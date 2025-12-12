德島64歲議員赤坂酒店偷拍！ 西田實仁道歉內部處分危機！

赤坂酒店的「服務中途」閃現

古川廣志公明黨德島縣議團成員，2015年初當選第三屆，28日晚飛東京參加會議，入住赤坂酒店叫派遣型風俗。

讀賣新聞報導，20多歲女員工服務到一半，發現廣志用手機偷拍裸體，當場制止報警。廣志被捕時挺坦誠：「確實是我幹的，沒什麼好說。」

警方從酒店監視確認，動機疑私人收藏。網友在X調侃：「議員偷拍，赤坂變鏡頭戰場。」這種閃現，這中途總讓酒店多點尷尬。🛏

過去也幹過的連環坦承

廣志被捕後交代「過去也有類似行為」，這不是頭一回了。共同社報導，他當天還在德島縣議會11月定例會上履職，飛東京後就出包。公明黨幹事長西田實仁趕緊道歉「深感遺憾」，

內部處分依調查結果。網友在PTT八卦板po：「廣志連環偷拍，議員變攝影師。」香港LIHKG笑說：「赤坂酒店怕怕。」這種坦承，這連環總讓政壇多點陰影。😏

性的姿態攝影法的新槍口

這案依2023年7月13日施行「性的姿態攝影處罰法」，禁拍性部位、內衣覆蓋或性行為姿態，傳播或保存可判5年以下或500萬日圓罰。產經新聞報導，以前靠地方迷惑防止條例，

標準不一，新法填灰色地帶，私密空間偷拍也抓。風俗店服務前必告示「禁拍」，違者中止服務報警。網友熱議：「新法神速，廣志撞槍口。」這種新槍，這處罰總讓偷拍多點後悔。⚖

網友的議員鏡頭熱議

事件發酵，X和LIHKG如火山！台灣網友po：「日本議員酒店偷拍風俗女，被捕坦承過去也幹！」香港讀者笑：「赤坂變鏡頭戰，議員外掛？」有人怒：「公明黨遺憾？內部處分爛！」；

有人嘆：「新法禁私密偷拍，風俗店安全了。」共同網預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「廣志辭職會不會復出」。這種熱議，這鏡頭總讓人邊笑邊嘆：議員慘，法律更準。📱

