德州男童疑跟 Tiktok 玩「按門鈴」惡作劇 遭屋主埋伏槍擊身亡 42 歲男子被控謀殺︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國德州休士頓一名 42 歲男子被控謀殺，涉嫌在住所外開槍，擊斃一名 11 歲男童。警方指，男童與表弟玩「按門鈴」惡作劇時遭槍擊身亡。
綜合外媒報道，死者為 11 歲的朱利安（Julian Guzman）疑跟風 Tiktok 玩「按門鈴後逃跑」（Ding Dong Ditch），周六晚在休士頓東部一個社區參加家庭聚會後，與 10 歲表弟相約玩「按門鈴」遊戲，即按響門鈴或敲門後立刻逃跑。警方表示，兩人約 15 分鐘內三度敲同一住所的大門。
休士頓警局指，屋主萊昂（Gonzalo Leon Jr.）當時「躲在自己屋旁的圍欄後等待」，第三次敲門後，兩名孩子剛轉身逃跑，萊昂便現身追出並開槍。
凶手曾是美軍老兵
朱利安當時用手機拍攝過程，影片中傳出槍聲，之後聽到他倒地喘息。根據控罪文件，目擊者指槍手先朝地面開了一槍，接著舉槍再射擊，子彈擊中朱利安背部。他倒地後呼喊求助，表弟不知所措，只能嘗試把他拖到安全位置並呼救，鄰居聽到聲音後趕來協助。
警員到場時，朱利安仍有呼吸，隨即送院搶救，惟翌日宣告不治。警方形容兩名男童「明顯是小孩，毫無威脅性」，並強調案件看不出涉及自衛。
萊昂周二被捕，警方搜查住所時，發現一把手槍及約 20 支其他槍械，包括多支 AR 式步槍、霰彈槍及煙霧彈。警方又透露，萊昂曾是美軍老兵，服役後亦有參與後備軍隊。被捕時，他曾短暫藏身於德州一間酒店，房間已預訂三日，車內亦裝載行李。
