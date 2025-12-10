德州偵破大型 NVIDIA GPU 走私案，價值超 5,000 萬美元暗渡中國

美國德州南區聯邦檢察官辦公室日前宣布，當地執法機構近期破獲了一樁大型 NVIDIA GPU 走私案。2 名被捕的商人試圖將被限制出口的 H200 和 H100 晶片暗中送出美國，涉案金額超過 5,000 萬美元。「『守門人行動』揭露了一個精密的走私網路，該網路透過運送前沿技術給可能損害美國利益的對象，對我國安全構成威脅。」檢察官 Nicholas J. Ganjei 如此說道。

這裡提到的「守門人行動」始於 2024 年，至今已截獲價值至少 1.6 億美元的 H200 及 H100 走私品或潛在走私品。犯罪網路一般會透過偽造文件、故意寫錯貨品分類、雇人代買甚至移除 GPU 標識等手段實施走私，而目的地往往是中國內地或香港。

在特朗普政府的禁運政策下，此前 NVIDIA 只被允許向中國出口效能落後的 H20 特供晶片。這顯然無法滿足中國企業的 AI 發展需求，因此更高階產品的走私日益猖獗。如今隨著中、美暫時休戰，美方也稍微放鬆了出口限制。就在不久前，特朗普已經批准 NVIDIA 向中國的「核准客戶」銷售 H200。這在一定程度上會對走私市場造成打擊，但同時可能也會把不法分子推向更先進的 Blackwell 以及即將登場的尖端 Rubin 架構晶片。

