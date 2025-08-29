德州中國籍學者涉竊取醫學機密資料 機場被捕 美間諜報告列中國「最大威脅」｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國德州大學一名中國籍研究員被指涉嫌竊取醫學研究成果，並帶回中國，於上月 9 日在休士頓機場準備上機回中國時被海關攔下，至本月 22 日被捕，翌日被控竊取商業機密，面臨最高 10 年監禁。由美國國家反情報與安全中心（NCSC）等部門近日發表針對學術界間諜行為的聯合報告，將中國列為「最大威脅」，形容「沒有任何國家像中國一樣積極針對西方的科研與技術」，甚至有可能對日後的人文和學術交流產生「寒蟬效應」。

嘗試攜帶 90 GB機密資料回國

現年 35 歲的中國籍學者李雲海（Yunhai Li）持研究學者簽證（research scholar visa）到美國，自 2022 年加入德州大學附屬醫療機構安德森癌症中心，參與的乳癌疫苗研究由美國衛生研究院和國防部資助。他在 7 月 1 日時辭職，並於 7 月 9 日時嘗試乘搭班機回國被截，其後被發現攜帶 90 GB機密資料，試圖竊取醫學研究成果。當地檢控指，他獲中國國家科學基金及附屬醫院資助，涉嫌將研究帶回中國繼續。

美國政界一直有意見認為，不應讓中國學生進入美國大學，前總統顧問 Steve Bannon 更稱「應全面禁止外國學生」。早前國務卿 Marco Rubio 亦表示，要「大規模撤銷」中國學生簽證，日前美國政府亦推出法案，計劃縮短學生簽證期限至4年。

分析：中美學術交流空間收縮

雖然特朗普日前一度被指態度「轉軚」，稱歡迎60萬中國學生留學美國，引起主張「美國優先」的MAGA派不滿。分析認為，無論特朗普表態如何，中美之間在教育與科技領域的合作空間勢將收縮，學術交流進入「有限開放、謹慎合作」的新階段。

美情報報告：中國為「首要間諜威脅」

同時，由美國國家反情報與安全中心（NCSC）、教育部和其他聯邦機構共同編寫，周一聯合發布的報告指，中國為大學與科技領域的「首要間諜威脅」，稱「沒有任何國家像中國一樣積極針對西方的科研與技術」。

報告警告，中國透過「千人計劃」等方式招攬海外專才，並針對人工智能、量子科技、半導體、光學、極音速及能源系統等領域，以獲取敏感技術與知識產權。報告又指出，有中國情報人員會偽裝成學生進入美國大學，以搜集同學與科研資料。

南華早報引述上海復旦大學美國研究中心副主任辛強表示，這份報告或令中美學術交流及人員往來受挫，「凍結兩國學術合作的基礎」，令更多中國學生卻步。