德州男童疑跟 Tiktok 玩「按門鈴」惡作劇 遭屋主埋伏槍擊身亡 42 歲男子被控謀殺︱Yahoo

死者為 11 歲的朱利安（左）。疑犯為 42 歲的萊昂（右）。

【Yahoo新聞報道】美國德州休士頓一名 42 歲男子被控謀殺，涉嫌在住所外開槍，擊斃一名 11 歲男童。警方指，男童與表弟玩「按門鈴」惡作劇時遭槍擊身亡。

綜合外媒報道，死者為 11 歲的朱利安（Julian Guzman）疑跟風 Tiktok 玩「按門鈴後逃跑」（Ding Dong Ditch），周六晚在休士頓東部一個社區參加家庭聚會後，與 10 歲表弟相約玩「按門鈴」遊戲，即按響門鈴或敲門後立刻逃跑。警方表示，兩人約 15 分鐘內三度敲同一住所的大門。

休士頓警局指，屋主萊昂（Gonzalo Leon Jr.）當時「躲在自己屋旁的圍欄後等待」，第三次敲門後，兩名孩子剛轉身逃跑，萊昂便現身追出並開槍。

凶手曾是美軍老兵

朱利安當時用手機拍攝過程，影片中傳出槍聲，之後聽到他倒地喘息。根據控罪文件，目擊者指槍手先朝地面開了一槍，接著舉槍再射擊，子彈擊中朱利安背部。他倒地後呼喊求助，表弟不知所措，只能嘗試把他拖到安全位置並呼救，鄰居聽到聲音後趕來協助。

警員到場時，朱利安仍有呼吸，隨即送院搶救，惟翌日宣告不治。警方形容兩名男童「明顯是小孩，毫無威脅性」，並強調案件看不出涉及自衛。

萊昂周二被捕，警方搜查住所時，發現一把手槍及約 20 支其他槍械，包括多支 AR 式步槍、霰彈槍及煙霧彈。警方又透露，萊昂曾是美軍老兵，服役後亦有參與後備軍隊。被捕時，他曾短暫藏身於德州一間酒店，房間已預訂三日，車內亦裝載行李。