 1 號收音咪的內置錄音，只需在接收器上雙擊對應位置即可，無需跑到佩戴者面前手動操作，這一點對外景錄製來說非常方便。

德國音訊工程技術：發燒收音新選擇 Sennheiser Profile Wireless 麥克風系統超詳細評測

實測體驗

我們測試了 Profile Wireless 在不同場景下的收音效果，包括現場收音、麥克風錄音和內置錄音三者的差異。Vanessa 用 iPhone 16 配合 Profile Wireless 的錄影程式進行測試，並開啟安全通道模式。即使她突然大聲說話，收音依然清晰穩定，非常適合訪問時嘉賓情緒激動的場景。

德國音訊工程技術：發燒收音新選擇 Sennheiser Profile Wireless 麥克風系統超詳細評測

此外，我們還借來 Sennheiser ME 2 領夾麥克風，與 Profile Wireless 搭配使用。兩支麥克風同時掛在身上，測試結果顯示人聲清晰，環境噪音影響不大。我們在嘈雜環境錄製了兩段音頻，一段用 Profile Wireless，另一段用攝影機頂麥克風，對比之下，前者明顯更能突出人聲，減少背景噪音干擾。

德國音訊工程技術：發燒收音新選擇 Sennheiser Profile Wireless 麥克風系統超詳細評測

距離測試

我們還測試了無線接收距離。從 20 米到 65.8 米，收音效果依然清晰；到 100 米時，雖然受到距離和環境干擾影響，會有些許雜訊，但整體仍可接受。備份錄音功能在此時尤為實用，佩戴的領夾收音咪能同時錄製獨立音軌，確保音訊不遺失。

德國音訊工程技術：發燒收音新選擇 Sennheiser Profile Wireless 麥克風系統超詳細評測

使用心得及建議

Vanessa 分享道，這款麥克風的人聲表現非常出色，環境噪音影響小，特別適合經常外景錄影的人。她提到，平時最怕錄完發現環境太吵需要重錄，而 Profile Wireless 能有效解決這個問題。小瑟補充說，Sennheiser 在音質控制上一直是專家，這款產品專為 YouTube 創作者或分享者設計，小巧卻功能豐富，還能通過 USB-C 接駁電腦用於線上會議，收音清晰度遠超一般設備。小瑟提醒大家，若要更新軟體，建議先將麥克風內的錄音備份到電腦，以確保資料安全。

總括這次評測請來 Vanessa 一起試用 Sennheiser Profile Wireless麥克風系統，錄製了多個場景的聲音效果，大家可以在影片中自行感受並留言告訴我們你的想法。這款收音咪支援手機直向或橫向錄影，內置自動轉向功能，操作起來非常方便。

德國音訊工程技術：發燒收音新選擇 Sennheiser Profile Wireless 麥克風系統超詳細評測

產品名稱：Sennheiser Profile Wireless 麥克風系統

產品售價：HK$ 2,880

產品詳情：sennheiser.com

