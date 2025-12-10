德國 HAP-alpha 太陽無人機完成地面測試 即將進行首飛

德國正在致力於建造全球最先進的無人太陽能飛機之一，近期獲得重大進展。德國航空航天中心（DLR）近日宣布，其 HAP-alpha 已成功完成一系列地面測試。這款流線型、超輕的高性能飛機專為在極高空域長時間飛行而設計，總重 304 磅（約 138 公斤），翼展達 88 英尺（約 27 米）。其配備的傳感器系統，包括高解析度攝影系統和合成孔徑雷達系統，每個系統的重量均不超過 11 磅（約 5 公斤），可用於多種地球觀測任務。DLR 現已宣布，這一高空平台在科赫施泰特的國家無人機測試中心成功完成了全系統測試，為其在 2026 年的首飛鋪平了道路。

HAP-alpha 安裝在專用的發射手推車上，並與拖車相連，無人機於 2025 年秋季以完全組裝的形式完成了所有主要地面測試。當其滑上測試中心的跑道後，工程師檢查了所有系統的運行狀況，並收集了有關其操控的額外數據。DLR 表示，HAP-alpha 專為高空長時間飛行設計，能攜帶科學設備進行地球觀測。其太陽能電池必須生成足夠的電力，以持續為推進系統和機載系統提供能量。根據 DLR 代表的說法，該飛機以極低的速度飛行，以最大限度降低能耗，這得益於其大型且超輕的機翼。它還於 2025 年春季通過了靜態振動測試，證實了其結構穩定性。

DLR 專家提前準備了所有程序，並詳細練習，然後將系統置於類似飛行的條件下進行測試。地面測試用於驗證所有系統在這些試驗期間運行正常。這架可認證的無人機靈活的機身框架經受了類似於起飛或飛行過程中的振動，其高精度傳感器記錄了每一個動作。在測試期間，高空飛機僅使用其機載系統供電，並僅對通過與實際飛行情境相同的無線電鏈接傳輸的指令作出反應。為了避免在測試過程中損壞精密的機身，機翼和尾部得到了支撐，以防止其在氣動力作用下彎曲。同時，一種專利機制保持飛機穩定，並在達到正確的攻角時釋放。這個輕量級的平台隨後會自動起飛，並在引擎關閉的情況下輕柔地著陸於滑行道上。

即將到來的飛行試驗的設置將大致保持不變，HAP-alpha 將再次從專用拖車起飛。一旦飛機經過充分測試，並且地面工作人員的程序得以妥善確立，HAP-alpha 將逐步在高達 20 公里（約 12 英里）的高度進行飛行。DLR 在聲明中表示。

